Comment l’immunité à long terme contre le Covid-19 ouvre la voie à des vaccins universels contre le Covid-19

Cette semaine, la Maison Blanche a organisé un sommet sur l’avenir des vaccins Covid-19 qui a réuni des scientifiques et des fabricants de vaccins pour discuter des nouvelles technologies vaccinales. Les responsables ont déclaré que les nouveaux vaccins sont une priorité urgente alors que les cas et les hospitalisations de Covid-19 aux États-Unis augmentent à nouveau, les taux de vaccination atteignent un plateau, le financement de Covid-19 s’épuise et le virus lui-même continue de muter.

Mais ces derniers mois, les scientifiques ont également appris que les cellules immunitaires qui offrent une protection durable – appelées cellules B mémoire et cellules T – peuvent garder à distance les pires effets des versions les plus récentes du virus, même si elles ont été entraînées à corral souches plus anciennes de SARS-CoV-2. Les chercheurs en vaccins étendent leur attention des anticorps à ces cellules immunitaires mémoire alors que les nouvelles découvertes ouvrent la voie vers des vaccins universels contre les coronavirus.

Les vaccins universels, cependant, sont encore loin – peut-être des années – s’appuyant sur des approches jamais utilisées auparavant. “C’est un défi scientifique”, a déclaré Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président, lors du sommet.

La bonne nouvelle est que beaucoup moins de personnes meurent de la maladie par rapport à la vague de cas de l’hiver dernier stimulée par la variante omicron du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. La première série de vaccins Covid-19 maintient toujours les taux de mortalité à environ 360 par jour, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Pourtant, les responsables de la santé veulent faire mieux.

“Alors que les vaccins sont formidables, des centaines d’Américains, des milliers de personnes dans le monde meurent encore chaque jour”, a déclaré mardi Ashish Jha, coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche. “Construire une nouvelle génération de vaccins fera une énorme différence pour mettre fin à cette pandémie.”

Les National Institutes of Health financent déjà plusieurs équipes de recherche développant des vaccins Covid-19 qui procurent une protection contre de nombreuses versions différentes du virus, protègent contre les changements futurs du virus avant qu’ils ne surviennent et protègent contre d’autres coronavirus.

À partir de là, les responsables de la santé visent non seulement à développer des vaccins qui offrent une protection plus durable contre un plus large éventail de menaces, mais également à repenser la stratégie de vaccination dans son ensemble. Avec une meilleure compréhension de l’immunité à long terme, des vaccins plus robustes et une approche globale de santé publique, les responsables de la santé affirment qu’ils ont une meilleure chance de rétablir la normalité.

Les lymphocytes B et les lymphocytes T détiennent les clés d’une immunité durable

Une grande partie de la discussion autour des vaccins et de l’immunité contre Covid-19 est centrée sur les anticorps, des protéines produites par le système immunitaire qui se fixent au virus. Et en effet, ils sont importants.

Les anticorps qui empêchent le virus de provoquer une infection en premier lieu sont appelés anticorps neutralisants. Une concentration élevée d’anticorps dans le corps qui bloque le SRAS-CoV-2 est un indicateur clé d’une bonne protection contre la réinfection. Les anticorps peuvent également servir de moyen de marquer les intrus afin que d’autres cellules du système immunitaire puissent s’en débarrasser.

Mais la fabrication de grandes quantités d’anticorps consomme beaucoup de ressources de l’organisme, de sorte que leur production diminue avec le temps après une infection ou une vaccination. Une autre préoccupation est que les anticorps sont très particuliers quant à l’endroit où ils se fixent au virus. Si le virus présente une mutation au niveau de ce site de fixation – appelé épitope – les anticorps ont plus de mal à reconnaître l’agent pathogène. C’est pourquoi certains traitements à base d’anticorps pour Covid-19 sont beaucoup moins efficaces pour arrêter les sous-variantes omicron.

Heureusement, le système immunitaire a d’autres outils dans sa poitrine. À l’intérieur de la moelle osseuse se trouvent des cellules souches qui se différencient pour devenir des cellules B et des cellules T. Ensemble, ils forment le noyau du système immunitaire adaptatif, qui crée une réponse adaptée aux menaces. Après qu’un virus a envahi une cellule, il détourne sa machinerie pour faire des copies de lui-même. Les globules blancs connus sous le nom de cellules T cytotoxiques, également appelées cellules T tueuses, peuvent identifier la cellule capricieuse et la faire s’autodétruire. Ce mécanisme n’empêche pas les infections, mais il les empêche de devenir incontrôlables.

Un autre type de lymphocyte T, appelé lymphocyte T auxiliaire, agit comme un interrupteur « marche » pour les lymphocytes B, qui sont les cellules qui fabriquent les anticorps. Après l’extinction d’une infection, certaines cellules T et cellules B se transforment en cellules mémoire qui restent dans certaines parties du corps, prêtes à s’activer si un virus ose réapparaître.

Que sait-on désormais de la réponse immunitaire adaptative au Covid-19 ?

Jusqu’à présent, le système immunitaire adaptatif semble plutôt bien tenir le coup. La première série de vaccins Covid-19 visait les premières versions du virus, de sorte que de nombreuses personnes vaccinées ont eu des infections percées, en particulier des nouvelles variantes. Mais seule une infime partie des personnes vaccinées sont tombées gravement malades ou sont décédées.

Cela signifie probablement que leur système immunitaire n’a pas pu empêcher complètement le virus d’entrer, mais leurs cellules immunitaires ont pu s’enrouler une fois qu’une infection a pris racine.

