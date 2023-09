Comment l’Inde a accueilli son « gendre » Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Rishi Sunak a reçu un accueil chaleureux et coloré à son arrivée vendredi à Delhi pour le sommet des dirigeants du G20, la première visite en Inde dans l’histoire d’un Premier ministre britannique d’origine indienne.

Accompagnés de son épouse Akshata Murty, fille du milliardaire indien Infosys cofondateur NR Narayana Murty, ils ont été reçus à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi par le ministre indien de la consommation et de l’environnement, Ashwini Kumar Choubey, ainsi que par le haut-commissaire britannique auprès de New Delhi Alex Ellis.

M. Sunak n’a pas été accueilli sur le tarmac de l’aéroport par son homologue indien – ce qui est peut-être compréhensible, étant donné que Narendra Modi accueille ce week-end une réunion d’une trentaine de dirigeants mondiaux et mène des entretiens bilatéraux en marge avec 15 d’entre eux.

Et il n’y avait pas non plus de foule pour rencontrer M. Sunak : malgré l’enthousiasme en Inde à l’idée d’un résident anglo-indien du No 10 visitant le pays de ses ancêtres, Delhi a été strictement fermée pour assurer la sécurité pendant le G20, et le les rues de la ville étaient en grande partie désertes vendredi.

Alors qu’ils descendaient de leur avion RAF Voyager, M. Sunak et Mme Murty ont été accueillis par un spectacle de danse traditionnelle, et le moment a été capturé dans une couverture médiatique continue sur les télévisions du pays.

Le présentateur d’India Today, Shiv Aroor, a salué leur arrivée – se référant à Mme Murty comme à « la première dame du Royaume-Uni » – et a noté avec enthousiasme : « Tous deux sont desi (asiatiques du sud), tous deux indiens, et c’est une relation très spéciale que les deux dirigeants [Sunak and Modi] allons avancer.

« Il y a un grand intérêt pour l’arrivée du Premier ministre britannique d’origine indienne en Inde », a-t-il ajouté au nom de ses téléspectateurs.

« Un grand moment », a déclaré Gargi Rawat, présentateur de NDTV. «Premier ministre britannique du patrimoine indien. Sa femme l’accompagne, Akshata Murty, qui est née en Inde et a grandi en Inde. Elle est la fille de l’un des hommes les plus riches de l’Inde.

« Il y a donc beaucoup d’intérêt autour de la visite du Premier ministre britannique ici. »

Les journalistes ont également souligné à plusieurs reprises l’identité religieuse de M. Sunak en tant que premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni.

« Rappelez-vous, cela a fait la une des journaux à travers le pays au moment où il a dit ‘Jai Siya Ram’ (Hail God Ram and Goddess Sita) lorsqu’il était à l’Université de Cambridge », a déclaré le journaliste d’India Today, Gaurav Sawant, faisant apparemment référence aux remarques de M. Sunak lors d’un événement du Jesus College le jour de l’indépendance de l’Inde.

Après que leur voiture ait quitté l’aéroport, M. Sunak et Mme Murty ont été emmenés rencontrer des écoliers locaux au siège du British Council à Delhi.

Le Premier ministre Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty rencontrent des écoliers locaux au British Council (PENNSYLVANIE)

Là, ils ont rencontré des enfants participant à des programmes financés par le Royaume-Uni qui soutiennent le codage informatique et les compétences linguistiques, selon les journalistes du pool voyageant avec M. Sunak.

Rishi Sunak a été entendu demander aux écoliers s’ils avaient assisté à l’alunissage réussi de l’Inde. Le mois dernier, l’Inde est devenue le premier pays de l’histoire à réussir un atterrissage en douceur sur le pôle sud inexploré de la Lune avec la mission Chandrayaan-3.

