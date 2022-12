Comment l’industrie mondiale des logiciels espions est devenue incontrôlable

Juste au large des côtes de l’Afrique de l’Est, Madagascar est le quatrième pays le plus pauvre du monde. Il lutte contre la corruption, en particulier dans les industries minières et pétrolières qui rapportent des milliards par an aux entreprises. Les responsables malgaches n’ont fait aucun commentaire.

En Grèce, Predator est également au centre d’un maelström politique intérieur.

La saga a commencé en avril, lorsque le média grec Inside Story a rapporté que Predator avait été utilisé pour infecter le téléphone d’un journaliste d’investigation local. Le Citizen Lab de l’Université de Toronto a découvert l’infection de manière médico-légale. Deux politiciens de l’opposition ont rapidement confirmé qu’eux aussi avaient été ciblés, chacun avec des preuves médico-légales pour étayer ses affirmations.

Tous trois soupçonnent l’État grec d’avoir ordonné leur surveillance et ont engagé des poursuites. Thanasis Koukakis, journaliste d’investigation, a poursuivi M. Dilian et ses associés d’Intellexa.

Le Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, a nié avoir ordonné une surveillance à l’aide de Predator et soutient que le gouvernement grec n’est pas propriétaire du logiciel espion.

Même ainsi, le neveu de M. Mitsotakis, qui avait la supervision politique du service national de renseignement, a démissionné suite au scandale des logiciels espions en août, bien qu’il nie tout rôle dans celui-ci. À peu près au même moment, le Premier ministre a limogé le chef du renseignement national.

Le même mois, Intellexa a licencié la plupart de son personnel basé à Athènes.

En novembre, M. Mitsotakis a admis que quelqu’un menait des opérations secrètes en utilisant Predator en Grèce – il ne sait tout simplement pas qui.

“Pour être clair, je n’ai jamais prétendu – et le gouvernement n’a jamais prétendu – qu’il n’y avait pas de piratage et qu’aucune force n’utilisait le logiciel Predator”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il y a des logiciels espions illégaux dans toute l’Europe.”