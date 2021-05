Comment Lille a défié toutes les chances de se tenir au bord du titre de Ligue 1

Christophe Galtier a fait des merveilles avec l’équipe dans des circonstances difficiles. John Berry / Getty Images

L’affrontement de Ligue 1 de dimanche marque la fin la plus excitante de la saison française depuis près de 20 ans, avec trois clubs toujours en lice avec une chance d’être sacrés champions de Ligue 1: Lille, Paris Saint-Germain et Monaco.

Le PSG a remporté sept des huit derniers championnats depuis que la prise de contrôle du Qatar en 2011 a permis au club de dépenser des centaines de millions de dollars pour certains des meilleurs joueurs du monde, comme Neymar et Kylian Mbappe. Mais maintenant, il pourrait y avoir un nouveau champion.



Rares sont ceux qui auraient prédit que Lille pourrait un jour remporter un autre titre lorsque Christophe Galtier a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef avec le club en crise à mi-parcours de la saison 2017-18. Mais leur ascension a été pleine de drame et cette saison, ils ont battu le PSG le 3 avril pour entamer une série de cinq victoires en sept matchs, ce qui les a propulsés au bord de la gloire.

Alors que Monaco, troisième (qui affronte Lens) est à trois points du sommet et aurait besoin des résultats de ce week-end pour suivre son chemin (et au moins un swing de six buts dans la différence de buts), il n’y a qu’un point séparant les deux premiers. Une victoire de Lille contre Angers assurerait leur quatrième titre – leur premier depuis 2011 – alors que le PSG se rendrait à Brest. Mais comment Lille est-elle arrivée ici?

La philosophie « l’équipe avant tout » de Galtier

Milieu défensif / défenseur fiable en tant que joueur, le Marseillais Galtier a entamé sa carrière d’entraîneur en tant qu’assistant, suivant son respecté compatriote Alain Perrin jusqu’aux Emirats Arabes Unis et Portsmouth à l’étranger, et avec Sochaux et Lyon en France.

Après avoir effectué son apprentissage d’entraîneur, Galtier a eu la chance de reprendre Saint-Etienne en 2009 et est resté en charge pendant huit ans. Au cours de cette période remarquable, il a d’abord évité le club de la relégation avant de stabiliser sa place dans la lutte pour les places européennes (il les a emmenés à la quatrième place en 2013-14 et a remporté une Coupe de la Ligue l’année précédente).

Galtier a eu un effet galvanisant similaire sur Lille. Arrivé dans des circonstances difficiles en décembre 2017, alors que le club semblait susceptible d’être relégué, il a remplacé l’effervescent Marcelo Bielsa et a maintenu l’équipe en difficulté avec trois victoires successives contre Metz, Toulouse et Dijon pour terminer 17e. Puis ils ont grimpé la table l’année suivante pour se qualifier pour la Ligue des champions en terminant deuxième.

Le joueur de 54 ans a inculqué les mêmes principes à Lille qu’à Saint-Étienne. Fervent partisan du collectif avant l’individu, Galtier a apporté une forte éthique de travail et une structure organisationnelle claire, ancrée dans une solide forme défensive. Cette approche «équipe avant tout» est toujours évidente dans une équipe de Galtier. Si chaque joueur comprend l’intégralité de ce qu’implique son rôle et est conscient de ses responsabilités, son équipe devient difficile à décomposer.

En plus d’avoir encaissé le moins de buts en Ligue 1 cette saison (22), Lille a été le receveur du moins de tirs. Ce n’est pas seulement dû à un excellent gardien de but, Mike Maignan (qui a remporté sa première casquette complète pour Les Bleus l’année dernière), et le partenariat défensif central tant loué José Fonte et Sven Botman. Comme pour toute équipe qui fonctionne bien, le travail défensif commence par les joueurs attaquants.

L’approche collective de Lille est mise en valeur par son impressionnant jeu de pressage. L’équipe communique bien sur quand et comment presser et, bien que ce ne soit pas unique à Lille, chaque joueur semble connaître son rôle. Une fois que le pressing a éliminé les options de passe de l’adversaire, les défenseurs centraux de Lille sont experts pour gagner les longs duels de balle ou récupérer la possession d’un renversement.

Galtier ne fait peut-être pas partie des managers les plus médiatiques – il ne semble pas trop préoccupé par les journalistes charmants ou par l’ingénierie de sa propre «marque» – mais il apprécie la fidélité totale de ses joueurs et ses messages retentissent.

