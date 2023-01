Comment l’industrie canadienne de la musique s’est-elle comportée en 2022? Les statistiques de fin d’année sont sorties – National

Maintenant que nous entrons dans une nouvelle année, l’industrie de la musique enregistrée évalue les 12 derniers mois.

Luminate (anciennement Nielsen) est la société qui surveille toute la musique que les Canadiens achètent et écoutent, des flux aux CD en passant par les LP et les cassettes. Voici quelques faits saillants de 2022.

La consommation totale de musique a augmenté.

Lire la suite: Lire ensuite :

Autrefois, nous mesurions la consommation de musique par le nombre d’albums vendus combiné à la diffusion à la radio. Maintenant, les choses doivent être pondérées entre les ventes, les TEA (albums équivalents à une piste, où 10 téléchargements payants équivalent à la vente d’un album) et les SEA (albums équivalents à un flux, où 1 250 flux audio premium, 3 759 flux audio financés par la publicité et 3 750 flux vidéo équivalent à un album physique). Additionnez tout et les Canadiens ont consommé 11,2 % de musique de plus en 2022 qu’en 2021.

L’histoire continue sous la publicité

En décomposant cela davantage, nous avons consommé 93,2 millions d’albums. Si nous regardons les chansons individuelles, le nombre est de 89,8 millions.

Nous avons diffusé un parcelle de musique

De plus en plus de personnes adoptent le streaming comme principale source de musique. L’activité de streaming a augmenté d’environ 13,4% par rapport à 2021, le nombre annuel de flux audio de musique à la demande atteignant 100 milliards pour la première fois. C’est en dessous de l’augmentation mondiale de 22,6 % (3,4 billions de chansons !), mais c’est quand même assez sain.

Cependant, certains craignent que le taux de croissance ne ralentisse, ce qui pourrait nécessiter une augmentation du prix d’un abonnement au streaming. Après tout, Spotify est assis à 9,99 $ pour un abonnement individuel depuis une décennie. Ne pariez pas contre une augmentation des prix à tous les niveaux pour tous les services de streaming cette année.

L’histoire continue sous la publicité

Le streaming tue les téléchargements payants

Rappelez-vous quand iTunes était l’avenir de la musique ? Au lieu d’acheter des CD ou des vinyles, nous obtiendrions tous notre musique en achetant des fichiers numériques d’albums et de chansons individuelles. Mais la commodité du streaming fait des ravages sur cet ancien modèle. Le streaming est tout simplement trop pratique, rapide et portable – et dans le cas du niveau gratuit de Spotify, il ne coûte rien du tout.

Les ventes d’albums numériques ont chuté de 18,5 % à seulement 1,9 million d’unités. Nous avons également acheté moins de pistes numériques (-16,7 %). J’aimerais penser que les vitrines comme iTunes continueront d’exister – hé, certains d’entre nous veulent toujours posséder de la musique – mais vous devez vous demander si nous nous dirigeons un jour vers un monde de streaming uniquement.

Les disques compacts continuent de lutter

Il y a quelques années, la pensée était : “Pourquoi acheter un CD alors que je peux acheter le téléchargement du même album pour 10 dollars ?” Maintenant, c’est “Pourquoi acheter un CD alors que je peux écouter l’album en streaming pour presque rien?” Les ventes globales de CD ont chuté de 15 % à 2,3 millions d’unités. Pas mort, mais certainement un peu fatigué.

À la mode maintenant Le voyage à Disney World d’une famille de la Nouvelle-Écosse est anéanti après que Sunwing ait discrètement réduit le service

Des milliers de vêtements Tigre Géant rappelés en raison de la « présence de moisissure »

Il est cependant possible que certains quartiers de la population continuent à redécouvrir les joies de posséder une copie papier d’un album — une copie papier qui coûte nettement moins cher que le vinyle.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite: Lire ensuite :

En parlant de ça, le vinyle c’est bien. Principalement

Nous n’avons pas acheté autant de nouveaux vinyles cette année qu’en 2021, les ventes ayant chuté de 2,3 %. Cela équivaut toujours à environ 1,1 million d’albums – ce qui, je crois, aurait été plus élevé sans les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les sauvegardes dans les usines de pressage et les prix incroyablement élevés qui en résultent. La renaissance de notre romance avec le vinyle vient d’atteindre un plateau causé par les forces du marché. Je pense.

Les auditeurs de musique de la génération Z sont plus susceptibles d’acheter du vinyle que toute autre démo. Pendant ce temps, les acheteurs de vinyle dépensaient environ 300 % de plus en musique chaque mois que l’auditeur moyen de musique.

Cassette ? S’il vous plaît

Les fétichistes des cassettes souligneront l’augmentation de 27 % des ventes du format.

Grosse affaire. Cela se traduit par 13 200 cassettes vendues à travers le pays pendant toute l’année.

Les chansons et les albums plus anciens se sont mieux comportés que les nouveaux

Dans le langage de l’industrie musicale, la “musique de catalogue” désigne tout ce qui a plus de deux ans. Avec la possibilité de choisir parmi environ 100 millions de chansons directement depuis votre téléphone, les gens vont évidemment plus loin dans leurs explorations musicales. Les chansons du catalogue ont consommé 72 % de notre consommation en 2022, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Certains se demandent s’il s’agit d’un jugement sur la qualité de la musique actuelle.

L’histoire continue sous la publicité

Lire la suite: Lire ensuite :

Les artistes ont bien réussi de différentes manières

Bad Bunny était un monstre en 2022 avec 99% de toutes ses chansons consommées numériquement. Les ventes de toute sorte étaient négligeables.

Pendant ce temps, les Swifties ont obtenu leur Taylor Swift de plusieurs manières : streaming (71 %), vinyle (13 %) et albums numériques (6 %).

Comment les gens ont-ils choisi leur source musicale ? ça dépend du genre

Si vous êtes un fan de hip-hop et de rap, il y a de fortes chances que vous ayez écouté la plupart de vos vidéos via les réseaux sociaux sur TikTok, suivies du streaming audio et du streaming vidéo.

Les fans de country aiment toujours le CD et la radio tandis que les fans de pop diffusent et utilisent TikTok. Les fans de rock aiment aussi leurs CD avec le vinyle et la radio juste derrière.

Pouvez-vous nommer le plus grand succès du monde en 2022 ?

Luminate dispose d’un système lui permettant de déterminer ce qu’il appelle un “Global Hit Score”. Le gagnant en 2022 était Lil Nas X et Jack Harlow avec Bébé de l’industrie, avec un Hit Score de 65,3, tiré par le plus grand nombre de classements parmi les cinq premiers au monde. Il a été suivi par Coldplay Hymne du week-end et Harry Styles’ Comme c’était (53.5).

L’histoire continue sous la publicité

Quelques autres faits amusants.