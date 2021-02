Comment Lin-Manuel Miranda a composé l’histoire d’amour parfaite

Mais ses talents de courtisane laissaient beaucoup à désirer. Bien que Nadal ait rejoint Miranda et ses amis pour prendre un verre après le spectacle, « C’était un groupe énorme donc il ne m’a pas parlé de toute la nuit », se souvient-elle. « Je ne pensais pas qu’il s’intéressait à moi. »

Comme il l’a mentionné, il a non Jeu. « Si elle avait juste prêté attention, elle l’aurait su grâce à mes regards furtifs et furtifs, » expliqua-t-il au Fois. Trop timide pour obtenir son numéro, il a chargé une amie de l’accrocher et a eu le courage de lui demander de revenir à une deuxième représentation. Et après avoir passé cette soirée à la regarder socialiser facilement avec sa collection d’amis rappeurs, artistes et danseurs une fois de plus, il se retrouva debout avec Nadal au coin d’une rue à envisager son prochain mouvement.

Les voitures passèrent en sifflant, ce qui fit remarquer à Nadal que cela ressemblait à son jeu vidéo préféré, Grand Theft Auto, un passe-temps que Miranda aimait également. Soudainement inspiré, il se souvient: «J’ai dit très calmement: ‘D’accord, vous allez venir chez moi ce soir, et nous allons jouer à Grand Theft Auto et regarder le Jay Z film et écouter Marc Anthony. ‘ »