Luis Campos a joué un rôle dans la construction de l’équipe avant son départ l’année dernière. Xavier Laine / Getty Images

Une politique de transfert incroyable

Lorsque Galtier est arrivé pour la première fois, Lille était sous le coup d’une interdiction de transfert. L’organisme français de régulation financière du football (DNCG) avait empêché le club de recruter des joueurs dans la fenêtre de janvier 2018 et les choses au cours des prochaines années s’avéreraient incroyablement compliquées d’un point de vue financier. Gérard Lopez, l’ancien propriétaire du Lotus F1 Team, avait pris la relève en tant qu’actionnaire majoritaire de Lille en janvier et emprunté 225 millions d’euros aux créanciers américains Elliott Management et JP Morgan, ce qui garantissait un budget de transfert serré pour Lille.

Mais, avec un premier été complet de recrutement devant eux, Galtier et le directeur sportif Luis Campos ont fait des merveilles. Cela n’aurait pas dû être aussi surprenant que le gourou renommé des transferts, Campos, avait jeté les bases de la victoire sensationnelle de Monaco en Ligue 1 en 2017 avant de partir pour Lille. Crédité d’avoir apporté Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, Fabinho, Thomas Lemar et Benjamin Mendy (qui quitterait tous Monaco pour des frais de transfert massifs), Campos a utilisé son nous sur le marché pour laisser le milieu de terrain Yves Bissouma départ pour Brighton pour environ 8 millions d’euros et arrière Kevin Malcuit à Naples pour 7 M €, mais signé Jonathan Ikone, Zeki Celik, Rafael Leao, Jonathan Bamba et Fonte pour moins de 9 M € combinés.

Les aspects clés pour Galtier ne sont pas tant le nom ou la réputation d’un joueur, mais plutôt sa capacité à mener à bien le travail effectué sur le terrain d’entraînement dans des situations de jeu, ainsi qu’un engagement absolu envers son système et sa philosophie. Lille a terminé deuxième en 2018-19, ces joueurs ayant tous un rôle clé, mais les problèmes financiers étaient toujours importants et le club a été contraint de laisser Nicolas Pepe déménager à Arsenal pour 72 millions d’euros, Leao à l’AC Milan pour 15 millions d’euros et Thiago Mendes à Lyon pour 25 M € pour équilibrer les comptes.

Encore une fois, Campos et Galtier ont fait des miracles en faisant venir l’attaquant nigérian Victor Osimhen pour 22,4 millions d’euros du RSC Charleroi et de l’ancien Golden Boy Renato Sanches pour 20 M € du Bayern. Une quatrième place (à un point de la troisième place de Rennes) en 2019-2020 a été un succès compte tenu de tout ce qui se passe en dehors du terrain, mais Osimhen a ensuite été déchargé à Naples pour 70 millions d’euros et le défenseur central étoile. Gabriel à Arsenal pour 26 M €. Le même vieux cycle s’est répété.

Les nouveaux arrivants s’installent rapidement

Incroyablement, Lille continue de connaître le succès sur le marché des transferts. Cette saison, les performances de l’avant-centre turc Burak Yilmaz ont laissé beaucoup d’observateurs stupéfaits. Le joueur de 35 ans a eu une carrière remarquable dans le football turc – il avait joué pour les trois géants d’Istanbul et marqué à deux chiffres en championnat en neuf saisons (dont 33 en 2011-12 pour Trabzonspor) – mais peu prédit qu’après un transfert gratuit de Besiktas, il finirait par marquer 17 buts. Yilmaz a bien mené la ligne pour Lille et s’est également révélé utile en tant que joueur de hold-up, mettant en place des coureurs de milieu de terrain ou son partenaire de frappe avec des licenciements et des films soignés.

Le remplaçant d’Osimhen, Jonathan David (27 M € de Gand) a eu du mal dans un premier temps à trouver son rythme en championnat de France physique, mais il compte désormais 12 buts. Avec son rythme et son envie de courir derrière, il s’est avéré un excellent complément à Yilmaz.

Le jeune défenseur central néerlandais Botman – arrivé pour 8 millions d’euros de l’Ajax cet été pour remplacer Gabriel – a reçu des distinctions pour ses performances défensives individuelles exceptionnelles ainsi que pour son partenariat efficace avec Fonte. Botman n’est pas seulement fort dans les airs, mais il est également un bon passeur du ballon du côté gauche de la défense, sort en tête de la plupart des duels et est rarement battu pour le rythme lorsqu’il est pris en haut du terrain.