“Les anticorps neutralisants de quelqu’un peuvent ne pas être à la hauteur de la tâche, mais s’ils ont la réponse des lymphocytes T, cela peut faire toute la différence avec une maladie grave”, a déclaré Stephen Jameson, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université du Minnesota.

Au cours de la dernière année seulement, de nombreuses études ont confirmé l’importance des cellules B et des cellules T mémoires pour l’immunité à long terme contre le Covid-19 et ont répondu à des questions critiques quant à savoir si elles peuvent répondre à de nouvelles variantes.

Les chercheurs ont découvert que des niveaux inférieurs de lymphocytes B mémoire étaient associés à un risque accru de percées d’infections par la variante delta. D’autre part, les cellules B induites par les vaccins Covid-19 pourraient réactiver des mois après les doses initiales de vaccin pour produire des anticorps.

De même, les scientifiques ont découvert que les cellules T générées par les vaccins étaient capables de reconnaître des variantes du SRAS-CoV-2 comme l’omicron des mois plus tard. “Ces données fournissent des raisons d’optimisme, car la plupart des réponses des lymphocytes T déclenchées par le vaccin restent capables de reconnaître toutes les variantes connues du SRAS-CoV-2”, ont écrit les scientifiques dans un article de mars dans le journal. Cellule.

Une autre étude a montré que les vaccins Covid-19 généraient une forte mémoire des cellules T qui protégeait contre le virus même sans anticorps neutralisants. “Je pense que la mémoire immunologique induite par les vaccins est assez bonne et est en fait maintenue”, a déclaré Marulasiddappa Suresh, professeur d’immunologie à l’Université du Wisconsin-Madison qui a co-écrit l’étude, publiée dans le Actes de l’Académie nationale des sciences en mai.

Reste à savoir si cette protection tiendra au fil des années. Les expériences avec d’anciens coronavirus comme le MERS ont montré que les anticorps contre le virus peuvent durer quatre ans. Covid-19, cependant, se propage à des niveaux beaucoup plus élevés et mute plus que le MERS lors de son épidémie initiale. La protection future contre la maladie dépend du système immunitaire ainsi que de l’évolution du virus lui-même, et les scientifiques surveillent de près les deux.

Comment les scientifiques abordent les vaccins universels contre le Covid-19

La plupart des vaccins à ce jour sont conçus pour contrer une ou quelques versions d’un virus donné. Ils présentent au système immunitaire une cible qui lui permet de préparer ses défenses en cas d’invasion du virus.

Dans le cas de Covid-19, la plupart des vaccins entraînent le système immunitaire à cibler la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, qu’il utilise pour démarrer le processus d’infection. Cela aide le système immunitaire à générer de puissants anticorps neutralisants. Mais la protéine de pointe est l’une des parties les plus mutantes du virus, ce qui en fait une cible mouvante.

Le fait que les lymphocytes B et les lymphocytes T aient réussi à retenir les nouvelles variantes laisse entendre qu’il pourrait être possible de cibler le virus d’autres manières. Plutôt que de simplement fabriquer des anticorps neutralisants qui se fixent au pic, le système immunitaire adaptatif pourrait également produire des anticorps non neutralisants qui se lient à d’autres régions du virus qui mutent très peu, voire pas du tout. Bien que ces anticorps n’empêchent pas une infection de prendre racine, ils peuvent être en mesure de fournir une protection plus durable contre les maladies graves qui résistent aux futures variantes du SRAS-CoV-2.

Une autre approche consiste à présenter au système immunitaire une variété de différentes mutations potentielles d’un virus, permettant aux globules blancs de préparer une réponse à un éventail de menaces et de combler les blancs.

Les vaccins universels n’ont pas été déployés auparavant, donc les chercheurs sont en territoire inconnu, et les vaccins ne seront probablement pas prêts avant un potentiel pic de chute dans les cas de Covid-19. Mais le développement d’un tel vaccin pourrait éventuellement réduire le besoin de rappels et donner aux responsables de la santé une longueur d’avance sur la lutte contre les futures épidémies.

En attendant, les responsables américains de la santé prévoient de distribuer des vaccins reformulés pour cibler les nouvelles variantes de Covid-19 d’ici septembre, mais on ne sait pas encore quelle sera la stratégie optimale pour les déployer étant donné le large éventail de protection immunitaire dans la population. Entre les infections et les vaccinations, la majorité des habitants du pays ont été exposés au virus, ce qui leur confère un certain degré de protection. Et puisque la réponse immunitaire adaptative à Covid-19 semble être robuste chez la plupart des gens, il n’est peut-être pas nécessaire que tout le monde reçoive une injection supplémentaire.

Une option consiste à rechercher ceux dont le système immunitaire est plus faible pour des rappels. Les chercheurs ont maintenant développé un test rapide pour mesurer les réponses des lymphocytes T à Covid-19 qui pourrait identifier les personnes les plus vulnérables aux réinfections ou aux infections percées.

Bien que les vaccins absorbent les conséquences les plus graves de Covid-19, les infections s’avèrent toujours perturbatrices. Les épidémies de Covid-19 contribuent aux pénuries de personnel dans les hôpitaux, les écoles et les compagnies aériennes, entraînant des retards et des annulations. Et plus le virus se propage, plus il a de chances de muter de manière dangereuse. Pour arrêter cette menace, il faut limiter les infections, ce qui à son tour exige toujours des mesures telles que la distanciation sociale et le port de masques faciaux.

Ainsi, aussi efficaces que puissent être les vaccins de la prochaine génération, ils ne sont qu’un élément d’une stratégie globale de santé publique visant à contenir une maladie.