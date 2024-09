Comment Linda Evangelista a influencé la couverture du « British Vogue » de la princesse Diana

Il y a une histoire derrière chaque couverture de magazine — et le numéro de décembre 1991 de Vogue britannique mettant en vedette la princesse Diana ne fait pas exception.

Comment est née la couverture, ainsi que l’amitié de la défunte princesse de Galles avec alors…Vogue britannique la rédactrice en chef Liz Tilberis, est couverte dans un épisode récent du podcast Blow Up : Quand Liz Tilberis a transformé le bazar, une série en six parties qui examine la femme qui a ensuite dirigé Le bazar de Harper avant sa mort en 1999 d’un cancer de l’ovaire.

La princesse Diana en couverture du numéro de décembre 1991 du « British Vogue », photographiée par le photographe Patrick Demarchelier.

Patrick Demarchelier/Vogue Magazine



Mais bien avant cela, il y avait le film de Diana en 1991. Vogue britannique couverture, orchestrée par Tilberis. La couverture a eu lieu après deux précédentes tentatives infructueuses, toutes deux abattues par le palais, selon le podcast. Mais en ce qui concerne la couverture qui a finalement été prise – photographiée par le photographe Patrick Demarchelier et présentant un gros plan de Diana avec une coupe de cheveux courte, des ongles longs et portant un col roulé noir – c’est nul autre que le mannequin Linda Evangelista qui aurait pu la pousser. franchir la ligne d’arrivée et réaliser le rêve de longue date de Tilberis.

À l’automne 1991, lors d’une réception pour les British Fashion Council Awards, la princesse Diana a demandé à Tilberis de lui présenter Evangelista.

« Diana a toujours voulu rencontrer Linda », a déclaré Patrick Jephson, ancien secrétaire particulier de Diana. « Elle était intriguée par les mannequins, parce que ces filles étaient les superstars de l’époque. Et elle était intriguée par la façon dont ils ont fait face à la célébrité, vous savez ?

De gauche à droite, Linda Evangelista, Christy Turlington, Gianni Versace, Claudia Schiffer et Carla Bruni en 1991.

Gamma-Rapho via Getty



Diana, après tout, savait quelque chose sur la célébrité. Lorsqu’ils se sont rencontrés, « je pense qu’elle nous a demandé, Christy et Naomi, si nous, si notre régime alimentaire était comme McDonald’s et cigarettes », a déclaré Evangelista. « À ce moment-là, c’était tout ce que je voulais manger, tu sais ? »

Tilberis et le coiffeur de la princesse Diana, Sam McKnight, ont élaboré un plan pour qu’ils prennent tous les quatre leur petit-déjeuner ensemble au Joe’s Cafe, propriété d’un ami de Tilberis et rattaché à Joseph’s de Londres. « C’était très tendance à Chelsea, où se trouvent tous les magasins sympas », a déclaré McKnight.

Ils voulaient un endroit « où nous pouvons parler, où nous pouvons tous discuter et rire », a ajouté McKnight. « Et nous ne voulons pas que quiconque nous voie. Cela allait être une chose privée. Alors Liz s’est arrangée pour qu’ils ouvrent le café plus tôt. Maintenant, la princesse aurait été absolument mortifiée si elle avait pensé qu’ils s’étaient ouverts juste pour elle. Ils ont donc dû faire semblant d’être ouverts.

La princesse Diana et Liz Tilberis assistent au bal de gala du Conseil des créateurs de mode d’Amérique à New York.

Antony Jones/Presse britannique via Getty Images



Pour ne pas donner l’impression qu’ils avaient fermé juste pour la princesse Diana, Tilberis et McKnight ont choisi des personnes attirantes pour s’asseoir aux tables du café et faire semblant d’être des clients – même s’ils étaient en réalité le personnel de Joseph. On leur a demandé de s’asseoir aux tables du café, « et cela avait donc l’air d’être chic », a déclaré McKnight. (La princesse Diana n’était pas au courant de cette ruse, pas plus qu’Evangelista, cette dernière l’a révélé dans l’épisode.)

« J’étais nerveuse parce que je l’aimais vraiment et je la respectais », a déclaré Evangelista à propos de l’ancienne princesse de Galles. « Et puis tu la rencontres. Je me souviens juste à quel point elle était charmante. Et nous avons eu quelques rires, et elle était très ouverte et honnête.

McKnight a ajouté à propos de la séance : « Il n’y a eu aucune sorte de discussion qui ait changé le monde. C’était du bavardage, vous savez – c’était une sorte de rire et de commérages.

La mission secrète de la rencontre au café, a déclaré McKnight, était que Tilberis convainque Diana de la laisser utiliser le gros plan pris par Demarchelier pour la couverture de décembre 1991.

Une photographie de la princesse Diana prise par Patrick Demarchelier qui a été refusée par le palais pour la couverture du « British Vogue » de décembre 1990.



Tilberis avait déjà essayé à deux reprises de faire apparaître Diana sur la couverture de Vogue britannique. La première, une photo informelle photographiée par Demarchelier, était une image en noir et blanc de Diana jouant avec ses fils, le prince William et le prince Harry, dans une grange de la maison de campagne familiale, Highgrove. Le palais a dit non à la couverture. Plus tard, Vogue britannique voulait mettre une photo plus formelle de Diana avec un diadème sur sa couverture. Le palais, encore une fois, a dit non.

« Il n’y avait aucune explication, mais Liz avait le sentiment que c’était une façon de maîtriser la princesse, dont l’agitation devenait publiquement apparente. » Sauter a déclaré la co-animatrice Cynthia True.

