Comment l’Indonésie transforme des footballeurs inconnus en superstars adorées : « Nous ne pouvions pas quitter l’hôtel »

Maarten Paes est le gardien titulaire de l’équipe de Major League Soccer du FC Dallas. Pourtant, il peut marcher dans une rue animée de Dallas, au Texas, et personne ne le remarquera.

Ce n’est pas le cas en ligne. Ou en Indonésie.

Comme ses coéquipiers de l’équipe nationale indonésienne, Paes est assailli lors de sa visite dans le pays et bénéficie d’un énorme public sur les réseaux sociaux, bien plus important que ce que l’on pourrait attendre d’un joueur qui n’a pas encore troublé les plus hautes sphères du football.

Paes, 26 ans, est né aux Pays-Bas mais est devenu citoyen indonésien en avril et a été choqué par la croissance rapide de ses réseaux sociaux : il compte 1,7 million de followers sur Instagram et 1,2 million sur TikTok.

« Vous le savez déjà avant que cela n’arrive parce que vous l’avez vu arriver à d’autres joueurs. C’est un pays tellement immense et ils sont tous amoureux du football », dit Paes.

Le joueur de 26 ans savait qu’il était éligible pour jouer pour l’Indonésie pendant quelques années, mais à la fin de l’année dernière, l’équipe l’a de nouveau contacté. « À cette époque, la santé de ma grand-mère se détériorait », dit-il.

« Elle est de là-bas et j’en ai beaucoup parlé avec elle. C’était une chose que je pouvais faire et qui la ferait sourire à la fin de sa vie. C’était énorme pour moi. Elle a dit : « J’adorerais vraiment que tu fasses ça ». Alors elle m’a encouragé et ce fut un honneur de le faire pour elle.

Après l’annonce de son départ pour l’Indonésie, sa vie a changé. « C’est à ce moment-là que j’ai senti que j’avais besoin d’établir une relation différente avec mes réseaux sociaux, où l’on peut les mettre de côté pendant un moment parce que cela peut être un peu écrasant », dit-il. « C’est surréaliste que tout d’un coup, vous soyez adoré par autant de followers et par des foules aussi grandes. »

Paes, qui représentait les Pays-Bas au niveau des jeunes, a disputé ses deux premiers matchs pour l’Indonésie lors de la récente pause. Il dit que le match nul et vierge contre l’Australie, qui occupe 109 places au-dessus de l’Indonésie au classement mondial de la FIFA, devant plus de 70 000 supporters au stade Gelora Bung Karno, a été révélateur.

« C’était comme si c’était la première fois que tout cela m’a frappé, à quel point c’était énorme », dit-il. « Vous le voyez sur Internet, vous voyez les chiffres et vous n’arrivez pas vraiment à comprendre. Ensuite, nous ne pouvions pas quitter l’hôtel sans sécurité.

Oxford United, neuvième du Championnat, deuxième division anglaise, génère rarement de gros chiffres sur les réseaux sociaux, mais en août, une vidéo publiée sur Instagram a été vue 5,2 millions de fois.

L’équipe australienne de la A-League, Brisbane Roar, a également connu ce mois-ci une reprise tout aussi curieuse de l’engagement sur les réseaux sociaux. Comme à Oxford, les vidéos de Brisbane publiées sur Instagram sont généralement visionnées des milliers de fois. Pourtant, les vidéos consécutives publiées sur Instagram ont recueilli 4,5 millions de vues et 1,7 million de vues pour Roar.

L’explication ? Vous l’aurez deviné : l’arrivée estivale de deux superstars du football indonésien, les jeunes de l’équipe nationale Marselino Ferdinan et Rafael Struick.

Ferdinan est un milieu offensif de 20 ans qui a signé pour Oxford en provenance de Deinze, équipe belge de deuxième division, le mois dernier. Struick est un attaquant de 21 ans qui a rejoint Brisbane (propriété du conglomérat indonésien Bakrie Group) en provenance de l’ADO Den Haag, au deuxième niveau du football néerlandais, ce mois-ci.

