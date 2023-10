Comment l’Inde a ouvert la voie à l’Afghanistan pour produire le « plus grand bouleversement » de la Coupe du monde

Restant près des échelons supérieurs pendant un certain temps, l’Afghanistan, endurci par les combats, a finalement montré qu’il appartenait aux élites du cricket, après avoir reçu l’aide du géant de ce sport, l’Inde. Ravagée par des années de guerres et de conflits internes, l’équipe de cricket du pays a provoqué dimanche un énorme bouleversement lors de la Coupe du monde en battant l’Angleterre, tenante du titre, par 69 points pour seulement sa deuxième victoire en Coupe du monde. Les joueurs de cricket afghans se sont beaucoup entraînés au Pakistan au cours de leurs années de formation et certains d’entre eux ont même appris ce sport dans des camps de réfugiés de l’autre côté de la frontière. L’équipe de la nation ravagée par la guerre a même fait ses débuts en T20 et ODI contre le Pakistan.

Après cela, cependant, la BCCI a pris le relais et a joué un rôle majeur dans l’essor rapide du football dans ce pays déchiré par les conflits.

Le complexe sportif Shaheed Vijay Singh Pathik dans le Grand Noida est devenu un « terrain d’attache » temporaire pour l’équipe en 2015 avec l’aide de la BCCI. Ils avaient déménagé de Sharjah à Noida et ont même disputé des matchs internationaux à domicile contre l’Irlande dans le Grand Noida en 2017.

L’Afghanistan avait également « accueilli » une série Twenty20 contre le Bangladesh à Dehradun.

En outre, les anciens joueurs indiens Lalchand Rajput et Manoj Prabhakar ont entraîné l’équipe afghane, ce dernier en tant qu’entraîneur de bowling.

Renforçant davantage les relations entre les deux pays, la BCCI avait invité le président afghan de l’époque, Ashraf Ghani, à regarder l’équipe jouer son premier match test à Bengaluru.

L’équipe a parcouru un long chemin depuis lors, participant régulièrement à des événements mondiaux ICC en plus d’obtenir son statut Test.

Les joueurs afghans de l’IPL ont également contribué à répandre la popularité de ce sport dans le pays.

L’Afghanistan a toujours reconnu le rôle que l’Inde a joué dans son développement en tant que nation de cricket.

Lorsque l’Afghanistan est devenu le 12e pays de test il y a cinq ans, cela a culminé un voyage de 23 ans qui a commencé en 1995, lorsque la Fédération afghane de cricket a été créée.

Même s’ils ont eu leurs moments ces dernières années, les Afghans cherchaient désespérément un résultat comme celui qu’ils ont obtenu dimanche, contre l’une des plus grandes équipes du football.

Il est tout à fait remarquable qu’ils aient réussi à aplatir l’Angleterre, championne du monde en titre, même s’ils se sont rarement retrouvés face à face avec les nations établies dans le format 50 over.

Mis au bâton sur un guichet qui avait récemment donné de gros points, l’Afghanistan a décroché un total compétitif, puis a surpassé les quilleurs anglais avec leur trio de spin dominant le formidable alignement de frappeurs anglais.

Il était tout à fait approprié que le plus grand ambassadeur de l’équipe, Rashid Khan, ait pris le dernier guichet pour sceller la célèbre victoire et laisser les Anglais meurtris et battus.

Inutile de dire que le capitaine afghan Hashmatullah Shahidi était ravi de cette victoire.

« Je suis assez content, tous les coéquipiers sont contents. C’est la meilleure victoire pour nous, la confiance sera là pour le prochain match et je suis très fier », a résumé Shahidi.

