Comment l’Inde tente de se transformer en une centrale électrique des semi-conducteurs

“Je pense que l’Inde a un rôle crucial à jouer”, a déclaré Pranay Kotasthane, président du programme de géopolitique de haute technologie de la Takshashila Institution, au podcast “Beyond the Valley” de CNBC, publié la semaine dernière.

Mais l’Inde a également pris des mesures pour amener la fabrication de puces dans le pays et a mis en place des incitations pour l’industrie.

Le problème pour de nombreux pays qui cherchent à renforcer leurs prouesses en matière de fabrication de puces est que les entreprises et les pays qui dominent l’industrie sont peu nombreux et espacés. Par exemple, Taïwan et la Corée du Sud représentent environ 80 % du marché mondial de la fonderie. Les fonderies sont des installations qui fabriquent des puces conçues par d’autres entreprises.