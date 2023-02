Comment libérer de l’espace de stockage sur Windows 11

Windows 11 est un système d’exploitation très performant, mais uniquement si vous disposez de suffisamment d’espace de stockage disponible. Courir près de la limite rend presque tout plus lent, et certaines applications peuvent même ne pas s’ouvrir.

Si vous recevez les redoutables avertissements “Espace disque faible”, votre première idée pourrait être de mettre à niveau la capacité de votre appareil. Un disque dur ou un SSD plus grand résoudra la situation immédiatement, mais il n’est pas bon marché et n’est souvent pas nécessaire.

Il existe une variété de méthodes logicielles pour augmenter l’espace de stockage dans Windows 11, qui sont presque toutes gratuites. Ceux-ci ne supprimeront pas les fichiers personnels à moins que vous ne le souhaitiez, mais cela vaut toujours la peine de sauvegarder votre appareil avant de commencer.

Voici 12 façons potentielles de libérer de l’espace.

Vérifiez les virus et les logiciels malveillants

Les virus et les logiciels malveillants peuvent causer des dommages subtils à votre appareil, il n’est donc pas toujours évident d’en avoir un installé. Même s’ils ne sont pas les plus malveillants, les deux peuvent également occuper un espace de stockage précieux.

Pour les vérifier et les supprimer :

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “Windows Security” et ouvrez l’application correspondante

Cliquez sur l’onglet “Protection contre les virus et menaces” à gauche

Sous le bouton “Analyse rapide”, cliquez sur “Options d’analyse”

Anyron Copeman / Fonderie

À partir de là, sélectionnez “Analyse complète” et cliquez sur le bouton “Analyser maintenant”

Anyron Copeman / Fonderie

Cela peut prendre plus d’une heure, mais cela en vaut la peine. Une fois terminé, vous pouvez être sûr qu’il n’y a pas de virus ou d’autres logiciels malveillants sur l’appareil.

La méthode ci-dessus utilise l’antivirus Microsoft Defender préinstallé, mais vous pouvez utiliser une application tierce si vous préférez. La durée d’une analyse complète varie donc.

Essayez “Recommandations de nettoyage”

Windows 11 peut identifier et recommander des fichiers que vous pourriez être en mesure de supprimer. Vous pouvez toujours les consulter manuellement, mais les fichiers ou applications inutilisés ou les données déjà sauvegardées dans le cloud sont généralement des valeurs sûres.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Stockage

Sous “Gestion de l’espace de stockage”, choisissez “Recommandations de nettoyage”.

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur la section “Fichiers temporaires” pour la développer, puis cochez la case à côté de tout ce que vous souhaitez supprimer et cliquez sur “Nettoyer”

Anyron Copeman / Fonderie

Répétez l’opération pour ‘Fichiers volumineux ou inutilisés’, ‘Fichiers synchronisés avec le cloud’ et ‘Applications inutilisées’

Vous venez de supprimer de nombreux fichiers inutiles lors de la dernière étape, mais certains d’entre eux peuvent être effectués automatiquement. Storage Sense supprime les fichiers dont vous n’avez pas besoin lorsque des critères spécifiques sont remplis, mais il est désactivé par défaut.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Stockage

Sous “Gestion du stockage”, cliquez sur le bouton “Storage Sense” pour l’activer

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez n’importe où ailleurs dans cette zone pour accéder aux options clés. À partir de là, vous pouvez décider de la fréquence d’exécution de Storage Sense, choisir quand les téléchargements et les fichiers de la corbeille sont supprimés et autoriser la suppression des fichiers déjà dans le cloud.

