Comment l’incursion des rebelles russes à Belgorod pourrait jouer un rôle énorme dans la guerre en Ukraine

Les attaques audacieuses des combattants russes anti-Kremlin dans la région de Belgorod, dans l’ouest de la Russie, pourraient « ébranler » Moscou et perturber les troupes russes avant une contre-attaque ukrainienne très attendue, ont affirmé des experts.

Le Corps des volontaires russes (RVC) et la Légion de la liberté de la Russie, armés de véhicules blindés, d’armes légères et d’une paire de chars, ont franchi la frontière depuis la région ukrainienne de Kharkiv dimanche soir et ont pris une série de colonies urbaines pour occuper environ 3 à 5 miles. du sol russe.

Ils ont ensuite lancé une paire d’attaques de drones contre les bâtiments du FSB et du ministère de l’Intérieur dans la ville de Belgorod dans la nuit de mardi à mardi, incitant le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov à ordonner l’évacuation de neuf villes russes et le Kremlin pour admettre « un motif sérieux de préoccupation ».

Mardi après-midi, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir « éliminé » les rebelles, qu’il a refusé de reconnaître comme russes et les a plutôt décrits comme des nationalistes ukrainiens.

Mais il n’y a eu aucune confirmation indépendante immédiate de la fin des combats, les groupes déclarant qu’ils occupaient toujours un territoire et n’avaient pas été repoussés.

Entre-temps, les responsables ukrainiens ont rétorqué qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’orchestration de l’incursion, affirmant que l’attaque avait été menée par des citoyens russes et la présentant comme un conflit interne russe.

Les experts pensent que les attaques sur le sol russe pourraient s’avérer utiles pour perturber les déploiements de troupes de Poutine et forcer ses commandants militaires à remettre en question le positionnement de leurs fortifications frontalières plus au sud, étendant leurs défenses.

Un groupe de soldats russes anti-Kremlin parle à la caméra, disant qu’ils opèrent à l’intérieur de la Russie

Un combattant volontaire anti-Kremlin est photographié aux côtés d’un véhicule blindé de transport de troupes russe capturé

Des membres du Corps des volontaires russes (RVC) sont vus à bord de véhicules blindés de transport de troupes dans la région russe de Belgorod

Le président russe Vladimir Poutine est réputé pour sa haine de la dissidence

« Les Ukrainiens essaient de tirer les Russes dans différentes directions pour ouvrir des brèches. Les Russes sont obligés d’envoyer des renforts », a déclaré Neil Melvin, analyste au Royal United Services Institute (RUSI).

Qui sont les groupes rebelles anti-Kremlin responsables des attentats à Belgorod ? CORPS DES VOLONTAIRES RUSSES Le Corps des volontaires russes a été fondé par un ressortissant russe d’extrême droite en août dernier et comprend des Russes qui se sont battus en Ukraine et pour l’Ukraine contre leur propre pays. Le groupe a également été actif au-delà de la frontière en territoire russe et a revendiqué la responsabilité d’un raid là-bas en mars ainsi que de l’incursion à Belgorod. L’agence de renseignement militaire ukrainienne affirme que le RVC est un groupe clandestin indépendant à l’intérieur de la Russie qui a également une unité dans la Légion étrangère ukrainienne. La Légion étrangère dit que cela n’a rien à voir avec la RVC. Une vidéo publiée lundi par le RVC montrait deux hommes affirmant avoir capturé un véhicule blindé de transport de troupes russe. L’un des hommes a été identifié comme Ilya Bogdanov, un ressortissant russe qui a reçu la nationalité ukrainienne en 2015 après avoir combattu pour Kiev contre les forces soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine. LÉGION DE LA LIBERTÉ DE RUSSIE La Légion de la liberté de la Russie dit avoir été formée au printemps 2022 « par la volonté des Russes de combattre dans les rangs des Forces armées ukrainiennes contre le gang armé de Poutine ». Il affirme coopérer avec les forces armées ukrainiennes et opérer sous commandement ukrainien. Il a revendiqué l’attaque de Belgorod et dit avoir combattu dans l’est de l’Ukraine. Le porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré lundi que les attaques à Belgorod n’impliquaient que des citoyens russes et qu’elles créaient une « zone de sécurité » pour protéger les civils ukrainiens. Il n’a ni confirmé ni nié que les forces qui y opèrent sont une unité ukrainienne. Mark Galeotti, auteur de plusieurs livres sur l’armée russe, a déclaré que les deux groupes comprenaient des Russes anti-Kremlin allant des libéraux et des anarchistes aux néonazis. L’assistant présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a répété la position de Kiev selon laquelle cela n’avait rien à voir avec l’opération.

« Ils devront répondre à cela et envoyer des troupes là-bas, puis avoir beaucoup de troupes tout le long de la zone frontalière, même si ce n’est peut-être pas la façon dont les Ukrainiens arrivent », a déclaré Melvin.

John Kennedy, responsable de la recherche sur la défense et la sécurité chez RAND Europe, a déclaré à MailOnline: ‘[The attacks on Russian soil] représentent une nouvelle dimension importante du conflit – et plus particulièrement la perspective d’une rébellion anti-Kremlin capable opérant à l’intérieur de la Russie.

