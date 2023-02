Comment l’Inde transforme le pétrole russe en carburant occidental

L’Inde joue un rôle de plus en plus important sur les marchés mondiaux du pétrole, achetant de plus en plus de pétrole russe bon marché et le raffinant en carburant pour l’Europe et les États-Unis.

Pourtant, New Delhi a fait face à peu de contrecoups publics parce qu’elle répond au double objectif de l’Occident de sertir les revenus énergétiques de Moscou tout en empêchant un choc d’approvisionnement en pétrole. Et à mesure que l’Europe intensifie les sanctions, l’Inde ne fera que devenir plus centrale sur une carte mondiale du pétrole qui a été redessinée par la guerre d’un an de Vladimir Poutine en Ukraine.

“Les responsables du Trésor américain ont deux objectifs principaux : maintenir le marché bien approvisionné et priver la Russie de revenus pétroliers”, a déclaré Ben Cahill, chercheur principal au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington. “Ils sont conscients que les raffineurs indiens et chinois peuvent réaliser des marges plus importantes en achetant du brut russe à prix réduit et en exportant des produits aux prix du marché. Cela leur convient.”

L’Inde a expédié environ 89 000 barils par jour d’essence et de diesel à New York le mois dernier, le plus en près de quatre ans, selon la société de renseignement sur les données Kpler. Les flux quotidiens de diesel à faible teneur en soufre vers l’Europe étaient de 172 000 barils en janvier, le plus élevé depuis octobre 2021.

L’importance de l’Inde devrait s’accroître après l’entrée en vigueur dimanche de nouvelles sanctions de l’Union européenne sur les exportations russes de pétrole. L’interdiction supprimera un énorme volume de diesel du marché et verra davantage de consommateurs, en particulier en Europe, exploiter l’Asie pour combler le déficit d’approvisionnement.

Cela rendra le pétrole russe bon marché encore plus attrayant pour l’Inde, qui dépend des importations pour répondre à environ 85 % de ses besoins en brut. Ses raffineurs, y compris les transformateurs publics chargés de répondre à la demande intérieure, ont augmenté leurs exportations l’année dernière afin de profiter de la hausse des prix internationaux.

Alimenter l’Occident

“L’Inde est un exportateur net de produits raffinés et une grande partie ira vers l’Occident pour aider à atténuer les tensions actuelles”, a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie des matières premières chez ING Groep NV, basé à Singapour. “Il est assez clair qu’une part croissante de la matière première utilisée pour ce produit provient de Russie.”

Selon les directives de l’UE, l’Inde respecte probablement les règles. Lorsque le brut russe est transformé en carburant dans un pays extérieur au bloc comme l’Inde, les produits raffinés peuvent être livrés dans l’UE car ils ne sont pas réputés être d’origine russe.

Les pays du Groupe des Sept souhaitent réduire autant que possible les revenus de Moscou, mais ils ont également intérêt à s’assurer que le pétrole et les produits raffinés russes continuent d’affluer pour éviter une pénurie mondiale d’approvisionnement, a déclaré Serena Huang, analyste principale pour l’Asie chez Vortexa Ltd. .

Commerce du pétrole de l’Oural russe à prix réduit par rapport au Brent | L’Inde prend plus de barils bon marché au producteur de l’OPEP+

Un élément clé du mécanisme visant à réduire les revenus du Kremlin et à maintenir une partie du pétrole sur le marché a été le plafonnement des prix du brut russe, une mesure qui a été menée par les États-Unis. L’Inde n’a pas dit publiquement si le pays respecte ou non la limite, mais les sanctions ont fait chuter le pétrole du producteur de l’OPEP+ sous le plafond de 60 dollars le baril.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré qu’un plafonnement des prix avait été mis en place que des pays, dont l’Inde, pourraient tirer parti pour maintenir la stabilité des marchés de l’énergie, tout en limitant les revenus du Kremlin.

“La volonté de l’Inde d’acheter plus de brut russe à un prix plus élevé est une caractéristique, et non un bogue, du plan des pays occidentaux visant à imposer une douleur économique à Poutine sans se l’imposer à eux-mêmes”, a déclaré Jason Bordoff, directeur fondateur du Center on Global. Energy Policy à l’Université de Columbia et ancien conseiller de l’administration Obama.

Des dirigeants et des responsables de pays et d’entreprises tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis et Abu Dhabi National Oil Co. se réunissent lundi à Bangalore pour un forum de trois jours sur l’énergie organisé avec le ministère indien du pétrole et du gaz naturel.