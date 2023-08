Comment l’incendie de Maui a-t-il commencé et que savons-nous de l’incendie de Lahaina ?

Les incendies de forêt sur l’île de Maui et sur Big Island à Hawaï ont tué au moins 67 personnes, forcé des milliers d’habitants et de touristes à évacuer et dévasté la station balnéaire historique de Lahaina. Voici quelques questions et réponses clés sur la catastrophe.

Comment les incendies ont-ils commencé ?

Les causes des incendies, qui ont débuté mardi soir, n’ont pas encore été déterminées. Cependant, le National Weather Service avait émis des avertissements pour les îles hawaïennes concernant les vents violents et le temps sec – des conditions propices aux incendies de forêt – qu’il a annulés mercredi soir.

Près de 85% des incendies de forêt aux États-Unis sont causés par l’homme, selon le US Forest Service. Les causes naturelles comprennent la foudre et l’activité volcanique.

À Hawaï, moins de 1 % des incendies sont dus à des causes naturelles, selon Elizabeth Pickett, codirectrice exécutive de la Hawaii Wildfire Management Organization. Les îles hawaïennes comptent six volcans actifs, dont un à Maui.

La chaleur record de cet été a contribué à des incendies de forêt inhabituellement graves en Europe et dans l’ouest du Canada. Les scientifiques affirment que le changement climatique, entraîné par l’utilisation de combustibles fossiles, a conduit à des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus puissants.

Des blocs entiers ont été réduits en cendres alors que les pompiers combattaient l’incendie le plus meurtrier aux États-Unis ces dernières années. Source: PAA / Tiffany Kidder Winn/AP

Qu’est-ce qui motive les incendies de forêt à Hawaï ?

Les vents de l’ouragan Dora, à 1 200 kilomètres au sud-ouest des îles hawaïennes dans l’océan Pacifique, ont attisé les flammes à travers l’État américain, selon des responsables.

En plus de Dora, un système dépressionnaire à l’ouest près du Japon contribue également aux vents violents soutenus. La végétation sèche est également un facteur contributif.

La propagation d’herbes non indigènes inflammables telles que l’herbe de Guinée dans les zones d’anciennes terres agricoles et forestières a créé de grandes quantités de petits matériaux facilement inflammables qui augmentent le risque et la gravité des incendies. Ces graminées représentent 26% d’Hawaï, selon Pickett.

Où sont les incendies ? Dans quelle mesure sont-ils contenus ?

Les incendies ont causé une dévastation généralisée à Lahaina, une station balnéaire d’environ 13 000 habitants située au nord-ouest de Maui, qui était autrefois un centre de chasse à la baleine et la capitale du royaume hawaïen et attire désormais 2 millions de touristes par an.

Vendredi soir, l’incendie de Lahaina était maîtrisé à 80 %, tandis que l’incendie de Pulehu, brûlant à l’est, était maîtrisé à 70 %. Il n’y avait aucune estimation de l’incendie de l’Upcountry dans le centre montagneux de la masse orientale de l’île, a déclaré le comté de Maui.

Les incendies ont également brûlé des parties de la Grande Île.

Les incendies de forêt à Hawaï attisés par des vents violents ont brûlé plusieurs structures dans des zones telles que la ville historique de Lahaina. Crédit: Zeke Kalua/AP Quelque 271 structures ont été détruites ou endommagées, a déclaré le Honolulu Star-Advertiser, citant des rapports officiels de la US Civil Air Patrol et du Maui Fire Department.