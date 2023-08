Comment l’incroyable ascension de Gvardiol l’a vu atterrir à Man City

Le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol, a passé huit mois incroyables. L’international croate a joué lors de la Coupe du monde 2022 et, à l’âge tendre de 21 ans, est maintenant devenu le deuxième défenseur le plus cher du monde après avoir signé pour Manchester City pour 90 millions d’euros (77,5 millions de livres sterling / 99 millions de dollars). Mais comment est-il arrivé ici ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Comment a-t-il commencé sa carrière ?

Gvardiol a passé ses premières années sur les terrains en béton brut de Zagreb et a d’abord joué pour l’équipe locale de Tresnjevka avant de rejoindre les géants du Dinamo Zagreb à l’âge de huit ans. Là, il a progressé régulièrement dans les rangs des jeunes, montrant un niveau de maturité au-delà de ses années et a été déplacé du milieu de terrain à la défense.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« En le voyant à 17 ans, c’était incroyable à quel point il était bon, à la fois mentalement et physiquement », a déclaré Zeljko Kopic, l’ancien directeur de l’académie et manager de la première équipe du Dinamo. But.

Après avoir impressionné en UEFA Youth League, Gvardiol a fait ses débuts en équipe senior en 2019. En tant que défenseur central du pied gauche, son jeu se caractérisait par son confort sur le ballon et sa capacité à interrompre le jeu avec des tacles robustes. Sa maturité était telle que les entraîneurs du Dinamo ont évité l’option traditionnelle de l’envoyer en prêt – comme ils l’avaient fait auparavant avec d’autres vedettes de l’académie.

« Sauf peut-être [Mateo] Kovacic, je ne me souviens pas du joueur qui a eu une décision plus unanime que Josko », a déclaré Zoran Mamic, qui a dirigé le Dinamo sur deux relais, à ESPN. « Même [Luka] Modric a dû être prêté avant d’avoir sa chance. Avec Josko, personne n’a dit qu’il devait partir en prêt. Seuls Kovacic et lui, âgés de 16 ans, étaient prêts pour l’équipe première. »

Progrès à Leipzig

Gvardiol a rapidement dépassé son environnement. En septembre 2020, et au milieu de l’intérêt du Leeds United de Marcelo Bielsa, il a été annoncé qu’il serait transféré au RB Leipzig à la fin de cette saison pour un montant de 16 millions d’euros, restant en prêt au Dinamo jusque-là. L’équipe de Bundesliga s’était fait un nom en tant que refuge pour les talents en plein essor, ce dont le joueur et ses représentants étaient parfaitement conscients.

Damir Krznar, ancien directeur de l’académie du Dinamo Zagreb et maintenant entraîneur-chef à Maribor, a raconté une conversation qu’il a eue avec Gvardiol avant le transfert. « Il avait également une offre d’Angleterre et à ce moment-là, c’était un fossé », a-t-il déclaré. Sports du ciel. « Qu’est-ce qui est mieux? Aller en Angleterre ou à Leipzig? Quand je lui ai parlé, il a dit: » J’ai choisi Leipzig simplement parce que je pense que c’est ce pas à mi-chemin que je dois faire pour aller en Angleterre, pour aller dans la meilleure ligue du monde’. »

Le déménagement à Leipzig a représenté une étape importante. Le rythme de la Bundesliga, la sophistication des tactiques et la qualité de l’opposition étaient tous plusieurs crans au-dessus de ce qu’il avait rencontré dans l’élite croate. C’était un test de la volonté de Gvardiol de concourir au plus haut niveau, bien qu’il n’ait toujours que 19 ans.

Mais concourir il l’a fait. Après s’être installé, Gvardiol a rapidement trouvé ses marques au cœur de la défense de Leipzig et a porté son jeu à un tout autre niveau. Ses performances ont montré un joueur qui n’a pas peur de s’imposer, non seulement physiquement mais aussi en tant que leader sur le terrain. Il s’est rapidement imposé comme le favori des supporters, disputant 29 matches de Bundesliga cette saison-là et s’assurant que la perte des jeunes défenseurs Ibrahima Konate (41,5 M€ à Liverpool) et Dayot Upamecano (42,5 M€ au Bayern Munich) l’été précédent n’était pas se sentait si mal.

Josko Gvardiol est considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs du monde. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Une Coupe du monde inoubliable

Pourtant, alors que les téléspectateurs réguliers de la Bundesliga se sont rapidement familiarisés avec les capacités de Gvardiol, ce n’est qu’à la Coupe du monde 2022 que le défenseur s’est annoncé sur la scène mondiale. Jouant pour une équipe croate que beaucoup considéraient comme ayant dépassé son apogée, et avec son capitaine talismanique Luka Modric âgé de 37 ans, peu ont fait pencher la balance. Vatreni faire une course profonde au Qatar. Et pourtant, avec l’aide de Gvardiol, la Croatie n’a encaissé que trois buts dans sa course aux demi-finales.

