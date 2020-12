Lorsque l’Inde a interdit le jeu mobile à succès PUBG à cause de sa dispute diplomatique avec la Chine, l’équipe eSports de Zeyan Shafiq s’est soudainement retrouvée sans joueurs. Alors Shafiq, qui est basé au Cachemire, a fait quelque chose de très inhabituel: il a traversé la frontière avec le Pakistan.

Shafiq, 18 ans, craignait des représailles pour son déménagement, mais aucune n’est venue. Cela a abouti à une alliance inouïe entre les joueurs indiens et pakistanais, forgée dans l’une des régions les plus dangereuses du monde.

« Bien sûr, nous avions beaucoup de choses en tête lorsque nous avons pris cette décision, y compris une possibilité de contrecoup », a déclaré Shafiq à l’AFP.

« Mais par la grâce de Dieu, tout s’est bien passé et les gens nous ont soutenus des deux côtés. Ils ont compris qu’il s’agissait de l’eSport et qu’il n’y avait aucune partialité entre ces deux pays. »

PUBG, ou PlayerUnknown’s Battlegrounds, est un jeu de guerre de style militaire où les équipes s’affrontent en ligne et dont l’application mobile a été téléchargée des centaines de millions de fois dans le monde.

Le jeu fait écho à la vraie vie au Cachemire, qui est contestée par l’Inde et le Pakistan et où des obus et des balles traversent presque quotidiennement la frontière.

Mais à la suite d’un affrontement meurtrier avec les troupes chinoises sur une autre frontière contestée, l’Inde a bloqué l’application PUBG, qui est autorisée par le géant chinois de la technologie Tencent, ainsi que des dizaines d’autres.

Cela a laissé l’équipe Stalwarts Esports de Shafiq sans joueurs, après avoir déjà réussi à atteindre la ligue mondiale PUBG, qui offre 2 millions de dollars de prix.

« J’ai réussi à conserver une place pour mon équipe, mais je n’ai pas été autorisé à choisir des joueurs indiens. J’ai donc contacté les joueurs pakistanais », a-t-il déclaré.

« L’équipe du Pakistan a joué dans la ligue mondiale l’année dernière … alors je leur ai dit qu’ils devraient collaborer avec moi et ils ont accepté. »

Tendulkar et Imran Khan

La décision de Shafiq traverse des décennies de tensions entre l’Inde et le Pakistan, dont les liens sportifs sont inexistants. Cela fait 13 ans que chaque camp s’est rendu dans l’autre pour jouer au cricket, le jeu préféré des deux pays.

Au début de cette année, une équipe indienne non officielle de kabaddi a provoqué un tollé lorsqu’elle a atterri au Pakistan pour un tournoi. Le gouvernement indien et la fédération kabaddi ont tous deux nié avoir envoyé une équipe.

Les relations n’ont pas toujours été aussi pauvres. En 1987, la future légende indienne du frappeur Sachin Tendulkar, alors âgée de 14 ans, a joué le rôle de défenseur d’une équipe pakistanaise dirigée par Imran Khan, aujourd’hui Premier ministre pakistanais, lors d’un match de démonstration à Mumbai. Mais une telle démarche est désormais impensable.

Stalwarts Esports a finalement échoué dans sa tentative d’atteindre la ligue mondiale PUBG. Mais Abdul Haseeb, l’un des acteurs pakistanais, a déclaré que la collaboration avait été un succès à d’autres égards.

« Nous étions heureux de représenter nos talents sans nous soucier des frontières nationales », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, l’amour et le soutien que nous avons reçus des deux pays ont rempli notre objectif d’être sur cette plateforme et de représenter à la fois le Pakistan et l’Inde. »