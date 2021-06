Comment l’Inde peut-elle minimiser les pertes de montage de Tauktae, Amphan ?

Au cours des vingt-deux dernières années, le système de prévision des cyclones et les procédures d’évacuation ont évolué rapidement, de sorte que le nombre de morts dans les cyclones récents comme Amphan, Tauktae et Yaas a été considérablement plus bas. Par exemple, en 1999, un supercyclone a ravagé Odisha, faisant plus de 10 000 morts (des sources non officielles disent que le nombre de morts était beaucoup plus élevé) ; cependant, lors du dernier cyclone « très sévère », Yaas, le nombre total de décès était de vingt (environ).

Bien que les pertes en vies humaines aient considérablement diminué, l’Inde subit toujours d’énormes pertes économiques à chaque cyclone. L’année dernière, le cyclone Amphan a coûté 14 milliards de dollars, selon un rapport de l’ONU. RMSI, une société de conseil mondiale travaillant sur les catastrophes naturelles, a évalué les dommages économiques du cyclone Tauktae à Rs 15,000 crore.

Dans une récente interview avec News18.com, Saurabh Bhardwaj, Fellow & Area Convener, au Center for Climate Modelling, à l’Energy and Resources Institute (TERI), a expliqué l’erratisme croissant des systèmes cycloniques et les moyens d’atténuer l’impact des cyclones, réduire les pertes économiques.

« La chaleur de surface des mers et des océans est l’un des facteurs contribuant à la genèse des cyclones, et au cours des dernières décennies, nous avons vu que depuis que les océans absorbent la chaleur libérée en raison du réchauffement climatique, leur chaleur de surface a augmenté. . Par conséquent, nous voyons des cyclones plus fréquents et plus intenses de nos jours », a déclaré Bhardwaj.

« Nos modèles scientifiques nous permettent de bien prédire ces cyclones – de leur genèse à leur trajectoire, principalement parce que le gouvernement a beaucoup investi dans les systèmes d’observation des océans. Cependant, ces modèles scientifiques ne disposent pas de données suffisantes pour prédire l’intensification des cyclones. Par conséquent, ce que nous voyons avec les tempêtes récentes, c’est qu’elles s’intensifient très rapidement, parfois dans les 24 heures à 48 heures, sans laisser beaucoup de temps pour réagir », a-t-il ajouté.

Bhardwaj a expliqué que bien que ces modèles de prévision laissent suffisamment de temps pour que le processus d’évacuation soit effectué et que des mesures de gestion des catastrophes soient mises en œuvre, il n’y a aucun moyen de sauver les biens, l’agriculture et les infrastructures des dommages et de la destruction extrêmes. Par conséquent, l’Inde a désespérément besoin d’investir et de planifier des techniques de gestion des catastrophes et des politiques de conception à long terme, qui tiendront compte du fait que, en tant que côte orientale, la côte ouest de l’Inde connaîtra également des cyclones intenses et fréquents et, par conséquent, sans une stratégie de gestion bien planifiée, les pertes économiques seront graves.

« Comme nous avons plus d’infrastructures sur les trajectoires des cyclones qu’il y a dix ans, l’ampleur de la destruction et de la dévastation est également plus importante. Nous ne pouvons pas atténuer une tempête; nous ne pouvons pas l’arrêter. Mais ce que nous pouvons faire du point de vue politique, c’est réduire considérablement les émissions de carbone et investir dans les technologies vertes afin de pouvoir atténuer le réchauffement climatique, qui provoque le réchauffement des océans, ce qui contribue encore à amplifier l’intensité des cyclones. Nous devons encourager l’écologisation du développement », a-t-il ajouté.

Bhardwaj a souligné que le projet national d’atténuation des risques de cyclone que la NDMA mène avec le soutien de la Banque mondiale dispose de données qui montrent que les États de la côte ouest sont à la traîne par rapport à leurs homologues de l’Est dans diverses mesures de résilience côtière comme la construction de centres cycloniques polyvalents, la fourniture de câbles souterrains pour l’électricité, etc « Historiquement, la côte est a connu de nombreux cyclones, mais à l’avenir, les cyclones sur la côte ouest devraient également augmenter. Par conséquent, ces mesures de résilience devraient également être mises en œuvre de manière plus approfondie dans les États côtiers occidentaux », a déclaré Bhardwaj.

« Les États devraient investir dans des études qui mettent en évidence des évaluations des risques au niveau local. Si les États disposent de données au niveau local sur les infrastructures, il leur sera plus facile de classer où se concentrer. Par exemple, si les régions côtières ont des bidonvilles composés principalement de maisons kachcha, alors l’accent devrait être mis sur la réhabilitation des habitants de ces maisons dans des bâtiments pukka, qui résistent aux catastrophes. Cela ne veut pas dire que ces personnes n’auront pas à quitter leurs maisons et à se rendre dans des centres cycloniques pendant les tempêtes, mais cela garantit simplement que lorsque les tempêtes sont passées, elles ne retournent pas dans une maison complètement détruite sans aucun endroit où aller. »

L’un des moyens les plus cruciaux de minimiser l’impact des cyclones est les solutions basées sur la nature comme les mangroves, les dunes côtières, les bacs à sable, la végétation, etc. « Ils sont bien meilleurs pour résister aux différents cyclones et les tempérer que toutes les provisions fabriquées. Par conséquent, des efforts devraient être faits pour ne pas les détruire à des fins de construction. Ils constituent la première ligne de défense, c’est pourquoi le ministre en chef du Bengale occidental a également prévu de replanter des mangroves dans les Sundarbans », a ajouté Bhardwaj.

Enfin et surtout, les réponses à la gestion des catastrophes ne sont pas réservées à l’apprentissage de ceux qui sont impliqués dans la gestion des catastrophes. Des écoliers aux professionnels, tout le monde devrait recevoir une formation appropriée sur ce qu’il faut faire pendant un cyclone. Par conséquent, la réponse à base communautaire doit également être planifiée, qui est juste, et ne discrimine pas les pauvres et les marginalisés ou ne les laisse pas hors de la boucle, a expliqué Bhardwaj.

Bhardwaj a déclaré que l’Inde avait déjà commencé à travailler sur la construction d’infrastructures résilientes aux catastrophes. La Coalition pour une infrastructure résiliente aux catastrophes (CDRI) a travaillé à l’élaboration d’un cadre commun dans lequel des infrastructures résilientes aux catastrophes peuvent être construites. Actuellement, ils se concentrent sur le secteur de l’électricité.

