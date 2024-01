Comment l’IA fera de chacun un meilleur concepteur : pour le meilleur ou pour le pire

Le Musée du Délice Temporel. Cette image a été créée, dans Midjourney, à l’aide de 5 invites linguistiques et de quelques petits raffinements. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

Cet article est le septième d’une série axée sur l’architecture du métaverse. ArchDaily a collaboré avec John Marx, AIA, le directeur fondateur du design et directeur artistique de Architecture Form4pour vous proposer des articles mensuels qui cherchent à définir le Metaverse, à transmettre le potentiel de ce nouveau domaine ainsi qu’à comprendre ses contraintes.

À bien des égards, l’introduction des logiciels d’IA a donné l’impression que nous vivons dans un monde prédit par les romans de science-fiction. Nous partons généralement de l’hypothèse que les ordinateurs ne seront jamais capables de concevoir. Ce moment est désormais arrivé, et avec lui l’occasion de confronter les aspects positifs et négatifs de ces nouvelles technologies.

Les logiciels de conception basés sur l’IA ont le potentiel d’augmenter considérablement la qualité de la conception produite par la profession d’architecte. Ils seront particulièrement efficaces pour élever la qualité de l’entreprise de conception moyenne en raison de trois tendances qui ont évolué dans notre façon de concevoir au cours des 60 dernières années.

Premièrement, nous avons approfondi notre confiance dans la conceptualisation basée sur le langage en matière de conception. Deuxièmement, nous avons, en tant que profession, évolué avec de grands efforts vers des modèles de pratique de conception collaborative. Troisièmement, il existe une demande croissante pour un design qui répond aux besoins humains de résonance émotionnelle. Les logiciels d’IA actuellement disponibles sont particulièrement performants pour prendre en charge ces tendances en matière de conception, et nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que les futurs logiciels soient un accessoire encore plus puissant.

Reste à savoir si c’est finalement une bonne ou une mauvaise chose. Il y aura des compromis importants. La manière dont nous, en tant que profession, priorisons ou même définissons la « qualité du design », le rôle de la touche humaine ou l’importance de la vision, sera au cœur d’une analyse de la manière dont nous utilisons ces outils et de la manière dont nous souhaitons évoluer. plus loin en tant que profession au service de l’humanité, et peut-être au service de tous les êtres et systèmes vivants. Cela s’applique à la fois aux outils et aux tendances.

1- Conception basée sur le langage

Il fut un temps où l’équilibre entre concept et forme favorisait le subjectif. Les architectes se considéraient comme des artistes ou comme un art appliqué. Le modernisme a fondamentalement contesté cette situation en mettant l’accent, bien nécessaire, sur le concept et sur « la grande idée ».

Venturi a critiqué les conceptions « pittoresques » Complexité et contradiction en architecture comme superficiel. Nous avons accordé la priorité à la résolution des problèmes. En ce sens, nous pourrions considérer les cent premières années du modernisme comme une évolution vers une architecture de l’abstraction et des idées. Ce rééquilibrage a considérablement amélioré la capacité de la profession à fournir des bâtiments pratiques et utiles. Mais en cours de route, nous avons évolué vers un processus de conception basé sur le langage, et nous nous sommes éloignés d’un processus visuel basé sur la forme. Nous nous mobilisons désormais autour de « Donner forme aux idées ». Ce changement a également conduit à mettre davantage l’accent sur l’analyse et les valeurs objectives, tout en minimisant, voire en se méfiant profondément, les valeurs subjectives. Le verbal est un format naturel pour la conception basée sur l’IA.

Le Musée du Délice Temporel. Cette image a été créée, dans Midjourney, à l’aide de 6 invites linguistiques et de quelques petits raffinements. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

Nous avons également fait évoluer notre processus de conception d’un processus analogique fait à la main utilisant des croquis, des modèles physiques et des perspectives vers un processus presque numérique englobant la modélisation 3D (par exemple, FormZ/Revit) et le rendu (par exemple, Lumion/V-Ray). Dans tout cela, un être humain fabrique encore une forme. Récemment, des logiciels de conception générative (par exemple, grasshopper) ont permis la création de formulaires basés sur des équations, ce qui a lancé un processus basé sur la curation. Cela a maintenant évolué vers le dessin Ai (par exemple, Midjourney), où Ai crée la forme, sur la base d’invites en langage naturel. On peut voir très bientôt un avenir dans lequel l’artisanat Ai se forme dans un format de modèle 3D et le rôle de l’équipe de conception est principalement celui de la conservation.

