Comment l’industrie du vêtement numérique se développe au milieu du verrouillage de Covid-19

Comme si notre réalité n’était pas déjà assez virtuelle, un marché de vêtements virtuels ou numériques se développe où les gens achètent des vêtements d’art à retoucher sur leur photo pour de l’argent réel. Récemment, un sac à main Gucci numérique a été vendu sur une plate-forme de jeu pour un prix – environ Rs 2,9 lakh – supérieur à celui d’un véritable sac Gucci physique, que le propriétaire pourrait utiliser dans le monde réel. L’incident de l’achat d’un tissu numérique n’était pas quelque chose de bizarre ou de nouveau. Selon Planète UX, un site Web qui suit les tendances technologiques, les vêtements numériques sont l’une des tendances technologiques les plus excitantes en 2021.

[hq]Qu’est-ce que la mode numérique ?[/hq]

La mode numérique ou les vêtements virtuels peuvent être compris en puisant dans deux domaines et en les fusionnant en un seul. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez joué à un jeu vidéo sur votre ordinateur et que le jeu vous a demandé d’acheter un chapeau ou une tenue spéciale pour votre avatar numérique, à travers lequel vous jouez au jeu ? La mode numérique est quelque chose comme ça, les entreprises peuvent vous vendre des vêtements numériques, vous pouvez les acheter et les adapter à votre version numérique – une photo ou une vidéo de vous, que vous pouvez partager.

[hq]Comment « acheter » ?[/hq]

Apparemment, pour trop de gens, les vêtements ne consistent pas seulement à les porter sur votre corps physique et à sortir dans le monde physique. Pour eux, être monté dans une belle robe numérique devrait également montrer la propriété et la richesse.

Les NFT sont des certificats de propriété d’actifs numériques – toute information numérique contenant quelque chose d’unique et de valeur – qui est stocké en toute sécurité sur le réseau blockchain, la même technologie que celle utilisée par les crypto-monnaies. Les TVN pour les vêtements numériques fournissent aux acheteurs la propriété des vêtements numériques – des éléments d’information numérique.

Alors que certaines personnes peuvent penser que dépenser cette somme d’argent pour une image mixte, et sa propriété, est trop, l’industrie attrape déjà la tendance.

Tout a commencé en 2018, bien avant la pandémie, lorsqu’un détaillant scandinave nommé Carlings a lancé une collection numérique de vêtements. L’achat de vêtements de la collection, à partir de Rs 900, signifiait fournir au détaillant une photo après laquelle les concepteurs 3D de l’entreprise modifieraient le tissu numérique – ou l’art du tissu – sur la photo du client.

En juillet 2019, un acheteur a dépensé environ Rs 7 lakh pour une robe de couture numérique qui a été vendue sur la blockchain Ethereum. Selon L’Atelier BNP Paribas, une entreprise qui surveille le secteur de la technologie, le marché des vêtements numériques et des mises à niveau des personnages dans le jeu passera de 109 milliards de dollars en 2019 à 129 milliards de dollars en 2021.

