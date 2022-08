Comment l’Indian Action Spectacular ‘RRR’ est devenu un succès en Amérique

Situé à Delhi au début des années 1920, “RRR” suit deux hommes patriotes mais philosophiquement opposés (Ram Charan et NT Rama Rao Jr.) alors qu’ils s’affrontent d’abord, puis font équipe pour sauver une fille kidnappée (Twinkle Sharma) d’un paire de fonctionnaires coloniaux britanniques sadiques (Alison Doody et Ray Stevenson).

Une version en langue hindi conçue pour le marché de Bollywood est disponible pour les abonnés Netflix depuis mai et figurait parmi les 10 titres les plus regardés du service en Amérique pendant neuf semaines consécutives. Mais même avec le streaming simultané, le film a maintenant rapporté 14 millions de dollars au box-office américain et a été joué dans 175 salles supplémentaires dans 34 États. En revanche, le drame policier en langue télougou “Pushpa : The Rise – Part 1”, le film indien le plus rémunérateur de l’année dernière, n’a rapporté que 1,32 million de dollars lors de sa sortie aux États-Unis.