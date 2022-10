Comment libérer de l’espace de stockage sur Android

La plupart d’entre nous utilisons nos téléphones plusieurs heures par jour, il est donc logique d’y stocker tout ce qui est important pour vous. Qu’il s’agisse de toute votre collection de photos, de documents importants ou d’applications clés, les smartphones sont une représentation numérique de nos vies.

Cependant, cela signifie que la mémoire de votre téléphone peut rapidement se remplir. La plupart des appareils sont livrés avec au moins 128 Go ces jours-ci, mais certains offrent encore 64 Go ou même moins. Une grande partie de cela est occupée par Android lui-même, de sorte que vous pourriez vous retrouver à fonctionner près de la capacité ou recevoir le redoutable avertissement de stockage faible.

Sur de nombreux téléphones, cela peut être résolu en insérant une carte microSD dans le plateau SIM, ce qui vous permet de déplacer de gros fichiers de votre stockage interne. Mais que se passe-t-il si votre combiné ne le prend pas en charge ?

Tout déplacer sur un autre appareil et effectuer une réinitialisation d’usine est une autre chose que vous auriez pu envisager, mais c’est souvent plus drastique que nécessaire.

Heureusement, vous pouvez suivre quelques étapes simples pour libérer une quantité importante d’espace sur votre téléphone Android. Même si vous n’avez pas encore rencontré de problèmes de stockage, une bonne gestion de votre stockage peut vous aider à faire avancer les choses en termes de performances.

1. Déplacez des photos et des vidéos dans le stockage en nuage

C’est peut-être le seul élément de cette liste qui aura plus d’impact que tout autre. Les photos et les vidéos occupent une énorme quantité d’espace, et plus cela s’accumule, moins vous aurez envie de les trier.

Heureusement, Google Photos est préinstallé sur presque tous les téléphones Android. Toute personne possédant un compte Google bénéficie gratuitement de 15 Go de stockage, bien que celui-ci soit partagé avec Gmail et Google Drive.

Si vous ne l’avez jamais configuré auparavant ou si l’application n’est pas préinstallée, voici ce qu’il faut faire :

Ouvrez le Google Play Store et recherchez Google Photos À côté du résultat concerné, appuyez sur “Installer” Une fois l’installation terminée, appuyez sur “Ouvrir” Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur “Autoriser” pour donner accès aux photos et vidéos stockées sur votre appareil Dans l’écran suivant, assurez-vous de choisir “Activer la sauvegarde” Dans l’écran suivant, choisissez entre « Qualité d’origine » et « Économiseur de stockage ». Ce dernier permet de stocker plus, mais avec une qualité moindre Ignorer les trois pages de faits saillants Appuyez sur votre icône dans le coin supérieur droit et vous devriez voir un message disant “La sauvegarde est activée”. Se préparer à sauvegarder’

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez maintenant laisser l’application pour sauvegarder en arrière-plan. À partir de maintenant, toutes vos photos et vidéos stockées localement seront automatiquement téléchargées ici et disponibles sur tous vos appareils – jusqu’à cette limite de 15 Go. Le stockage gratuit illimité a pris fin en juin 2021, vous devrez donc payer un abonnement Google One pour plus. Les plans commencent à 1,99 $ / 1,59 £ par mois.

Des options alternatives telles que pCloud sont disponibles, qui offrent 10 Go de stockage gratuit et l’option de plans à vie uniques. Il existe d’autres alternatives à considérer, mais le niveau gratuit de Google Photos est la meilleure option pour la plupart des gens. Même si vous ne déplacez que certains de vos fichiers, cela fera une différence significative.

2. Déplacer les données vers Google Drive

Puisque vous utilisez un téléphone qui exécute un système d’exploitation appartenant à Google, il est logique d’utiliser également les autres outils de stockage en nuage de Google. Bien que vos fichiers de documents prennent beaucoup moins de place (sauf si vous en avez beaucoup, ou beaucoup de PDF de plusieurs pages par exemple), tous ceux-ci peuvent être déplacés vers Google Drive. Cela créera une sauvegarde utile et rendra ces fichiers accessibles depuis n’importe quel appareil en ligne.

Comme mentionné ci-dessus, vous obtenez 15 Go gratuitement, combinés avec Google Drive et Gmail. Mais un abonnement Google One couvrira les trois.