« Ils ne détermineront pas seuls le cours de la guerre en Ukraine, mais il va de soi que si de telles attaques se poursuivent, l’armée russe devra continuer à réagir. »

Et Mark Galeotti, chef du cabinet de conseil en renseignement Mayak basé à Londres, a convenu que l’incursion forcerait la Russie à réagir, mais a ajouté que les attaques pourraient agir comme une opération de « façonnage » du champ de bataille ukrainien avant la contre-offensive très attendue de Kiev.

« C’est vraiment une chance de faire deux choses. L’une consiste à secouer les Russes, à les inquiéter de la possibilité de soulèvements parmi leur propre peuple.

« Mais deuxièmement, forcez les Russes à disperser leurs troupes », a-t-il dit.

Cependant, les analystes ont averti que les attaques armées sur le sol russe offrent aux spin-doctorants du Kremlin plus de munitions pour tordre le récit du conflit en leur faveur et obtenir un avantage dans la guerre de l’information.

Le Kremlin a qualifié les insurgés de « nationalistes ukrainiens » – et Poutine a déclaré le premier jour de la guerre en Ukraine que son « opération militaire spéciale » visait à « démilitariser et dénazifier » l’Ukraine.

Pendant ce temps, une série de ses chefs de la défense, des responsables gouvernementaux et des personnalités des médias contrôlés par l’État ont répété les affirmations de Poutine selon lesquelles l’Ukraine n’est qu’une marionnette de l’Occident.

John Kennedy a déclaré à MailOnline que tout combat sur le sol russe jouait un rôle dans le récit de Poutine justifiant sa guerre en Ukraine.

« Nous devrions nous attendre à ce que la Russie utilise ces incursions pour faire valoir que son territoire est menacé », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas nouveau : la Russie a justifié son invasion – et ses menaces répétées contre l’OTAN au cours de la guerre – en prétendant à tort qu’elle est attaquée par l’Occident.

Le Kremlin n’a pas tardé à réprimer le signe de dissidence à l’intérieur de ses frontières.

Il a désigné le colonel-général Alexander Lapin, 59 ans, comme commandant des troupes russes à Belgorod pour éliminer la menace rebelle.

Hier, Lapin a posé pour des vidéos dans la région de Belgorod, se tenant aux côtés de véhicules blindés et aboyant des ordres. Mais sa capacité en tant que commandant a été remise en question et il a été blâmé pour le retrait de la Russie de la ville ukrainienne de Lyman plus tôt dans la guerre.

Mardi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les « nationalistes ukrainiens » avaient été liquidés et a publié une série d’images censées montrer les corps de certains des rebelles, ainsi que des véhicules blindés endommagés.

Mais la Légion de la liberté de la Russie et le Corps des volontaires russes ont contesté les affirmations selon lesquelles ils avaient été éliminés.

« Il s’agit de la première opération de la Légion sur le territoire de la Russie, et la portée de nos actions ne fera que s’accroître à l’avenir », a déclaré un représentant de Freedom of Russia sur les réseaux sociaux.

Le colonel-général Alexandre Lapin, 59 ans, a pris le commandement des troupes russes à Belgorod pour éliminer la menace rebelle

Le ministère russe de la Défense a publié des photos qui, selon eux, montraient les corps et les véhicules blindés abandonnés des forces rebelles à Belgorod, mais leurs affirmations ont été contestées.

Alexei Baranovsky, porte-parole de l’aile politique de la Légion pour la liberté de la Russie, a nié qu’il y avait eu de lourdes pertes et a rejeté les rapports russes faisant état de pertes importantes comme de la désinformation.

Il a déclaré que l’unité faisait partie de la Légion internationale ukrainienne et donc de ses forces armées, mais a nié que l’incursion ait été coordonnée avec les autorités ukrainiennes.

«Ce sont les premières étapes de l’objectif principal de renverser le régime de Poutine par la force armée. Il n’y a pas d’autres alternatives », a-t-il déclaré.

Kennedy a conclu que l’insistance du Kremlin à anéantir l’assaut des rebelles – et son refus de reconnaître les participants comme russes – faisait partie d’un plan global visant à semer la désinformation et la méfiance, décrivant les attaques comme « politiquement significatives ».

« La Russie a affirmé que les participants étaient des nationalistes ukrainiens, tandis que l’Ukraine – et les participants eux-mêmes – ont affirmé qu’ils étaient des rebelles russes.

« À cet égard, les faits mêmes sont déjà contestés dans le cadre de la guerre de l’information.

« Nous pouvons nous attendre à ce que la Russie brouille davantage les eaux – comme nous l’avons vu pendant le mandat de Poutine, l’objectif du Kremlin est de donner l’impression qu’il n’y a pas de vérité unique sur un événement. »

Melvin a ajouté que l’opération des rebelles russes avait également servi à remonter le moral en Ukraine, les responsables de Kiev saisissant l’occasion d’imiter la rhétorique utilisée par le Kremlin lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014.

Podolyak a imputé l’incursion de Belgorod à des « groupes de guérilla clandestins » comprenant des citoyens russes et a déclaré : « Comme vous le savez, les chars sont vendus dans n’importe quel magasin militaire russe » uniformes sans insignes en Crimée.

« Vous pouvez aller dans un magasin et acheter n’importe quel type d’uniforme », avait alors déclaré le président russe.

Pendant ce temps, les citoyens ukrainiens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se moquer du ministère russe de la Défense et ont déclaré que les rebelles russes étaient les chefs de la « République populaire de Belgorod » et les régions de Louhansk.