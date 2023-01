Comment l’IA peut détecter le risque de crise cardiaque et déjouer le tueur n°1 aux États-Unis

L’outil de comparaison quantitative de sa startup suit la maladie des patients en fonction de la quantité et du type d’athérosclérose (plaque) plutôt que par des substituts indirects, y compris les facteurs de risque, les symptômes, la sténose (rétrécissement de la valve aortique) et l’ischémie (restriction du flux sanguin).

Le cardiologue James Min, ancien professeur au Weill Cornell Medical College et directeur du Dalio Institute of Cardiovascular Imaging à New York-Presbyterian, a fondé Cleerly pour trouver une meilleure façon d’évaluer la santé cardiaque, en appliquant l’IA au problème, en réduisant le temps il faut signaler les problèmes et finalement atteindre son objectif d’un monde “sans crise cardiaque”.

Les maladies cardiaques sont la première cause de décès aux États-Unis, touchant toutes les communautés, quel que soit leur revenu, leur race, leur sexe et leur géographie. ça fait un bilan disproportionné sur les populations minoritaires et les femmes, mais un défi que partagent de nombreux patients à risque de crise cardiaque : l’incapacité à identifier le risque avant qu’il ne soit trop tard. Plus de la moitié des personnes souffrant d’un infarctus aigu du myocarde ne présentent aucun symptôme pouvant servir de signe avant-coureur.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui au sixième sommet annuel sur les retours sains. Nous réunissons des dirigeants et des experts clés pour discuter des innovations médicales, des percées dans le domaine des médicaments, des investissements dans les sciences de la vie et plus encore. Inscrivez-vous aujourd’hui.

Cleerly est sorti du mode furtif en juin 2021 avec un 43 millions de dollars de série B tour de table mené par Vensana Capital. Cleerly a ensuite obtenu un 223 millions de dollars de série C tour de table en juillet 2022, portant son total levé à 279 millions de dollars. Le tour de série C a été mené par T. Rowe Price et Fidelity, avec la participation de plusieurs groupes d’investisseurs supplémentaires, dont DRx (Novartis) et Peter Thiel.

À ce jour, Cleerly a reçu deux autorisations de la FDA en 2019 (K190858) et 2020 (K202280) pour ses produits et exploite de nombreux algorithmes propriétaires qui ont été intégrés dans des dispositifs médicaux. Il maintient de nombreux algorithmes expérimentaux supplémentaires qui seront intégrés dans les futurs dispositifs pour soumission à la FDA.

Cleerly a établi un certain nombre de partenariats, notamment l’American College of Cardiology, Canon Medical, Santé du rythme cardiaque et plusieurs autres. Cleerly travaille avec un certain nombre d’universités pour ses études et ses essais cliniques, notamment Mass General Brigham, University of Virginia, University of Wisconsin, Oregon Health Sciences University, George Washington University, Houston Methodist Hospital, UCLA et Scripps Clinic.

Le Dr Min s’est récemment entretenu avec CNBC avant le prochain sommet CNBC Healthy Returns le 29 mars. Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

CNBC : Comment Cleerly a-t-il été créé ?

Min : Lorsque je m’occupais de patients gravement malades aux soins intensifs, j’ai fait face à un jeune homme de 36 ans qui a subi une grave crise cardiaque. Bien que le patient ait survécu, on s’est rendu compte que nous devions être du côté préventif des soins plutôt que réactifs.

CNBC : Quels sont les marqueurs indirects des maladies cardiaques ?

Min : De nombreuses visites aux urgences pour des crises cardiaques sont évitables si les facteurs de risque de maladie cardiaque sont identifiés à l’avance. Méthodes de diagnostic actuelles manquer 70% de tous les patients qui subiront une crise cardiaque, car ils sont considérés à tort comme “à faible risque” par les mesures traditionnelles telles que le cholestérol ou la tension artérielle. Quoi de plus, environ la moitié des patients qui ont une crise cardiaque ne présentent aucun symptôme (comme une douleur thoracique ou un essoufflement) avant leur événement catastrophique.