Ni l’un ni l’autre n’est arrivé comme un nom familier, du moins en Europe ou en Australie, et ils ne provenaient pas non plus de clubs bien connus.

Quelques jours après que Ferdinan a rejoint Oxford, le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé de 83 000 à 226 000. Certains des messages précédents de Brisbane ont reçu moins de 10 réponses. L’annonce de Struick en comptait 9 000.

C’est l’effet Indonésie. Ce pays d’Asie du Sud-Est compte plus de 280 millions d’habitants et le football est le sport n°1. Signalez l’adoration des joueurs de l’équipe nationale et le fanatisme en ligne et hors ligne.

Pour illustrer ce point, voici quelques statistiques compilées par L’Athlétisme pour comparer le onze de départ de l’Indonésie avec le onze de départ de l’équipe nationale masculine des États-Unis – mais nous ne regardons pas les buts attendus ou les passes progressives. Nous comparons les abonnés Instagram.

Le onze de départ de l’Indonésie pour son match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Australie avait un total de 26,9 millions de followers sur Instagram. Les 11 clubs pour lesquels ils jouent ont un public combiné inférieur à 10 millions sur la même application.

En comparaison, le dernier onze de départ de l’USMNT lors de son match amical contre la Nouvelle-Zélande n’avait qu’un public combiné de 1,4 million.

Ce nombre aurait pu être plus élevé mais Christian Pulisic, l’attaquant de l’AC Milan avec 7,8 millions de followers sur Instagram, était sur le banc.

Ce que la comparaison des deux onze de départ devrait mettre en évidence, c’est le niveau de soutien accordé aux joueurs indonésiens par rapport, par exemple, à un pays de plus de 335 millions d’habitants qui accueillera la Coupe du monde masculine en 2026.

Les seuls joueurs du onze de départ du match nul 0-0 de l’Indonésie contre l’Australie qui ont moins de partisans que le club pour lequel ils jouent sont Rizky Ridho, qui joue le défenseur central de l’équipe indonésienne de Liga 1 Persija Jakarta, et Justin Hubner, qui joue à Wolverhampton Wanderers en la Premier League.

Hubner, 21 ans, a rejoint les rangs des jeunes des Wolves en 2020. Il n’a pas encore joué pour l’équipe senior et joue la majorité de ses matchs au niveau académique – mais avec l’équipe nationale, il est traité comme s’il jouait semaine après semaine. Le Real Madrid, telle est la fanfare qu’il vit en ligne et en personne.

« Je ne peux pas quitter mon hôtel (en Indonésie) car il y a des gens qui m’attendent et courent vers moi. Partout où je vais, c’est fou », raconte Hubner L’Athlétisme. « Si j’entre dans un magasin et que j’en sors, il y aura peut-être 100 personnes qui attendront. Je suis leur idole, alors ils m’attendent, pour des photos et des autographes.

Hubner est né aux Pays-Bas et a joué aux côtés de Xavi Simons (star d’Instagram lorsqu’il était adolescent à Barcelone, il comptait un million de followers avant l’âge de 14 ans et joue maintenant pour le RB Leipzig) dans les équipes nationales de jeunes néerlandaises. L’Indonésie étant autrefois une colonie néerlandaise, un nombre croissant de joueurs de l’équipe nationale ont la double nationalité.

« J’avais peut-être 5 000 abonnés sur Instagram et quand les fans ont réalisé que j’avais du sang indonésien, ils sont passés à 30 000 et maintenant j’en suis à 2,7 millions », explique Hubner. « En termes de médias sociaux, tout s’est développé si vite. Tout, des offres de marque aussi. Il y a tellement de choses qui m’arrivent maintenant. C’est un rêve.

