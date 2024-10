Comment l’industrie du jeu vidéo est en plein essor dans NI

Amber Isle a été créée par Jordan Bradley depuis son appartement pendant le confinement [BBC]

Un amour d’enfance pour les dinosaures et une idée de confinement ont conduit Jordan Bradley à développer ce qu’elle espère être un jeu vidéo à succès.

« Les dinosaures sont une de mes obsessions absolues depuis que je suis toute petite », a-t-elle déclaré à BBC News NI.

« Tout le monde a trouvé les dinosaures intéressants à un moment donné, c’est quelque chose dont je n’ai jamais vraiment grandi. »

Amber Isle d’Ambertail Games de Belfast, une société que Mme Bradley a initialement créée dans son appartement en 2020, vient de sortir.

« Amber Isle est un jeu de simulation de magasin et de vie », a-t-elle déclaré.

« Vous dirigez une boutique, vous vivez votre vie, vous rassemblez des ressources, fabriquez des objets. »

« Le problème, c’est que vous incarnez un dinosaure dans un monde de dinosaures amicaux. »

Le développement d’Amber Isle a créé 10 emplois à temps plein – et 30 autres emplois sous contrat – et est le résultat d’un investissement d’environ 1,2 millions de livres sterling.

L’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo du Royaume-Uni, Team17, s’y est également jointe.

Au total, l’industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni emploie environ 76 000 personnes et on estime qu’il rapportera environ 6 milliards de livres sterling par an à l’économie britannique.

L’industrie du jeu vidéo en Irlande du Nord est également plus importante qu’on pourrait le penser.

Selon NI Screen, il y a environ 40 sociétés de jeux actives en Irlande du Nord.

« Très significatif pour moi »

Ambertail Games a été créé en 2020 par Jordan et son co-fondateur Noel Watters pendant le verrouillage.

« Le studio a commencé dans la chambre d’amis de mon appartement et je pense que nous avions tous besoin de quelque chose de charmant, pittoresque, non urgent, heureux à une époque où nous étions tous coincés à l’intérieur », a déclaré Mme Bradley.

Elle a donc eu l’idée d’Amber Isle et a créé une entreprise pour la produire, alors qu’elle était âgée d’une vingtaine d’années.

« À l’époque, je ne savais rien de la gestion d’une entreprise, tout ce que je savais, c’est que je voulais créer des jeux », a-t-elle déclaré.

« J’en ai eu une idée, c’était très significatif pour moi. »

« Moi et Noel, nous avons décidé ‘essayons, qu’avons-nous d’autre à perdre ?’

L’histoire continue

« C’était assez difficile, les gens n’apprécient peut-être pas la quantité de travail nécessaire pour gérer l’entreprise.

« C’était un processus d’apprentissage, mais je n’aurais pas choisi une autre voie. »

Kerry Michelle O’Brien a déclaré qu’il existe un nombre croissant de carrières dans l’industrie du jeu en Irlande du Nord. [BBC]

Ce sont des entreprises comme celle de Jordan qui développent l’industrie du jeu en Irlande du Nord.

Kerry Michelle O’Brien de NI Screen a déclaré que cela signifiait qu’il y avait davantage de carrières dans l’industrie pour les jeunes.

« C’est en fait plus qu’une simple option viable », a déclaré Kerry.

« Il y a un niveau de montée en puissance dans l’industrie et nous encourageons également les entreprises à réellement prendre des risques et à tenter leur chance avec les gens.

« Grâce à des activités comme Play My Demo, qui est un événement bimensuel, les gens peuvent découvrir quels talents existent.

« Le talent est ici, nous sommes de grands conteurs ici, gardons ce talent ici. »

Michael Smyth est professeur de cours de jeux vidéo à Belfast Met [BBC]

Belfast Met propose des cours de jeu comprenant des diplômes de base en art et conception de jeux et en Esports.

Le tuteur Michael Smyth a déclaré qu’il avait remarqué davantage d’opportunités pour les étudiants.

« Tous les étudiants ont obtenu un stage sur l’île d’Irlande, travaillant avec des sociétés de jeux et des sociétés de production », a-t-il déclaré.

« Beaucoup d’étudiants ont continué à travailler dans l’industrie. »

« Les étudiants font des choses comme commenter, ils vont concevoir des jeux, ils font du travail indépendant pendant qu’ils préparent également leur qualification. »

Adam Dzida, étudiant au Belfast Met, a trouvé sa passion dans l’esport [BBC]

L’esport prend de plus en plus d’importance sur la scène mondiale, après reconnaissance par le Comité International Olympique.

Adam Dzida, étudiant au Belfast Met, a les yeux rivés sur la grande scène dans sa carrière de joueur professionnel d’Esports.

Des centaines de joueurs ont récemment participé à la Coupe du monde Esports, organisée de manière controversée en Arabie Saoudite.

« Dès que j’ai vu la scène Esports, j’ai voulu m’y lancer, monter sur la grande scène et jouer », a déclaré Adam.

« Je vois que cela devient de plus en plus important avec le temps. »

« Du jeu professionnel, vous pouvez obtenir des fans qui peuvent jouer à des jeux, diffuser les jeux en ligne. »

« C’est ainsi que vous pouvez conserver un revenu de cette façon. »