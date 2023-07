Comment l’IA peut rendre les activités secondaires courantes plus lucratives

L’intelligence artificielle a encore un long chemin à parcourir avant de prendre complètement en charge la plupart des emplois humains. Mais cela peut déjà rendre certaines activités secondaires plus faciles et plus lucratives, principalement en faisant gagner du temps aux gens.

« Je pense que l’automatisation est la clé pour réduire votre charge de travail », a déclaré Sean Audet, un photographe culinaire qui utilise des outils d’IA génératifs comme ChatGPT pour rédiger des e-mails et des plans d’affaires, à CNBC Make It plus tôt ce mois-ci. « Lorsqu’un client me contacte pour la première fois, je dois être en mesure de fournir rapidement un tas d’informations sur les services et les coûts… d’une manière agréable, succincte et personnalisée. »

Le temps est particulièrement précieux pour les bousculades secondaires, où votre bande passante est limitée par définition. Certains concerts qui peuvent bénéficier des plates-formes d’IA actuelles sont également très lucratifs – payant jusqu’à 100 $ de l’heure.

Notamment, peu – voire aucun – des outils d’IA d’aujourd’hui sont des programmes de style « configurez-le et oubliez-le ». Les chatbots ont tendance à sortir langage à consonance robotique, et peut « halluciner » des phrases qui sont tout simplement fausses. Générateurs d’images lutte encore pour clouer de petits détails dans des images plus grandes.

Ces erreurs peuvent se produire même à partir d’invites simples. En mars, des chercheurs de l’université de Stanford et de l’université de Californie à Berkeley demandé ChatGPT 3.5 et 4 – Le chatbot gratuit d’OpenAI et une version mise à jour disponible pour les abonnés payants, respectivement – pour identifier les nombres premiers. En juin, ils ont récidivé.

Les résultats variaient énormément, de 2,4 % de précision (ChatGPT 4, en juin) à 97,6 % de précision (ChatGPT 4, en mars), selon l’étude.

Pourtant, éditer le langage d’une IA peut être plus rapide que d’écrire plusieurs paragraphes à partir de zéro, a déclaré Audet. Voici trois activités secondaires courantes où vous pouvez déjà gagner du temps – et gagner de l’argent – en utilisant l’IA.

Agences de voyages

Nicole Cueto, consultante en relations publiques basée à New York, gagne de l’argent en aidant les gens à planifier leurs vacances – réservation de vols, réservations et planification d’excursions. Elle a également un profil sur la plateforme d’agents de voyages Fora, où elle gagne des commissions lorsque les clients réservent des hôtels et des expériences grâce à ses recommandations.

En janvier, lorsque Cueto a commencé son bousculade, elle a passé cinq à sept heures à planifier une journée de vacances. L’utilisation de ChatGPT comme une version raffinée et filtrée de Google réduit de moitié son « temps de recherche », dit-elle.