Il n’existe aucun moyen de télécharger automatiquement des fichiers sur Google Drive sur votre téléphone, mais il est facile de les ajouter manuellement :

Ouvrez Google Drive La page “Suggestions” vous sera probablement présentée. Sinon, appuyez dessus en haut de l’écran Dans le coin inférieur droit, appuyez sur l’icône + Vous serez présenté avec six options. Le plus pertinent ici est ‘Télécharger’ Autorisez l’application à accéder à vos fichiers si vous y êtes invité, puis localisez celui que vous souhaitez télécharger Appuyez sur n’importe quel fichier pour le télécharger, ou maintenez la touche enfoncée pour en sélectionner plusieurs à la fois

Anyron Copeman / Fonderie

Les fichiers seront désormais téléchargés sur Google Drive et disponibles sur tous vos appareils.

Il est assez facile d’empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos et des vidéos sur votre téléphone. Cependant, saviez-vous qu’il stocke également tous les médias que vous envoyez dans l’application WhatsApp elle-même ?

Beaucoup d’entre eux sont des fichiers dont vous ne voulez plus ou dont vous n’avez plus besoin, mais il existe un moyen de les gérer depuis l’application :

Ouvrez Whatsapp Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et choisissez “Paramètres” Appuyez sur “Stockage et données”, puis sur “Gérer le stockage” Vous serez présenté avec un écran récapitulatif de toutes vos discussions et gros fichiers. Appuyez sur n’importe lequel et choisissez les fichiers que vous souhaitez supprimer, ou il y a l’option de ‘Sélectionner tout’

Anyron Copeman / Fonderie

Apprenez-en plus dans notre guide séparé : Comment gérer le stockage WhatsApp

4. Supprimez vos téléchargements

Tout le monde oublie toujours les téléchargements, qui sont souvent laissés dans un dossier oublié longtemps après qu’ils vous ont été utiles. Si vous n’avez pas d’application de navigateur de fichiers sur votre appareil, vous pouvez en télécharger une gratuitement sur Google Play. Maintenant, recherchez le dossier Téléchargements et supprimez tout ce dont vous n’avez pas besoin.

Cependant, cela vaut également la peine de supprimer les téléchargements du navigateur Web de votre choix. Si c’est Chrome :

Ouvrez l’application Chrome Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et choisissez “Téléchargements” À partir de l’écran suivant, maintenez enfoncés les fichiers que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l’icône de la corbeille dans le coin supérieur droit.

Il ne vous sera pas demandé de confirmer que vous acceptez qu’ils soient supprimés, alors assurez-vous d’être prudent. Le processus sera similaire sur n’importe quel navigateur Web mobile.

5. Supprimez les applications et les jeux indésirables

Parfois, les gens pensent qu’ils ont supprimé tous les fichiers indésirables qu’ils ont installés via Google Play, et tout ce qu’ils ont fait est de scanner leur écran d’accueil à la recherche d’applications inutilisées et de supprimer celles qu’ils y trouvent. Pire encore, parfois, ils n’ont supprimé que l’icône de raccourci et l’application se cache toujours dans le tiroir de l’application. Tous les téléphones Android ne vous permettent pas de désinstaller des applications depuis l’écran d’accueil.

La meilleure façon de dénicher des applications et des jeux inutilisés est de visiter le menu Applications dans Paramètres. Vous voulez éviter de supprimer quoi que ce soit d’important simplement parce que cela ne vous semble pas familier, alors assurez-vous de ne regarder que l’onglet Téléchargé si votre appareil offre une telle option.

Vous pouvez également accéder à une liste des applications et des jeux que vous avez téléchargés via le Google Play Store :

Ouvrez le Google Play Store Appuyez sur votre icône en haut à droite de l’écran et choisissez “Gérer les applications et l’appareil” Appuyez sur l’onglet “Gérer” en haut de l’écran et assurez-vous que “Installé” est sélectionné Pour désinstaller une application, cochez la case à côté de celle-ci, puis l’icône de la corbeille en haut à droite Appuyez sur “Désinstaller” pour confirmer

Anyron Copeman / Fonderie

N’évitez pas de supprimer des applications payantes simplement parce que vous y avez dépensé de l’argent. Tous les achats précédents sur Google Play peuvent être téléchargés à nouveau gratuitement à une date ultérieure.

Articles connexes que vous pourriez aimer