Comment l’incroyable prise de George Kittle a marqué le rallye des 49ers, a finalement conduit à la victoire

SANTA CLARA, Californie – George Kittle a toujours un flair pour le théâtre.

Plongé dans une bataille meurtrière avec les Cowboys de Dallas, le match étant à égalité au milieu du troisième quart-temps, l’ailier rapproché vedette des 49ers de San Francisco a réussi l’un de ces jeux acrobatiques qu’il a le don de faire lorsque des matchs sont en jeu.

Sur le premier et le 10 de la ligne des 21 verges de San Francisco, le quart-arrière recrue Brock Purdy a roulé à gauche. Mais avec ses deux premières options couvertes, Purdy a repoussé le milieu du terrain (un non-non de la NFL) et a trouvé un Kittle en série poursuivi par le plaqueur défensif des Cowboys Neville Gallimore.

Purdy semblait trop le diriger, mais Kittle tendit une patte tendue. Il a tapé le ballon vers lui et il a rebondi sur son masque facial. Kittle a ensuite réussi à suivre le ballon pour un gain de 30 verges, se baissant avant de se faire écraser par le demi de coin Trevon Diggs.

Kittle était la dernière lecture de la progression, mais a parcouru la couture pour trouver de l’espace lorsque Purdy a cherché une autre option.

Erin Andrews s’est entretenu avec George Kittle et Brock Purdy après la victoire des 49ers de San Francisco contre les Cowboys de Dallas lors des éliminatoires de la NFL.

“J’essayais juste d’être dramatique”, a ensuite déclaré Kittle impassible. “C’était juste pour la télévision, j’essayais d’augmenter les cotes d’écoute.”

Purdy avait un point de vue différent.

“On aurait dit que c’était 10 secondes de sautillement, et je me suis dit:” Mec, allez mec “”, a déclaré Purdy en souriant. “Mais il est tombé avec.”

La pièce a déclenché une offensive de bagarre à San Francisco. Sept jeux plus tard, Kittle a célébré sur le terrain en obtenant une pénalité de maintien défensif sur la sécurité de Dallas Donovan Wilson.

Trois jeux plus tard, le demi offensif Christian McCaffrey a couronné l’entraînement avec une course de deux mètres pour un score, lançant le ballon au-dessus de sa tête pour célébrer alors que San Francisco prenait une avance qu’ils n’abandonneraient jamais.

Et il y avait Kittle, traquant le ballon comme un botté de dégagement, agitant la main pour la bonne prise, puis remettant le ballon au plus grand de tous les temps – le receveur du Temple de la renommée Jerry Rice, regardant depuis les gradins.

“Pourquoi pas?” a déclaré Kittle à propos de sa célébration du touché. “Et puis j’ai vu Jerry, et j’ai dit:” Jerry Rice obtient le football. “”

Ce touché a aidé les 49ers à se qualifier pour le match de championnat NFC la semaine prochaine ( 15 h 00 HE dimanche prochain sur FOX et l’application FOX Sports ).

Kittle a mené la charge en attaque, terminant avec un record d’équipe de cinq attrapés pour 95 verges. Il reste la couverture de sécurité de Purdy. Depuis que M. Irrelevant a pris la relève au poste de quart-arrière, Kittle a 31 réceptions en tête de l’équipe pour 447 verges sur réception et sept scores.

En parlant du produit de l’Iowa State, il s’est amélioré à 7-0 en tant que partant depuis qu’il a pris la relève d’un Jimmy Garoppolo blessé lors de la semaine 13. Et il a rejoint Joe Flacco et Mark Sanchez alors qu’il était le seul quart-arrière recrue à remporter deux départs en séries éliminatoires.

Purdy a terminé 19 passes sur 29 pour 214 verges. Bien que Purdy n’ait pas affiché de chiffres criards, il n’a pas non plus retourné la balle. C’est un thème récurrent.

“Dans le football des séries éliminatoires – ou dans n’importe quel match en fait – vous ne pouvez pas lancer le ballon (au loin) ou tâtonner, quoi que ce soit du genre”, a déclaré Purdy. “Quand tant de choses sont en jeu et que tout le monde joue son meilleur football, chaque entraînement et chaque instant comptent.”

Avec cette victoire, les 49ers se sont qualifiés pour leur troisième championnat NFC au cours des quatre dernières années sous la direction de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan. San Francisco s’est appuyé sur sa défense dans celui-ci, tenant Dak Prescott et une talentueuse offensive de Dallas à un touché, 12 points au total et 282 verges au total.

Les 49ers ont forcé deux interceptions de Prescott et ont maintenu Dallas sur un placement de 25 verges de Brett Maher lorsque Ray-Ray McCloud a tâtonné un botté de dégagement au plus profond de leur propre territoire au début de la seconde période.

Défensivement, Dallas a fait un excellent travail en arrêtant le jeu de course tant vanté de San Francisco. Mais les 49ers sont restés fidèles, récoltant 113 verges au sol, dont la plupart se sont déroulées en seconde période.

“Certaines de ces premières courses de deux à trois verges en fin de match se sont transformées en courses de quatre à huit verges, et c’est un gros problème”, a déclaré McCaffrey, qui a terminé avec 57 verges de mêlée. “Donc, s’y tenir est important.”

San Francisco se rend à Philadelphie sur une séquence de 12 victoires consécutives et cherche à se qualifier pour le Super Bowl pour la première fois depuis la saison 2019.

“Ça va être merveilleux”, a déclaré Kittle à propos du match de la semaine prochaine. “Vous savez à quel point les fans de Philadelphie aiment l’équipe adverse et leurs fans. Ça va être froid et violent. Ça va être génial.”

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

