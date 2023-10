Comment l’IA pourrait dynamiser la recherche sur les batteries

Ce projet de loi massif sur le climat est toujours dans tous les esprits plus de 400 jours après son adoption aux États-Unis. James Temple s’est entretenu avec l’experte en politique environnementale Leah Stokes pour discuter de ce sujet et d’autres idées clés en matière de politique climatique. Regardez la séance ici.

Nous avons lancé sur scène notre liste de 15 entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023. Lors d’une session spéciale, le rédacteur en chef de la MIT Technology Review, Mat Honan, et moi-même avons parcouru toutes les entreprises en seulement six minutes. Au cas où vous auriez manqué un peu de plaisir, vous pouvez consulter la liste complète ici et en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre en place ce projet et comment nous avons sélectionné les entreprises ici.

Suivre le climat

Les huîtres pourraient contribuer aux efforts de restauration des écosystèmes côtiers tout en stimulant les économies locales. Il s’agit d’une plongée en profondeur dans la science et la politique de l’humble huître. (Revue technologique du MIT)

Un nouveau projet utilisera l’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable dans une centrale électrique. Ce n’est probablement pas la meilleure utilisation du carburant, selon les experts en énergie. (Médias Canaris)

La réunion de l’ONU sur le climat aura lieu en décembre à Dubaï. La tête des négociations est le chef de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis – un choix controversé, pour ne pas dire plus. (Le gardien)

Les chercheurs s’empressent de cartographier les vastes réseaux fongiques souterrains. Les résultats pourraient les aider à comprendre la biodiversité et à découvrir comment les écosystèmes naturels peuvent piéger et stocker le carbone. (Washington Post)

Personne ne peut suivre la rapidité avec laquelle Tesla réduit ses prix. Le constructeur automobile a vendu plus de 60 % de tous les véhicules entièrement électriques aux États-Unis, et les constructeurs automobiles historiques comme GM et Volkswagen ont du mal à suivre le rythme. (Bloomberg)

Il suffit de vérifier les progrès climatiques : les choses n’avancent pas assez vite. Le groupe d’experts des Nations Unies sur le changement climatique a publié il y a cinq ans un rapport spécial décrivant la voie à suivre pour maintenir le réchauffement à moins de 1,5 °C (2,7 °F) par rapport aux niveaux préindustriels. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. (Le Messager)

Le changement climatique brise le secteur de l’assurance. Les catastrophes entraînent des coûts de dégâts extrêmement élevés, ce qui fait grimper les taux. (Blé à moudre)

L’IA pourrait bientôt consommer autant d’électricité que certains pays. Une nouvelle étude estime que d’ici 2027, les serveurs utilisés pour l’IA pourraient consommer jusqu’à 134 térawattheures d’électricité par an, soit dans la même fourchette que l’Argentine et la Suède. (New York Times)