Comment l’Inde fonctionne sur l’application de messagerie WhatsApp de Meta

Si vous vivez aux États-Unis, il y a de fortes chances que vous ayez au moins entendu parler de WhatsApp, l’application de messagerie acquise par Meta en 2014.

Mais si vous vivez dans d’autres parties du monde, comme l’Inde, le service est plus qu’une simple application pour communiquer avec vos amis et votre famille.

“WhatsApp en Inde est un mode de vie”, a déclaré Rajeev Khera, fondateur de l’entreprise de technologie alimentaire Chakki Peesing, qui opère en dehors de New Delhi.

Khera fait partie des millions d’Indiens qui dirigent des entreprises principalement via WhatsApp. Et il n’y a pas que les entreprises : environ 400 millions de personnes en Inde utilisent WhatsApp pour rester en contact avec des proches à l’étranger, envoyer de l’argent, accéder à des informations médicales essentielles, etc.

La conception simple de WhatsApp a contribué à en faire un succès international, en particulier dans les pays où la plupart des gens n’ont pas d’iPhone pour utiliser iMessage, ni de forfaits de téléphonie mobile abordables pour envoyer des SMS. Lorsque Meta a acheté WhatsApp il y a huit ans dans le cadre d’une transaction record de 19 milliards de dollars en espèces et en actions, cela était considéré comme un pari risqué. Aujourd’hui, même s’il ne contribue pas beaucoup au résultat net de Meta, WhatsApp est sans doute le produit international le plus essentiel de l’entreprise.

Dans le même temps, WhatsApp a lutté avec certains des mêmes problèmes de désinformation qui ont tourmenté Facebook. Mais contrairement à Facebook, WhatsApp utilise un logiciel de communication privé et crypté qui rend plus difficile pour l’entreprise la modération du contenu. Ce problème est particulièrement aigu en Inde, où des rumeurs sans fondement diffusées sur l’application ont entraîné de graves conséquences. Récemment, le gouvernement indien a menacé de sévir contre l’une des valeurs fondamentales de WhatsApp – la confidentialité des utilisateurs – les régulateurs exigeant un moyen pour les autorités d’accéder aux messages des gens en cas de besoin. Meta continuera-t-il à garder les messages WhatsApp privés même si la pression monte ?

“Vous devez réfléchir à ce que cela signifie d’offrir un service où les gens communiquent leurs pensées les plus privées, la plupart des messages privés, la plupart des appels privés aux personnes qui leur tiennent le plus à cœur dans le monde entier”, a déclaré Will Cathcart, l’actuel chef de WhatsApp.

Nous examinons comment WhatsApp est devenu si puissant et les conséquences de ce pouvoir pour le reste des applications de Meta