Anyron Copeman / Fonderie

Désinstallez les applications que vous n’utilisez pas

Cela peut sembler être la solution la plus évidente, mais cela vaut la peine d’essayer d’abord les autres étapes. Certaines applications et certains jeux peuvent occuper beaucoup d’espace sur Windows 11, et vous ne les utilisez peut-être même pas :

Pour vérifier ce que vous avez installé :

Dirigez-vous vers Paramètres> Applications (Applications et fonctionnalités dans la version 21H2)> Applications installées

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur la liste déroulante à côté de “Trier par” et choisissez “Taille (grande à petite)”

Anyron Copeman / Fonderie

Pour tout ce que vous souhaitez supprimer, cliquez sur les trois points à côté de sa taille et choisissez “Désinstaller”

Anyron Copeman / Fonderie

Suivez les instructions à l’écran si elles apparaissent

Répétez l’opération pour toutes les autres applications que vous souhaitez désinstaller

N’oubliez pas qu’il est important de ne supprimer les applications que si vous êtes sûr de ce qu’elles sont. En cas de doute, laissez-le ou faites des recherches pour savoir si vous en avez toujours besoin.

Supprimer les fichiers temporaires

Un fichier temporaire est utilisé pour conserver les informations pendant que vous apportez des modifications, garantissant que rien n’est perdu. Ceux-ci sont souvent supprimés automatiquement une fois que vous avez terminé, mais beaucoup peuvent encore être présents. Vous pouvez les supprimer en toute sécurité et libérer de l’espace supplémentaire :

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Stockage Cliquez sur ‘Fichiers temporaires’

Anyron Copeman / Fonderie

Cochez la case à côté de tout ce que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur “Supprimer les fichiers”

Anyron Copeman / Fonderie

Utilisez ‘Nettoyage de disque’

Le nettoyage de disque est un outil hérité de Windows, mais il peut toujours être utilisé comme un guichet unique pour effacer de nombreux fichiers indésirables. Cela inclut les fichiers temporaires, mais il existe de nombreuses autres fonctionnalités.

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “Nettoyage de disque” et ouvrez l’application correspondante

Cliquez sur la case à côté de l’une des sept catégories que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur “Nettoyer les fichiers système”

Anyron Copeman / Fonderie

Une fois terminé, cliquez sur ‘OK’ pour confirmer

Supprimer les comptes d’utilisateurs inutilisés

S’il n’y a qu’une seule personne qui utilise un appareil Windows 11, ou si vous souhaitez que tout soit partagé, aucun compte d’utilisateur supplémentaire n’est nécessaire. Chacun d’entre eux prend également de la place, il vaut donc la peine de le supprimer.

Dirigez-vous vers Paramètres> Comptes> Autres utilisateurs (“Famille et autres utilisateurs” sur la version 21H2)

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur l’un des comptes que vous voyez, puis choisissez “Supprimer”

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur “Supprimer le compte et les données”

Anyron Copeman / Fonderie

Répétez l’opération pour tous les autres comptes que vous souhaitez supprimer

Compresser les fichiers (sans compresser)

Compresser des fichiers est le moyen le plus courant de compresser des fichiers, mais la difficulté de les extraire signifie que cela n’en vaut pas la peine, sauf si vous les envoyez à quelqu’un d’autre. Cependant, il existe un moyen de réduire la taille des dossiers de fichiers et même des lecteurs entiers sans affecter leur accès.

Voici comment configurer la fonctionnalité, connue sous le nom de compression NTFS :

Ouvrez l’Explorateur de fichiers et recherchez un fichier, un dossier ou un disque que vous souhaitez compresser

Faites un clic droit dessus et choisissez “Propriétés”

Anyron Copeman / Fonderie

Pour un fichier ou un dossier, cliquez sur ‘Avancé…’, puis ‘Compresser le contenu pour économiser de l’espace disque’ suivi de ‘OK’. Pour un disque, vous pouvez ignorer l’étape “Avancé…”

Anyron Copeman / Fonderie

Pour revenir en arrière à tout moment, suivez les mêmes étapes ci-dessus, mais décochez la case “Compresser le contenu…” à la place.

