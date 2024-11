Comment l’IA peut résumer une vidéo YouTube pour vous

Nous pouvons tous avoir un ami – ou sommes cet ami – dont les histoires élaborées pourraient utiliser un résumé pour aider à capturer leurs principales parties avant que les gens ne s’impatientent et rêvent de passer à travers.

Dans le monde numérique, c’est le genre de chose Huitifier est conçu pour. C’est un outil d’intelligence artificielle conçu comme un Extension de bureau Google Chrome et une application pour le iPhone et Androïde. Eightify résume les vidéos YouTube pour faire gagner du temps aux téléspectateurs, en particulier lorsque les gens parcourent des vidéos plus longues ou de longues formes de contenu éducatif.

Lancé en 2022 par Dmytro TimochenkoEightify peut extraire des points clés et des faits saillants compréhensibles du contenu vidéo. Après un essai gratuit de sept jours, cela coûte 5 $/mois (ou 60 $ pour l’année). Parmi ses concurrents figurent YouTube et VidSummizequi offrent gratuitement des fonctions similaires basées sur l’IA, mais avec leurs propres limitations et restrictions.

Comment utiliser Eightify pour décomposer des vidéos

Étape 1 : Vous avez besoin d’un compte pour accéder à l’essai de sept jours d’Eightify. (Aucune carte de crédit n’est requise, pour une fois.) Ensuite, collez un lien YouTube dans la boîte de discussion afin que l’outil d’IA d’Eightify puisse résumer la vidéo. Eightify fournit un guide pratique pour les utilisateurs qui ne sont pas sûrs du processus.

Étape 2 : Attendez quelques secondes pendant que les informations vidéo et le résumé sont générés. Le bouton Insights vous permet de visualiser un aperçu de la vidéo dans différents tons et formats. Avec les boutons de focus, vous pouvez modifier le texte et choisir parmi les options suivantes : perspicace, drôle, exploitable et controversé. Il existe également une option permettant de changer le format d’une liste en questions-réponses et de sélectionner une durée : courte, plus détaillée ou automatique.

Eightify AI a généré ce récapitulatif de l’énigmatique Chicken Shop Date d’Amelia Dimoldenberg et Andrew Garfield. Capture d’écran de Carly Quellman/CNET

Étape 3 : Le bouton Résumé fournit un résumé de la vidéo suivi d’une ventilation plus détaillée basée sur les horodatages. Les fonctionnalités d’analyse et de résumé utilisent toutes deux des émojis pour aider à organiser et à catégoriser le matériel.

Étape 4 : Enfin, trois autres boutons vous permettent de modifier les paramètres, de copier du texte ou de télécharger (ou partager) les informations fournies.

Les versions mobile et de bureau d’Eightify offrent une expérience utilisateur gérable et, en tant qu’outil d’IA, c’est l’un des plus faciles à naviguer. Heureusement, il n’y a pas de courbe d’apprentissage abrupte. Bien qu’il y ait diverses modifications dans les sections de l’outil, il n’y a pas de fioritures ou de fenêtres contextuelles supplémentaires qui nuisent à sa fonctionnalité.

Devriez-vous utiliser Eightify pour résumer vos vidéos ?

Je ne peux pas dire que je m’en tiendrai à Eightify pour 60 $/an alors que les options gratuites, comme le Récapitulateur YouTube par Glaspproduira des résultats similaires, mais la capacité d’Eightify à personnaliser les informations pour de grandes quantités de contenu peut être un argument de vente. Personnellement, j’aimerais voir Eightify s’associer à des entreprises et des établissements d’enseignement dans le cadre d’un avantage pour les employés ou les étudiants. Cela pourrait réduire les coûts tout en se concentrant sur de grands groupes de clients.

En dehors des contextes professionnels et éducatifs – comme le Vidéo YouTube très acclamée de Chicken Shop Date J’avais l’habitude de le tester : les boutons d’informations et de résumé dans Eightify peuvent fournir de meilleurs enseignements que ce que vous trouverez sur les réseaux sociaux. (De plus, je n’ai jamais vu X fournir des informations exploitables pouvant servir de devoirs de développement personnel.)

Alors, il y a peut-être de la place pour Eightify dans votre chaîne d’extensions de bureau ou dans vos dossiers d’applications. La réponse dépend des besoins personnels, de la fréquence et de la raison de l’utilisation, et de la question de savoir si un autre abonnement pour lequel vous pourriez oublier que vous payez en vaut la peine.