La veille de parler à L’Athlétismeson accord avec la société de déodorants Rexona a été lancé. « Beaucoup de coéquipiers ici chez Wolves disent : ‘Puis-je changer mon équipe nationale en Indonésie ?’, pour plaisanter.

« Mais les gars ici me soutiennent et sont contents pour moi. Ils veulent aussi des suiveurs parce que c’est bien d’avoir, mais il ne s’agit pas de suiveurs, l’important c’est que je joue pour l’équipe nationale et ce qui va avec est vraiment sympa.

Hubner a été prêté au club japonais Cerezo Osaka la saison dernière et affirme qu’il y avait toujours des supporters indonésiens là pour le regarder, mais lorsqu’il est retourné en Angleterre après les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite et l’Australie, il n’y a pas eu de fête de bienvenue comme celle-là. aurait été à l’aéroport de Jakarta. Il est rentré seul à son appartement et sans avoir besoin de sécurité.

«C’est un monde différent», dit Hubner à propos de sa vie tranquille à Wolverhampton. « Quand je reviens en Europe, c’est comme si je vivais ma propre vie, sans stress. En Indonésie, il y a un côté fou. Vous n’avez aucune intimité, où que vous alliez, il y a toujours des gens qui vous enregistrent, c’est bien mais c’est aussi bien de retrouver son propre espace et son intimité.

« Quand j’ai atterri en Indonésie, j’ai essayé de me cacher avec une casquette et un masque mais ils m’ont tout de suite reconnu. Même la sécurité et la police voulaient des photos avec moi. Il y avait 50 à 60 personnes qui voulaient une photo. Ma famille est également très célèbre maintenant. J’ai créé un compte Instagram pour ma mère et elle compte près de 50 000 abonnés. Tout le monde la reconnaît. La première fois qu’elle est allée en Indonésie, elle demandait pourquoi les gens voulaient des photos avec elle. »

Lorsque les fans rencontrent Hubner, il dit qu’il n’est pas rare qu’ils soient submergés d’émotion. Certains ont pleuré. Sa mère, Brigitte, a reçu des messages directs de fans qui rêvent d’épouser son fils. Ce facteur vedette est quelque chose que les clubs tentent d’exploiter.

« Dallas l’a remarqué », a déclaré le gardien Paes. « Il y a eu une forte augmentation en termes d’engagement pour le club. Si je joue pour un club, j’aime les aider le plus possible car ils m’aident beaucoup aussi. Mon objectif principal est de garder les ballons hors du filet pour eux, mais d’aider à construire ce club, à sensibiliser le public.

Oxford, le nouveau club de Ferdinan, appartient en copropriété à Erick Thohir, un homme d’affaires indonésien qui a contribué à le ramener au deuxième rang après une interruption de 25 ans. Thohir a également été nommé chef de la Fédération indonésienne de football l’année dernière et est à l’origine des efforts visant à améliorer l’équipe nationale, les équipes de jeunes et le football au sens large à travers l’Indonésie.

« Ce qui est excitant à propos de Marselino, c’est qu’il est le meilleur jeune talent indonésien », déclare Thohir. « Il a 20 ans, il joue et s’entraîne en Belgique.

« Nous devons investir dans les jeunes joueurs à Oxford. Il est jeune mais il a joué plus de 20 fois pour notre équipe nationale, donc le manager d’Oxford veut lui donner une chance, et c’est le plus important.

« S’il fait connaître davantage Oxford, c’est une valeur supplémentaire.

« Nous voulons voir une opportunité pour tous les joueurs capables de jouer », ajoute-t-il. « Voyons donc si Marselino peut survivre à Oxford parce que nous n’offrons pas de tapis rouge ni de traitement VIP. Il doit rivaliser.

(Photos du haut : Robertus Pudyanto, Mohamed Farag, Zhizhao Wu, Noushad Thekkayil, Getty Images ; conception : Meech Robinson)