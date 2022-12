Comment l’IA peut aider à établir des diagnostics en temps réel pendant les chirurgies

Un outil d’intelligence artificielle a été développé pour aider à établir des diagnostics en temps réel pendant la chirurgie, améliorant la qualité des images pour augmenter la précision des diagnostics rapides, selon une nouvelle étude.

Selon l’étude publiée dans Nature Biomedical Engineering, la méthode exploite l’intelligence artificielle pour traduire entre les sections congelées et l’approche de référence.

“Nous utilisons la puissance de l’intelligence artificielle pour résoudre un problème séculaire à l’intersection de la chirurgie et de la pathologie”, a déclaré l’auteur correspondant de l’étude Faisal Mahmood, PhD, de la Division of Computational Pathology du Brigham and Women’s basé aux États-Unis. Hôpital.

“Établir un diagnostic rapide à partir d’échantillons de tissus congelés est difficile et nécessite une formation spécialisée, mais ce type de diagnostic est une étape critique dans la prise en charge des patients pendant la chirurgie”, a-t-il ajouté.

Pour établir les diagnostics finaux, les pathologistes utilisent des échantillons de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) – cette méthode préserve les tissus d’une manière qui produit des images de haute qualité mais demande beaucoup de travail et peut prendre plusieurs jours, selon l’étude.

Mahmood et ses co-auteurs ont développé un modèle d’apprentissage en profondeur qui peut être utilisé pour traduire entre les sections congelées et les tissus FFPE plus couramment utilisés.

À la suite de leurs recherches, l’équipe a démontré que la méthode peut sous-typer différents types de cancer, y compris les gliomes et les tumeurs pulmonaires non à petites cellules.

De plus, les auteurs notent que des études cliniques prospectives devraient être menées à l’avenir afin de confirmer et de valider la méthode d’IA dans des contextes hospitaliers réels en termes de précision diagnostique et de prise de décision chirurgicale.

“Notre travail montre que l’IA a le potentiel de rendre un diagnostic critique sensible au temps plus facile et plus accessible aux pathologistes”, a déclaré Mahmood.

« Et cela pourrait potentiellement être appliqué à tout type de chirurgie du cancer. Cela ouvre de nombreuses possibilités pour améliorer le diagnostic et les soins aux patients », a ajouté Mahmood.