Finalement, au Joe’s Café, c’est une envie d’Evangelista qui a poussé Diana à franchir la ligne d’arrivée. À la fin de leur petit-déjeuner, Diana a dit oui à l’idée d’apparaître sur la couverture « et a dit à Liz d’avancer avec la photo choisie sans demander la permission du palais », a déclaré True. « Elle s’en occuperait. »

« Et Liz a eu une magnifique couverture », a déclaré McKnight dans l’émission. « Et elle n’a pas forcé, elle a attendu que cela se produise de manière organique, tu sais ?

La princesse Diana s’exprimant en janvier 1995 lors de la soirée CFDA à New York.

Photographie de piscine/Corbis/Corbis via Getty Images



L’édition de décembre 1991 de Vogue britannique est devenu un best-seller et a présenté la princesse Diana sur la couverture du magazine pour la première fois en 10 ans. Le mois suivant, Tilberis est nommé rédacteur en chef de Le bazar de Harper.

Son amitié avec la princesse Diana n’a certainement pas pris fin après que Tilberis ait finalement décroché sa couverture tant convoitée de princesse de Galles. Les deux se sont rencontrés parce que Vogue britannique les rédacteurs ont conseillé la princesse de Galles sur sa garde-robe officielle et, au moment où Tilberis est devenu rédacteur en chef du magazine en 1987 après le départ d’Anna Wintour pour VogueDans l’itération américaine de , elle et Diana étaient des amies qui déjeunaient fréquemment ensemble, se liant du fait qu’elles étaient toutes deux mères de jeunes garçons.

Les deux ont participé à ce que le podcast a appelé des « appels téléphoniques marathon » après que Tilberis ait déménagé à New York pour accepter le poste chez Le bazar de Harper en 1992. « Liz était, je dirais, un peu comme une grande sœur, une grande sœur qui acceptait Diana telle qu’elle était », a déclaré Jephson.

Après le diagnostic de cancer de l’ovaire de Tilberis en 1993, selon l’épisode, la princesse Diana a été l’une des premières à l’appeler lorsqu’elle sortait de l’hôpital et est restée en contact avec elle presque tous les jours, soit par téléphone, soit via une note manuscrite transmise par fax.

« Elle appelait beaucoup et ils discutaient beaucoup », a déclaré Stephanie Albertson, ancienne assistante de Tilberis. « C’était une amitié très réelle, et je me souviens qu’une fois, elle a appelé et le message était : ‘Je regarde juste un film avec les enfants.’ Et qu’a-t-elle dit ? Elle a dit quelque chose comme : « Je suis assise dans mon lit en train de manger du pop-corn avec les enfants – demandez-lui simplement de me rappeler. » »

La princesse Diana à Eton pour le premier jour du prince William, le 6 septembre 1995.

Tom Wargacki/WireImage



Alors que Tilberis subissait une chimiothérapie, « Diana la distrayait avec de légers ragots sur des connaissances communes à Londres, et Liz ignorait les bips fréquents d’appel en attente », selon True. » ‘Qu’est ce que c’est?’ demanda la princesse. Lorsque Liz expliqua, Diana parut soulagée. En Angleterre, elle a dit que ce serait le MI5. La rumeur courait à l’époque que le ministère du Renseignement avait mis le téléphone de la princesse sur écoute.»

Selon Jephson, « Une grande partie de ce que j’ai vu dans l’amitié entre Liz et Diana était une acceptation du fait qu’il n’y avait pas besoin d’être autre chose que soi-même. Et pour Diana, c’était rafraîchissant, différent et rare, car elle n’avait pas le genre de mari ou de partenaire que les gens plus chanceux ont en présence duquel elle pouvait se détendre et être elle-même. Alors, quand elle avait une amie comme Liz, qui ne s’attendait pas à ce qu’elle soit autre chose qu’elle était, qui ne voulait pas qu’elle soit autre chose qu’heureuse et détendue, c’était, je pense, un poids enlevé de ses épaules. .»

Pour sa part, selon True, elle a déclaré que très peu de personnes, à part Diana, savaient comment parler à une personne ayant reçu un diagnostic de cancer.

La princesse Diana et Liz Tilberis assistent au Met Gala 1996.

Stéphane Cardinale/Sygma via Getty Images



Quand il s’agissait de photographier Diana pour Vogue britanniqueTilberis a estimé que les portraits précédents d’elle pour le magazine étaient trop formels, ne parvenant pas à capturer la femme chaleureuse et drôle que Tilberis connaissait si bien. Ils partageaient un sens de l’humour et lors de l’un de leurs nombreux déjeuners, lorsque Tilberis complimentait Diana sur ses mocassins Chanel, Diana répondit sèchement que les C entrelacés du logo de la maison de couture représentaient le prince Charles et Camilla Parker Bowles, désormais connus. avoir une relation amoureuse, ce dont la princesse Diana était peut-être plus consciente que quiconque.

Lorsque Tilberis a remporté un prix au Council of Fashion Designers of America (CFDA), la princesse Diana a honoré son amie dans un discours prononcé à New York en janvier 1995. Tilberis a ensuite accompagné la princesse Diana lors de ce qui allait devenir sa seule et unique apparition au Met Gala. qui a eu lieu en décembre 1996 avec Diana, nouvellement divorcée, portant du Dior. Même s’il était largement connu que Tilberis était malade, personne n’aurait imaginé que Diana meure avant son cher ami, perdant la vie des suites de blessures subies dans un accident de voiture le 31 août 1997, à seulement 36 ans. deux ans avant que Tilberis elle-même ne meure d’un cancer à l’âge de 51 ans le 21 avril 1999.