Lille a laissé les joueurs partir pour beaucoup d’argent, mais a ensuite apporté des remplaçants incroyables. DENIS CHARLET / AFP via Getty Images

La colonne vertébrale de l’équipe est excellente

Cette saison, dans les buts, Maignan a sauvé un impressionnant 81% de tirs cette saison (top en Ligue 1) alors qu’il s’est également avéré être un passeur sûr du ballon (86% de précision). Botman et Fonte en tant que duo défensif central ont impressionné, tandis que l’arrière droit turc Celik a également brillamment performé. À sa troisième saison pour Lille après être arrivé sous le radar du côté turc d’Istanbulspor pour 2 millions d’euros en 2018, Celik a été une menace constante sur le côté droit, créant souvent des surcharges et frappant des centres précis dans la surface. La volonté du joueur de 24 ans de monter sur le terrain a également été fondamentale pour le fonctionnement du jeu de haute pression.

Le joueur le plus influent de Lille a peut-être été le milieu de terrain défensif de 22 ans Boubakary Soumare – un transfert gratuit du côté des jeunes du PSG en 2017. Son industrie, ses talents de vainqueur et de porteur de ballon, ont été primordiaux. Après un début de saison lent, Soumare a eu plus d’impact au fil des semaines et l’international français U21 est sur la liste estivale de nombreux clubs d’élite européens, des sources indiquant à ESPN que Leicester City est sur le point de boucler 25 millions d’euros. traiter pour lui.

Bamba a également été sous une forme spectaculaire cette saison. Ses talents de meneur de jeu et sa ruse lorsqu’il coupe de la gauche sur son pied droit, combinés à sa capacité à finir de l’extérieur de la surface, ont été l’une de leurs principales armes d’attaque. L’un des joueurs les plus encrassés de la Ligue 1, Bamba lie souvent plusieurs adversaires pour créer un espace précieux ailleurs en attaque. Son style enthousiaste et intense le rend également très utile dans ses tâches urgentes.

Galtier a également maîtrisé l’art de tirer le meilleur parti de ses joueurs marginaux. Yusuf Yazici en particulier, a régulièrement été amené du banc pour changer un jeu qui est devenu obsolète. Avec ses dribbles et son rythme (ainsi que ses exploits de but: il a marqué deux tours du chapeau en Ligue Europa), il peut briser un schéma établi et offre plus d’imprévisibilité. États-Unis international Timothy Weah a également fait des progrès au cours de la dernière saison et peut avoir un impact réel, tandis que Jonathan Ikone n’a peut-être pas trouvé la cohérence à laquelle on aurait pu s’attendre, mais a été une partie vitale de cet effort d’équipe.

Certains éloges doivent également être adressés à l’équipe de fitness de Lille. Compte tenu de leur style de football exigeant et énergique, Lille a performé avec constance tout au long de la saison, ne subissant pratiquement aucune baisse de forme et effectuant souvent des échanges tardifs vers la fin des matchs lorsque la fatigue s’installe. La plupart des joueurs ont également semblé vifs. et en excellente condition physique partout.

Et après?

Décrocher le titre dimanche serait énorme et ils ont juste besoin d’une victoire contre Angers pour le faire. Après cela, Lille fait face à plus d’incertitude. En décembre 2020, Lopez et Campos ont quitté le club lors de sa vente à Callisto Sporting, une filiale du fonds d’investissement luxembourgeois Merlyn Partners.

L’ancien directeur sportif du PSG et président de Rennes Olivier Letang a remplacé Marc Ingla au poste de PDG et ils doivent toujours 123 M € de dette. La pandémie du COVID-19 et la situation économique mondiale n’ont pas aidé, ni l’effondrement du contrat de quatre ans de droits télévisés de Mediapro avec la LFP, qui valait plus de 3 milliards d’euros.

Galtier est resté, mais des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN qu’il pourrait partir cet été, avec l’ancien patron de Dortmund Lucien Favre ou l’ancien entraîneur du PSG et de la France Laurent Blanc potentiellement alignés pour le remplacer à Lille. Un nouveau chapitre en Angleterre, ou un rôle moins complexe à Nice ou à Lyon peut vous attendre. Mais pour l’instant, lui et le club devraient être incroyablement fiers de ce qu’ils ont accompli dans l’adversité.