CNBC : Que fait la plateforme Cleerly AI et quelle est la chose la plus importante qu’elle recherche ?

Min : Cleerly utilise des algorithmes d’apprentissage automatique exclusifs et approuvés par la FDA pour analyser de manière non invasive l’athérosclérose (plaque) et la sténose à l’aide d’études standard d’angiographie coronarienne par tomodensitométrie (CCTA).

Ses algorithmes d’IA exclusifs génèrent un modèle 3D des artères coronaires des patients, identifient leur lumière (la cavité ou le canal dans un tube ou un organe tubulaire tel qu’un vaisseau sanguin) et les parois des vaisseaux, localisent et quantifient les sténoses, ainsi qu’identifient, quantifient et catégoriser la plaque.

À l’aide de millions d’images CCTA annotées, les algorithmes de Cleerly quantifient et caractérisent l’athérosclérose et ses caractéristiques. Nous standardisons et personnalisons l’approche des maladies cardiaques avec une voie qui permet d’identifier et de caractériser, d’éduquer, de mettre en œuvre, de traiter et de suivre la maladie au fil du temps pour prouver le succès thérapeutique chez les patients avant qu’ils ne subissent un événement cardiaque catastrophique.

CNBC : Quel est le processus pour qu’un patient se fasse scanner puis obtienne ses résultats ? Quel est le délai entre la référence initiale et le partage des résultats ?

Min : Le délai global – de la recommandation initiale du patient pour une analyse Cleerly au moment où il reçoit les résultats de son fournisseur – est variable, en fonction du programme, de l’emplacement, de la motivation du patient, etc.

Les grands systèmes de santé analysent régulièrement les patients le matin et sont ensuite en mesure d’examiner les résultats de Cleerly cet après-midi, par exemple. La planification dans un centre d’imagerie à accès libre peut prendre un peu plus de temps, selon les jours où le site d’imagerie effectue des tomodensitogrammes cardiaques, etc.

Une fois les images d’un patient acquises et partagées sur notre cloud, le délai d’exécution moyen de Cleerly est d’environ 1 heure et 45 minutes. Les résultats sont disponibles immédiatement dans le logiciel Cleerly, auquel le médecin référent peut accéder. En règle générale, le médecin traitant planifiera ensuite un rendez-vous de suivi pour examiner ces résultats, dont le moment dépend évidemment de la disponibilité du médecin/du patient.

CNBC : Quel est le niveau de précision de Cleerly ?

Min : Cleerly a mené et continue de mener plusieurs essais cliniques multicentriques pour démontrer son exactitude. Dans deux études fondamentales publiées l’année dernière, Cleerly a démontré une précision de 99 % par rapport au consensus de trois médecins lecteurs experts certifiés de niveau III et une précision de 86 % par rapport aux angiographies coronariennes invasives (ICA). Dans cette dernière étude, Cleerly a démontré un accord plus élevé avec la réserve de débit fractionnaire invasive (FFR) – l’étalon-or physiologique pour l’évaluation des maladies coronariennes – qu’avec l’ICA.

CNBC : Jusqu’à présent, près de 20 000 personnes ont subi une imagerie Cleerly ? Où les patients peuvent-ils recevoir le scanner Cleerly ?

Min : Cleerly est disponible dans 10 systèmes de santé/grands cabinets de cardiologie, 83 centres d’imagerie et 14 États, avec un autre à venir très bientôt. Nous sommes en Arizona, Californie, Colorado, Floride, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, Nevada, New York, Texas et Virginie. Il sera disponible en Géorgie. L’intégration de Cleerly dans les grands cabinets de cardiologie se définit par des cabinets cardiovasculaires monospécialisés, supérieurs à 10 cardiologues.