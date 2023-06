Comment l’IA pourrait « supprimer tous les points de contact humains »

Une machine robotique déplace des boîtes de chocolat sur des palettes pour les expédier dans une usine Hershey Co.. Selon un rapport de Morgan Stanley, les robots sont prêts à effectuer les livraisons du dernier kilomètre au domicile des gens. Ryan Collerd | Bloomberg | Getty Images

Selon des analystes et des initiés de l’industrie, l’intelligence artificielle est susceptible de bouleverser l’industrie des transports, en transformant la gestion des chaînes d’approvisionnement et en réduisant le nombre d’emplois occupés par des personnes. Les robots de trottoir, les camions autonomes et les robots de service client sont en route, ainsi que l’IA générative qui peut prédire les perturbations ou expliquer pourquoi les prévisions de ventes ont pu être manquées, selon les dirigeants de l’industrie. « L’IA peut être en mesure de supprimer totalement (ou presque) tous les points de contact humains de la chaîne d’approvisionnement, y compris les tâches de » back-office « », Morgan Stanley ont déclaré les analystes de Ravi Shanker dans une note de recherche le mois dernier. « L’espace du transport de marchandises est à l’aube d’un changement générationnel entraîné par des technologies perturbatrices, notamment l’autonomie, les véhicules électriques, la blockchain et les drones. L’IA est la dernière de ces technologies potentiellement transformatrices à émerger – et peut-être la plus puissante à ce jour », ajoutent les analystes. Par exemple, la banque a déclaré qu’elle s’attend à ce que plusieurs centaines de camions autonomes commencent leurs opérations aux États-Unis en 2024, réduisant le coût par mile de 25 % à 30 % et, à terme, éliminant complètement le besoin de chauffeurs (son calendrier pour cela est » au-delà de trois ans »).

Plus d’étagères vides ?

Les chaînes d’approvisionnement sont souvent longues et multiformes : une entreprise peut s’approvisionner auprès de fabricants dans différentes parties du monde, les composants étant expédiés vers une usine d’assemblage centrale avant que les marchandises ne soient distribuées aux clients dans le monde entier. La production et le transport de marchandises, déjà un processus complexe, ont été perturbés par la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne – qui ont entraîné une pénurie de composants tels que les puces informatiques et le réacheminement des expéditions. Cette complexité signifie que les entreprises ignorent souvent ce qui arrive à leurs produits d’un bout à l’autre du processus. « C’est là que l’IA (et l’apprentissage automatique) entrent en jeu. En prédisant ce qui pourrait mal tourner avec un réseau de transport fluide… avant qu’il ne le fasse, les systèmes d’IA/ML pourraient… potentiellement même éviter complètement le scénario de perturbation », ont ajouté les analystes de Morgan Stanley. C’est un thème repris par les analystes de la société d’investissement Jefferies, qui ont fait de multiples prédictions sur l’effet que l’IA générative aura sur le transport et la logistique. Cela comprend la prévision de la demande, la prévision du moment où les camions ont besoin d’entretien, l’élaboration d’itinéraires d’expédition optimaux et le suivi des expéditions en temps réel. « Une pénurie de chauffeurs routiers, des vortex polaires interrompant le commerce entre les États et une pénurie de préparations pour nourrissons dans les rayons des épiceries ne seront plus qu’un lointain souvenir avec l’adoption de l’IA générative dans l’espace du camionnage et de la logistique », ont déclaré ses analystes, dirigés par Stephanie Moore, a écrit dans une note de recherche publiée le 6 juin.

Devenir grand public

L’IA générative sera une grande partie du géant du transport maritime Maersk », a déclaré son directeur de la technologie et de l’information, Navneet Kapoor. « L’IA et l’apprentissage automatique existent depuis très longtemps… Au fil des ans, c’est passé de projets de recherche intéressants à des projets plus « réels » au sein des entreprises… Et maintenant, avec l’avènement de l’IA générative… nous avons un véritable opportunité pivot de généraliser l’IA », a déclaré Kapoor à CNBC par téléphone. Maersk utilise l’IA depuis plusieurs années et « recherche maintenant de manière agressive » des moyens de l’intégrer dans ses processus et fonctions métier à plus grande échelle, a déclaré Kapoor. L’une des façons dont il est déjà utilisé consiste à aider les clients à mieux planifier.

Nous regardons [data startups] comme certainement un catalyseur de notre transformation, et un accélérateur, mais nous sommes également vigilants : nous ne voulons pas être pris en train de faire la sieste sur celui-ci. Navneet Kapoor Directeur de la technologie et de l’information, Maersk

« Nous utilisons l’IA pour construire ce que nous appelons un modèle prédictif d’arrivée de fret afin d’améliorer la fiabilité planifiée pour nos clients… La fiabilité est un gros problème, même après la pandémie, afin qu’ils puissent mieux planifier leur chaîne d’approvisionnement, leurs stocks et réduire leurs coûts vers le bas », a déclaré Kapoor. Maersk souhaite également utiliser l’IA pour recommander des solutions lorsque les routes maritimes sont encombrées, en indiquant par exemple si les marchandises doivent être transportées par avion ou stockées. Et, a déclaré Kapoor, la société souhaite utiliser un type d’IA générative connue sous le nom de grand modèle de langage – qui apprend à reconnaître, résumer et générer du texte et d’autres types de contenu à partir de grandes quantités de données – pour mieux comprendre le processus de vente. « Vous pouvez obtenir une vue complète de toutes les transactions que le client a effectuées avec vous au cours de la dernière année, vous pouvez déterminer les causes profondes du pourquoi [for example] vous pourriez perdre des affaires dans un certain secteur d’activité », a déclaré Kapoor.

Épée à double tranchant

Et qu’en est-il des pertes d’emplois potentielles ? « L’IA générative, dans mon esprit, c’est [a] une sorte de perturbation de la vie qui va se produire… il y aura donc des pertes d’emplois dans le cadre plus traditionnel, mais je pense également que cela va créer de nouveaux emplois comme toutes les perturbations technologiques précédentes », a déclaré Kapoor, ajoutant que les rôles tels que les ingénieurs rapides (personnes qui forment l’IA pour donner de meilleures réponses) sont susceptibles d’être plus demandés. Une menace notée par Morgan Stanley provient des « entrants numériques de haute technologie » dans l’industrie, les analystes décrivant une épée à double tranchant pour les entreprises de transport : l’IA pourrait les aider à devenir plus efficaces, mais elle pourrait également réduire le besoin de services du troisième -parti entreprises de logistique qui organisent l’emballage, le stockage et l’expédition.

Nous voyons un monde où, espérons-le, chacun de nous aura ce que nous appelons des assistants de connaissances alimentés par ces IA. Igor Rikalo Président et chef de l’exploitation, o9 Solutions

Maersk a investi dans des startups d’IA via sa branche de capital-risque Maersk Growth, notamment Einride, un fabricant de camions électriques autonomes ; Pactum, une société qui automatise les négociations commerciales ; et 7bridges, une plateforme d’intelligence artificielle qui aide les entreprises à voir où se trouve leur stock et à anticiper les retards. « Nous regardons [data startups] comme certainement un catalyseur de notre transformation, et un accélérateur, mais nous sommes également vigilants : nous ne voulons pas être pris en train de faire la sieste sur celui-ci… Les start-up de données peuvent être [an] intermédiaire entre nous et le client et nous devons nous assurer que nous gardons une longueur d’avance, mais aussi que nous apprenons d’eux », a déclaré Kapoor.

Assistants de connaissance