En fin de compte, le génie de Lionel Messi a propulsé les futurs champions argentins vers une victoire 3-0 contre la Croatie dans ce match – faire paraître Gvardiol un peu idiot à un moment donné – mais le joueur de 21 ans a terminé le tournoi comme l’une de ses vedettes, terminer par un but et homme du match lors d’une victoire 2-1 contre le Maroc lors des éliminatoires pour la troisième place.

« Je m’attendais à quelque chose comme ça », a déclaré Krznar Sports du ciel. « Il a joué sans faute [at the World Cup]. Il y a eu une erreur, peut-être, contre Messi pour le troisième but contre l’Argentine… mais ce n’est pas une erreur, c’est Messi ! »

L’entraîneur-chef de la Croatie, Zlatko Dalic, a déclaré lors du tournoi : « Gvardiol est le meilleur défenseur central du monde. Il est tellement mature. Sa façon de jouer, avec la grâce dont il contrôle le ballon, c’est incroyable. »

jouer 0:57 Marcotti: Gvardiol pourrait être meilleur que Dias pour Man City Gab Marcotti et Julien Laurens discutent du transfert potentiel de Josko Gvardiol à Man City depuis le RB Leipzig.

Rêve de Premier League

Avec de telles compétences, il n’est pas surprenant que tous les meilleurs clubs d’Europe aient suivi ses progrès ces dernières années. Ouvertement désireux de passer en Premier League, le défenseur a également parlé de son père, Tihomir, qui soutient Liverpool, et de la façon dont il a idolâtré la légende du Real Madrid, Sergio Ramos, ainsi que Messi. Ainsi, lorsque Chelsea a fait une offre de 97,5 millions d’euros en 2022, cela semblait une formalité qu’il les rejoigne.

« J’étais vraiment confus parce qu’un mois avant que la fenêtre ne commence, j’étais à l’étage avec le [Leipzig] directeur sportif et il dit, ‘Ouais Josko, nous n’allons pas te vendre, nous avons besoin de toi, nous croyons en toi’ et j’étais comme ok ça va, je peux rester ici, j’aime ça ici, tout J’ai besoin de travailler sur moi-même, de jouer, de gagner autre chose », a-t-il déclaré Les temps.

« C’était comme ça jusqu’aux deux derniers jours. Mon agent m’a appelé et m’a dit que Chelsea était extrêmement intéressé et, bien sûr, vous pensez certainement à une offre sérieuse d’un énorme club comme Chelsea. Leipzig a dit qu’ils ne voulaient pas vendre En fin de compte, j’ai vraiment eu du mal avec cette décision, mais nous n’avons pas conclu d’accord.

Maintenant, cependant, City a fait de son rêve une réalité.

Sur quoi doit-il travailler ?

A tout juste 21 ans, Gvardiol est bien sûr loin du produit fini. Pourtant, il semble résumer l’essence de la défense moderne, combinant la ténacité et la force physique avec des compétences techniques. De l’avis de Mamic, c’est un « défenseur central totalement moderne ».

Son ancien entraîneur des jeunes pour la Croatie, Tomislav Rukavina, dit Goal en 2021: « Son énorme confiance en soi, ses qualités de leader et son courage me rappellent Thiago Silva. »

Et, dans la même veine que Virgil van Dijk de Liverpool avant lui, il peut être difficile de repérer une faiblesse flagrante, car il est également rapide, « donc même s’il fait une erreur, il peut revenir », ajoute Mamic. Son physique compense même tout manque de hauteur à 6 pieds 1 pouce, avec son saut vertical – qu’il a présenté avec son but contre City en Ligue des champions en février – un spectacle à voir.

Sera-t-il à la hauteur de City ?

Gvardiol semble être bien adapté à l’équipe de Pep Guardiola, ayant terminé la campagne de Bundesliga 2022-23 cinquième en nombre de passes par match (71,3) et avec le neuvième meilleur taux de réussite des passes (89,3%).

De plus, sa capacité à choisir une passe à distance devrait aider City à passer rapidement de la défense à l’attaque, le jeune retournant un taux de réussite au long ballon de 59,7% la saison dernière, se classant 12e des 112 joueurs de Bundesliga à avoir tenté 100 ou plus .

Outre ses attributs évidents, Gvardiol est également polyvalent et capable de remplacer l’arrière gauche de la même manière que Nathan Ake l’a fait pour City lors de la campagne 2022-23. Son nouveau statut de défenseur le plus cher du monde ne surprendra pas autant ceux qui ont suivi sa carrière depuis le tout début, mais il ne peut que s’améliorer sous Guardiola et jouer pour l’une des meilleures équipes d’Europe. Le ciel est vraiment la limite.