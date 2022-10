Comment l’IA pourrait être utilisée pour prendre des décisions de vie ou de mort

Dans les années 2000, un algorithme avait été développé aux États-Unis pour identifier les receveurs des reins donnés. Mais certaines personnes n’étaient pas satisfaites de la façon dont l’algorithme avait été conçu. En 2007, Clive Grawe, un candidat à la greffe de rein de Los Angeles, a déclaré à une salle remplie d’experts médicaux que leur algorithme était biaisé contre les personnes âgées comme lui. L’algorithme avait été conçu pour allouer les reins de manière à maximiser les années de vie sauvées. Cela favorisait les patients plus jeunes, plus riches et plus blancs, ont soutenu Grawe et d’autres patients.

Un tel biais dans les algorithmes est courant. Ce qui est moins courant, c’est que les concepteurs de ces algorithmes conviennent qu’il y a un problème. Après des années de consultation avec des profanes comme Grawe, les concepteurs ont trouvé un moyen moins biaisé de maximiser le nombre d’années économisées, notamment en tenant compte de la santé globale en plus de l’âge. L’un des principaux changements était que la majorité des donneurs, qui sont souvent des personnes décédées jeunes, ne seraient plus jumelés uniquement à des receveurs de la même tranche d’âge. Certains de ces reins pourraient désormais aller à des personnes âgées si elles étaient par ailleurs en bonne santé. Comme pour le comité de Scribner, l’algorithme ne prendrait toujours pas de décisions avec lesquelles tout le monde serait d’accord. Mais le processus par lequel il a été développé est plus difficile à reprocher.

« Je ne voulais pas rester assis là et faire l’injection. Si vous le voulez, vous appuyez sur le bouton. Philippe Nitschke

Nitschke, lui aussi, pose des questions difficiles.

Ancien médecin qui a brûlé sa licence médicale après un différend juridique de plusieurs années avec l’Australian Medical Board, Nitschke a la particularité d’être la première personne à administrer légalement une injection létale volontaire à un autre être humain. Au cours des neuf mois entre juillet 1996, lorsque le Territoire du Nord de l’Australie a adopté une loi légalisant l’euthanasie, et mars 1997, lorsque le gouvernement fédéral australien l’a annulée, Nitschke a aidé quatre de ses patients à se suicider.

Le premier, un charpentier de 66 ans nommé Bob Dent, qui souffrait d’un cancer de la prostate depuis cinq ans, a expliqué sa décision dans une lettre ouverte : « Si je devais garder un animal de compagnie dans le même état que moi, je seraient poursuivis. »

Nitschke voulait soutenir les décisions de ses patients. Même ainsi, il était mal à l’aise avec le rôle qu’on lui demandait de jouer. Il a donc fabriqué une machine pour prendre sa place. « Je ne voulais pas rester assis là et faire l’injection », dit-il. “Si vous le voulez, vous appuyez sur le bouton.”

La machine n’avait pas grand-chose à voir : c’était essentiellement un ordinateur portable relié à une seringue. Mais il a atteint son but. Le Sarco est une itération de cet appareil original, qui a ensuite été acquis par le Science Museum de Londres. Nitschke espère qu’un algorithme capable d’effectuer une évaluation psychiatrique sera la prochaine étape.

Mais il y a de fortes chances que ces espoirs soient déçus. La création d’un programme capable d’évaluer la santé mentale d’une personne est un problème non résolu et controversé. Comme le note Nitschke lui-même, les médecins ne sont pas d’accord sur ce que cela signifie pour une personne saine d’esprit de choisir de mourir. “Vous pouvez obtenir une douzaine de réponses différentes d’une douzaine de psychiatres différents”, dit-il. En d’autres termes, il n’y a pas de base commune sur laquelle un algorithme pourrait même être construit.