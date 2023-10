Comment l’IA générative favorise la propagation de la désinformation et de la propagande

Le rapport annuel, Freedom on the Net, note et classe les pays en fonction de leur degré relatif de liberté sur Internet, mesuré par une multitude de facteurs tels que les coupures d’Internet, les lois limitant l’expression en ligne et les représailles contre les discours en ligne. L’édition 2023, publiée le 4 octobre, révèle que la liberté sur Internet dans le monde a diminué pour la 13e année consécutive, en partie à cause de la prolifération de l’intelligence artificielle.

« La liberté sur Internet est à son plus bas niveau et les progrès de l’IA ne font qu’aggraver cette crise », déclare Allie Funk, chercheuse sur le rapport. Funk affirme que l’une de leurs découvertes les plus importantes cette année concerne les changements dans la manière dont les gouvernements utilisent l’IA, même si nous commençons tout juste à comprendre comment la technologie renforce l’oppression numérique.

Funk a découvert que deux facteurs principaux étaient à l’origine de ces changements : le caractère abordable et l’accessibilité de l’IA générative abaissent les barrières à l’entrée des campagnes de désinformation, et les systèmes automatisés permettent aux gouvernements de mener des formes de censure en ligne plus précises et plus subtiles.

Désinformation et deepfakes

À mesure que les outils d’IA générative deviennent plus sophistiqués, les acteurs politiques continuent de déployer la technologie pour amplifier la désinformation.

Les médias d’État vénézuéliens, par exemple, diffusent des messages pro-gouvernementaux via des vidéos générées par l’IA de présentateurs d’actualités d’une chaîne internationale de langue anglaise inexistante ; ils ont été produits par Synthesia, une société qui produit des deepfakes personnalisés. Et aux États-Unis, des vidéos et des images de dirigeants politiques manipulées par l’IA ont fait le tour des réseaux sociaux. Les exemples incluent une vidéo montrant le président Biden faisant des commentaires transphobes et une image de Donald Trump serrant Anthony Fauci dans ses bras.

En plus des outils d’IA générative, les gouvernements ont persisté avec des tactiques plus anciennes, comme l’utilisation d’une combinaison de campagnes humaines et robotiques pour manipuler les discussions en ligne. Au moins 47 gouvernements ont déployé des commentateurs pour diffuser de la propagande en 2023, soit le double du nombre il y a dix ans.