Comment l’IA peut vous aider à créer un jeu vidéo sans rien connaître en codage

Tout comme les calculatrices ont pris en charge les calculs fastidieux en mathématiques il y a quelques décennies, l’intelligence artificielle (IA) transforme le codage. Prends Kyoun garçon de huit ans de Singapour qui a développé un jeu de plateforme simple en seulement deux heures, attirant plus de 500 000 joueurs.

En utilisant uniquement des instructions simples en anglais, Kyo a donné vie à sa vision en tirant parti de application de codage Curseur et aussi Claudeune IA à usage général. Bien que son père soit codeur, Kyo n’a reçu aucune aide de sa part pour concevoir le jeu et n’a lui-même aucune formation formelle en matière de codage. Il a ensuite créé un autre jeu, une application d’animation, une application de dessin et un chatbot, prenant environ deux heures chacun.

Cela montre comment l’IA réduit considérablement les obstacles au développement de logiciels, comblant ainsi le fossé entre la créativité et les compétences techniques. Parmi la gamme de applications et plateformes dédiés à cet effet, d’autres incluent AlphaCode 2 de Google et Ghostwriter de Replit.

Dans un autre exemple de la puissance de ces applications, une jeune Américaine de huit ans appelée Fay a construit un chatbot censé être Harry Potter. Elle l’a mis en service en seulement 45 minutes, après quoi il lui a demandé si elle avait entendu les rumeurs sur les Reliques de la Mort et lui a suggéré d’en discuter autour d’une bière au beurre aux Trois Balais.

Pour ceux qui savent déjà coder, de nombreuses applications d’IA sont également devenues incroyablement utiles. À l’opposé des applications de codage en langage naturel décrites ci-dessus, des outils comme Tabnine et GitHub Copilot agissent comme des assistants intelligents, prédisant et complétant automatiquement le code au fur et à mesure que vous tapez.

Des alternatives telles que Sourcery et DeepCode vont encore plus loin, offrant un nettoyage du code en temps réel, suggérant des améliorations et corrigeant les vulnérabilités. De nouveaux outils apparaissent chaque semaine, comme Canevas GPT d’OpenAIune nouvelle version GPT conçue pour faciliter le codage sophistiqué. Beaucoup de ces outils peuvent également traduire le code d’un langage de programmation à un autre, par exemple de JavaScript vers Python.

Les gains de productivité qu’offrent ces outils révolutionnent l’industrie du logiciel. Jusqu’à 70% des entreprises ont déjà adopté GitHub Copilot, les codeurs signalant que l’IA leur permet d’écrire des logiciels plus fiables et sans bugs.

En supprimant le besoin de passer autant d’heures à corriger les erreurs humaines, les codeurs sont capables de passez plus de temps à vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la conception d’une architecture système et la collaboration avec des collègues.

Cela change également la donne pour les enseignants universitaires comme moi alors que nous nous efforçons de suivre le rythme. Nous avons dû repenser le matériel pédagogique ainsi que les méthodes d’évaluation, en nous demandant comment évaluer exactement le codage d’un élève dans des situations où les outils d’IA font l’essentiel du travail.

Les limites d’aujourd’hui

Aussi passionnant que cela puisse paraître, le codage de l’IA en est encore à ses balbutiements. À ce stade, cela ne peut qu’aider les non-codeurs à créer des applications ou des jeux simples. Il ne peut pas encore superviser de grands projets informatiques complexes en comprenant la situation dans son ensemble comme le ferait un codeur humain.

Elle ne peut pas non plus inventer de nouvelles façons de résoudre les problèmes, et elle est encore plus susceptible d’être à la traîne dans des domaines comme, par exemple, la navigation spatiale, qui nécessitent des connaissances hautement spécialisées.

De nombreux outils n’écrivent pas non plus un code parfait : un programme fonctionnera souvent mais ne sera pas suffisamment efficace ou sécurisé pour être utilisé dans le monde réel. De même, les outils d’IA ne comprennent pas intrinsèquement le contexte des données qu’ils traitent et peuvent donc mal gérer les informations sensibles ou perpétuer les biais présents dans les données sur lesquelles ils ont été formés.

Pour toutes ces raisons, dans les situations professionnelles, il est toujours nécessaire qu’un codeur s’assure que tout répond aux normes nécessaires. Il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, nous verrons des outils de codage d’IA conçus pour tout gérer, des problèmes de sécurité aux sujets hautement spécialisés. Leur capacité à aider les non-codeurs à créer des applications ne fera également que s’améliorer. Cependant, pour l’instant du moins, le codage par l’IA continue d’amplifier les compétences des codeurs plutôt que de les remplacer complètement.

Comment créer votre propre jeu

Tout de même, c’est incroyable ce que l’on peut déjà faire avec ces outils en tant que non-codeur. Voici un guide rapide pour créer un jeu de plateforme simple :

Étape 1 : Inscrivez-vous à un outil d’IA : Créez un compte avec, par exemple, Cursor ou AlphaCode 2 et suivez les instructions de configuration. Selon l’outil que vous choisissez, vous devrez peut-être effectuer une installation rapide. Vous devrez peut-être également installer un langage de programmation tel que Python, ainsi qu’un éditeur de code source tel que VS Studio Code 2 – la plateforme de codage vous tiendra au courant.

Étape 2 : Démarrez votre jeu : Ouvrez un nouveau projet dans l’outil. Dans l’invite, tapez : « Créez un jeu de plateforme simple où les plateformes sont constituées de friandises sucrées ».

Étape 3 : Voyez à quoi ça ressemble : Cliquez sur « Exécuter » ou « Aperçu » pour voir ce que vous avez créé (selon le système que vous utilisez, vous devrez peut-être le faire dans l’éditeur de code source). Vous devriez voir des plates-formes faites de bonbons ou de gâteaux.

Étape 4 : Apportez quelques modifications : Disons que nous transformons le personnage principal en perroquet. Tapez simplement dans l’invite : « Faire de l’avatar un perroquet vert ».

Étape 5 : Ajouter des fonctionnalités : Tapez maintenant l’invite : « Laissez le perroquet être contrôlé par les flèches du curseur, insérez quelques bonbons à collecter et ajoutez un compteur de points pour le nombre qu’il a collecté ».



Auteur fourni



Étape 6 : Testez et ajustez : Cliquez à nouveau sur « Exécuter » ou « Aperçu » pour tester le jeu mis à jour. Apportez des modifications en tapant des éléments tels que « Insérez un corbeau noir qui poursuivra le perroquet sur l’écran. Si le corbeau touche le perroquet, figez l’écran et affichez un message au milieu de l’écran disant « Dommage !!! » ». Continuez à répéter ces étapes jusqu’à ce que vous soyez satisfait des résultats.

Étape 7 : Diffusez-le : Vous souhaiterez peut-être maintenant partager votre jeu avec des amis ou en ligne via une boutique d’applications. Il faut dire que les codeurs d’IA ne le font pas encore bien, donc vous pourriez trouver cela plus délicat sans connaissances préalables. Une option consiste à déployer le jeu en ligne via une plateforme gratuite telle que Zeabur, comme expliqué ici.