Comment l’immigrante mexicaine Shadiah Sigala a cofondé une entreprise de 2 milliards de dollars

Shadiah Sigala a toujours été fonceuse.

La Immigrant mexicain de 38 ans maman l’a déplacée avec ses deux frères et sœurs dans le sud de la Californie quand Sigala avait 7 ans. Étudiante au lycée avec mention, “Mon rêve n°1 dans la vie était d’être la personne la plus instruite” possible, dit-elle. Mais elle ne savait pas trop comment s’y rendre.

“Ma mère et toutes mes tantes et oncles ne sont jamais allés à l’université”, dit-elle.

Avec l’aide du conseiller d’orientation de son école, Sigala a finalement fréquenté le Pomona College pour les études latino-américaines, puis la Harvard Kennedy School pour une maîtrise en politique publique. Ainsi, fixer des objectifs qu’elle ne savait pas trop comment atteindre et trouver comment les atteindre est devenu son MO

“L’un de mes super pouvoirs est d’avoir la capacité d’être très à l’aise pour traverser l’incertitude, collecter des faits et prendre des décisions”, dit-elle. En fin de compte, cette superpuissance l’a amenée à cofonder HoneyBook, une plateforme technologique de gestion financière pour les petites entreprises. MielLivre était évalué à plus de 2 milliards de dollars en 2021.

Voici comment Sigala a construit sa carrière et ses conseils pour tous ceux qui souhaitent trouver leur propre cheminement de carrière réussi.