Désactiver l’hibernation

L’hibernation est une fonctionnalité utile de Windows 11, qui vous permet de reprendre rapidement une session là où vous l’avez laissée. Mais si vous pouvez vous en passer, la désactivation de l’hibernation peut économiser une quantité importante d’espace de stockage.

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “Invite de commandes”, puis choisissez “Exécuter en tant qu’administrateur” une fois l’option appropriée sélectionnée

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur “Oui” pour confirmer si une fenêtre contextuelle apparaît

Tapez la commande ‘powercfg /hibernate off’ et appuyez sur Entrée

Anyron Copeman / Fonderie

Pour inverser cela à tout moment, suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais utilisez plutôt la commande ‘powercfg /hibernate off’.

Activer le système d’exploitation compact

Compact OS vous permet de réduire la taille totale des fichiers de Windows 11 sans aucun impact sur les performances ou les fonctionnalités. Il est conçu pour les appareils d’entrée de gamme avec un stockage limité, mais n’importe qui peut l’utiliser et économiser environ 2 Go de stockage.

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “Invite de commandes”, puis choisissez “Exécuter en tant qu’administrateur” une fois l’option appropriée sélectionnée

Cliquez sur “Oui” pour confirmer si une fenêtre contextuelle apparaît

Tapez la commande ‘compact.exe /compactOS:always’ et appuyez sur Entrée

Anyron Copeman / Fonderie

Pour désactiver Compact OS à tout moment, suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais utilisez plutôt la commande ‘compact.exe /compactOS:never’.

Ajuster la base de données de recherche Windows

La fonction de recherche de Windows 11 utilise déjà beaucoup de données, mais cela ne fait qu’augmenter lorsque vous ajoutez de nouveaux fichiers et applications à l’appareil. Cela signifie que la base de données utilise beaucoup d’espace, mais cela peut être modifié pour réduire considérablement sa consommation.

Dirigez-vous vers Paramètres> Confidentialité et sécurité

Sous “Autorisations Windows”, choisissez “Recherche dans Windows”

Anyron Copeman / Fonderie

Faites défiler jusqu’à “Paramètres associés” et cliquez sur “Options d’indexation avancées”

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur “Avancé”

Sous “Dépannage”, cliquez sur “Reconstruire”

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer

Après quelques minutes, la base de données de recherche sera reconstruite avec les paramètres par défaut. Vous remarquerez peut-être des résultats de recherche incomplets pendant cette période, mais cela ne durera pas longtemps.

Déplacez les fichiers importants de votre appareil

Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus mais que vous avez encore besoin d’économiser de l’espace, il est temps de déplacer les fichiers dont vous avez besoin de votre appareil. Cela ne signifie pas les supprimer : il suffit de s’assurer qu’ils sont sauvegardés ailleurs.

L’option la plus simple consiste à télécharger vers un service de stockage en nuage. OneDrive est intégré à Windows 11, mais il existe de nombreuses alternatives à considérer. Un dossier OneDrive apparaîtra automatiquement dans l’Explorateur de fichiers, lié au compte Microsoft que vous avez utilisé pour vous connecter.

Tout ce que vous y déplacerez sera automatiquement téléchargé et disponible sur tous vos appareils, mais cela vaut la peine de vous rendre sur le site Web OneDrive à partir d’un autre appareil pour vous assurer qu’ils sont accessibles. Vous pouvez ensuite supprimer de l’emplacement du fichier d’origine, mais assurez-vous de ne pas toucher le dossier OneDrive.

Sachez simplement que Microsoft vous limite à 5 Go de stockage sur le plan gratuit. Les abonnements commencent à 19,99 $/19,99 £ par an ou 1,99 $/1,99 £ par mois.

Alternativement, vous pouvez déplacer des fichiers volumineux sur un disque dur portable ou un SSD. Il existe de bonnes options abordables, mais il y a toujours un risque qu’elles soient corrompues ou perdues. Une combinaison des deux est idéale.

