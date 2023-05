Comment l’industrie du stationnement de 8 milliards de dollars évolue pour rester en vie

Au fur et à mesure que l’automobile a conquis l’Amérique, les parcs de stationnement et les garages de stationnement ont fait de même.

Il y a entre 700 millions et 2 milliards de places de stationnement en Amérique – ou en d’autres termes, entre 2,5 et 7 places pour chaque véhicule immatriculé. Environ 10 % de cet inventaire est du stationnement payant. Et pendant des décennies, c’était une entreprise assez stable.

Mais les faibles barrières à l’entrée en font une industrie surpeuplée et fragmentée. La concurrence est féroce. Les initiés disent que la demande de stationnement payant est soit stable, soit en baisse sur presque tous les marchés, à l’exception des établissements de santé et des événements.

L’ensemble de l’industrie du stationnement a rapporté environ 121 milliards de dollars en 2022, selon Jerry Marcus, qui dirige un cabinet de conseil en stationnement basé à Boston appelé Parking Advisory Group.

L’industrie se remet lentement des fosses de la pandémie de Covid-19, lorsque les revenus sont tombés à 58 milliards de dollars en 2020, soit 56% de moins qu’en 2019.

L’ensemble de l’industrie du stationnement devrait rapporter environ 144 milliards de dollars en 2023. C’est une augmentation de 10 % par rapport aux niveaux de 2019. Pourtant, de nombreux acteurs de l’industrie s’inquiètent de la baisse de la demande.

Le commerce électronique a porté un coup dur au commerce de détail physique, la montée du covoiturage a éliminé le besoin de se garer dans de nombreux cas, et les tendances du travail post-pandémique ont fait que moins de personnes se rendent dans les zones urbaines cinq jours par semaine, si pas du tout.

Au sein de l’industrie du stationnement, il existe un groupe d’entreprises qui gèrent les parcs de stationnement pour les propriétaires. Cette industrie a généré entre 8 milliards de dollars et un peu plus de 10 milliards de dollars de revenus en 2022, selon les estimations du marché. De 2018 à fin 2023, IBISWorld a estimé qu’ils auront diminué à un taux annuel de 7,7 %. Mais on s’attend à ce que l’industrie des installations de stationnement augmente de 1,4 % de 2023 à 2028.

La croissance devrait reprendre, bien que légèrement et lentement, en partie à cause de la demande refoulée et des adaptations que font les opérateurs, notamment en fournissant des services pour le marché croissant du VTC et l’essor des véhicules électriques, comme la recharge ou l’entretien des véhicules.

L’industrie a été obligée de trouver des moyens de se réinventer. Les sociétés de gestion de stationnement telles que PS Plus ont investi dans de nouveaux services et technologies, y compris une application qui permet aux clients de réserver des places à l’avance et de payer le stationnement sur leur téléphone, et une technologie permettant aux entreprises de modifier les prix au besoin, par exemple en fonction de l’heure de la journée ou du moment où il fait haut demande. Il existe également une technologie pour charger automatiquement les voitures lorsqu’elles entrent et sortent beaucoup.

En 2022, les solutions technologiques représentaient environ 2 % du bénéfice brut de SP Plus. La société s’attend à ce que ce nombre passe à 10% d’ici 2025.

« Ce que nous découvrons avec la technologie, c’est que nous pouvons fournir du matériel et des logiciels sur une base très compétitive », a déclaré Marc Baumann, PDG de SP Plus. « Même dans des situations où nous ne sommes peut-être pas un opérateur de stationnement pour le moment. Et cela rend le marché adressable pour nous plus grand qu’il ne l’était auparavant. »

Tim Mulrooney, responsable du groupe des services mondiaux chez William Blair, a déclaré que les grands acteurs comme SP Plus sont mieux placés pour faire face à la baisse de la demande que les petites sociétés de stationnement.

« Les personnes plus grandes, les personnes disposant du capital pour investir dans la R&D et la technologie, les capacités technologiques peuvent faire des choses comme la tarification dynamique, la tarification, les technologies sans portail, d’autres choses qui les différencient vraiment de la société de gestion de stationnement maman et pop qui gère juste un couple d’emplacements dans une seule région », a déclaré Mulrooney.