Après avoir reçu une réponse complète, il a déclaré : « C’était vraiment cool, n’est-ce pas ? Un moment privilégié. »

L’épouse du Premier ministre Rishi Sunak, Akshata Murty, joue au football avec des écoliers locaux au British Council lors d’une visite officielle avant le sommet du G20 à New Delhi. (PENNSYLVANIE)

Akshata Murty a interagi avec les enfants et leurs projets de codage avant de poser pour des photos avec les enseignants et autres membres du personnel.

Le couple a également rejoint un groupe d’enfants qui leur ont parlé d’un livre préféré qu’ils lisent, un jeune de 14 ans ayant choisi Macbeth de William Shakespeare.

Et après la visite du British Council, M. Sunak a accordé une brève interview aux médias audiovisuels, dans laquelle il a décrit son propre enthousiasme à l’idée de revenir en tant que Premier ministre dans « un pays qui m’est proche et cher ».

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty (au centre) sont accueillis sur le tarmac par des dignitaires, dont le ministre d’État indien. (Getty Images)

« Je suis ici en tant que Premier ministre britannique et mon histoire n’est pas si différente de celle de millions de Britanniques, de ce pont vivant qui existe entre l’Inde et le Royaume-Uni. C’est très puissant », a-t-il déclaré. « Il s’agit de ces liens interpersonnels, de ces liens familiaux. Et cela témoigne de l’incroyable tolérance et diversité de notre pays, un pays qui a accueilli des millions de personnes comme ma famille, et me voici maintenant en Inde pour représenter le Royaume-Uni.

« Je pense que cela en dit long sur notre pays et dont tout le monde peut être vraiment fier. »

Parmi ceux qui sont enthousiasmés par le voyage de M. Sunak en Inde se trouvent certains de ses parents les plus éloignés du côté maternel.

Gautam Dev Sood, décrit comme l’oncle maternel de M. Sunak, a accordé plusieurs interviews aux médias indiens. Il a déclaré à l’agence de presse ANI : « Nous sommes très heureux qu’il [Sunak] arrive en Inde. Il y a un grand sentiment d’enthousiasme et nous essayons de nous réunir à Delhi s’il est possible de le rencontrer.

S’adressant à India Today, il a déclaré : « Tous les membres de la famille sont très enthousiasmés et très heureux qu’il vienne en Inde après être devenu Premier ministre. »

Dans l’avion en route vers l’Inde, M. Sunak a déclaré que le voyage était « évidemment spécial ». « J’ai vu quelque part qu’on m’appelait le gendre de l’Inde, ce qui, j’espère, était affectueux. Je suis ravi d’être de retour. C’est agréable d’avoir Akshata avec moi aussi.

M. Sunak doit rencontrer son homologue indien Narendra Modi samedi, et il a écrit sur les réseaux sociaux après son arrivée en Inde vendredi qu’il était là pour «[meet] dirigeants du monde à relever certains des défis qui touchent chacun d’entre nous ».

Le Premier ministre, avant son départ, a souligné qu’il se concentrerait sur la « stabilisation de l’économie mondiale » lors du sommet.

« Je me dirige vers le sommet du #G20 avec un objectif clair. Stabiliser l’économie mondiale. Construire des relations internationales. Accompagner les plus vulnérables. Cette action en fait partie : Poutine ne s’est pas encore présenté au G20, mais nous nous présenterons avec notre soutien à l’Ukraine », a-t-il écrit sur X.

Au cours de sa visite à Delhi, M. Sunak séjournera à l’hôtel cinq étoiles Shangri-La, dans le centre de Connaught Place, avec le reste de sa délégation britannique, dans un contexte de haute sécurité et de restrictions pour les résidents de la capitale nationale.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré un jour férié pour la ville jusqu’à lundi – la plupart des samedis sont considérés comme un jour de travail en Inde – ordonnant à toutes les écoles, bureaux gouvernementaux et privés de rester fermés. Il existe également des restrictions de circulation strictes dans le district central de New Delhi, également connu sous le nom de zone de Lutyen, où M. Sunak séjournera, ce qui signifie que seuls les résidents et ceux occupant des emplois dans les services essentiels sont autorisés à entrer dans la zone.