Actuellement, il existe un large décalage entre les mots que nous conceptualisons et les formes que nous créons. Un processus de conception basé sur l’IA nous mettra au défi d’assurer une meilleure « adéquation » entre ces deux éléments, car nous serons en mesure de voir immédiatement les résultats lorsque nous modifierons ou affinerons les mots que nous utilisons pour provoquer un résultat de conception. Dans un processus piloté par l’IA, notre valeur dépend des mots que nous utilisons pour rêver et des formes que nous sélectionnons. Il est beaucoup plus facile de collaborer sur les mots et les concepts que sur les aspects subjectifs de la forme.

Le Musée du Délice Temporel. Cette image a été créée, dans Midjourney, à l’aide de 7 invites linguistiques et de quelques petits raffinements. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

2- Modèles collaboratifs

Au cours des derniers siècles, l’architecture a largement suivi un modèle « héroïque », du seul visionnaire, le plus souvent un homme, qui crée des formes inspirantes sans l’aide des autres. En vérité, cela n’a jamais été aussi simple, compte tenu des légions de personnes nécessaires pour concevoir et construire des bâtiments et des villes. Au cours des 60 dernières années, nous avons philosophiquement évolué vers des modèles collaboratifs.

J’ai l’impression que nous sommes à mi-chemin dans la compréhension du potentiel des modèles collaboratifs. Il y a encore beaucoup de travail à faire. En fin de compte, nous souhaiterons peut-être explorer l’efficacité de l’adoption de Vision + Collaboration, en comprenant la valeur et les contraintes de chaque approche. Dans un modèle de collaboration horizontale, tout le monde veut participer et n’importe qui peut devenir designer. Il y a des limites à cet objectif, mais l’IA peut être en mesure de fournir une aide significative dans ce domaine.

Une étude de conception pour un petit immeuble de bureaux écologique. À partir d’une simple boîte en verre, une articulation de masse et un aménagement paysager supplémentaires ont été ajoutés à l’aide d’invites linguistiques, ce qui a donné lieu à une progression des idées de conception. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

L’une des grandes forces de l’IA est qu’elle peut fonctionner comme « un crayon sans agenda ». Même dans un environnement hautement collaboratif, « la personne qui tient le crayon ou la souris contrôle le design ». Lorsqu’un humain détient cette agence, il existe un programme implicite ou implicite. Il n’y a pas de conflit de personnalité avec un crayon Ai, un crayon Ai n’a pas de personnalité dominante ou soumise. L’IA fonctionne pour fournir autant d’options que demandé, et elle s’est avérée capable de le faire à des rythmes qui dépassent de loin ceux d’un humain. Dans des environnements hautement collaboratifs, il est essentiel de générer plusieurs options rapidement et de manière rentable pour obtenir un retour approprié de la part du groupe. Dans un environnement analogique, on pourrait s’attendre à ce que 1 à 3 idées soient explorées sur 1 à 2 semaines, en fonction de la taille de l’équipe.

Un processus de conception basé sur l’IA peut générer plus de 20 à 30 options dans le même laps de temps. Cela permet de prendre en compte un plus large éventail de voix et d’idées, et de manière plus détaillée, avant la fermeture de la fenêtre de conception. Cela renforcera une culture de curation, qui est déjà un aspect fondamental d’un processus collaboratif. Dans le même temps, cela créera un écart beaucoup plus grand entre la vision « humaine » et les capacités de création de formes de la machine. Cela remettra en question ce qu’est le « Contenu Original », mais dans un cadre collaboratif, ce concept est intrinsèquement mis de côté. Nous devrons juger si la construction en tant que concept de machine, plutôt que les excentricités bizarres du contact humain, est une bonne ou une mauvaise chose.

3- Résonance émotionnelle

Cette image chaleureuse et accueillante d’un restaurant alpin a été créée, dans Midjourney, à l’aide de 8 invites linguistiques et d’une variété de raffinements approfondis. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

L’IA peut contribuer à améliorer la qualité de la capacité de l’architecte moyen à devenir un concepteur efficace.

L’IA s’appuie sur une base de données plus large et peut être programmée pour valoriser et prioriser des cultures spécifiques et leurs références formelles. Il peut « se plier » ou être plus discipliné, selon les mots saisis.

L’IA synthétise le formulaire en fonction de la bibliothèque d’images qui lui est fournie. Actuellement, il ne porte pas de jugement qualitatif, mais la qualité est plutôt affectée par le niveau de conservation apporté par les personnes qui assemblent la base de données.

L’IA s’appuie principalement sur ces références. Imaginez une bibliothèque très riche de références de conception comprenant des éléments que vous n’avez jamais vus mais qui sont de très haute qualité. L’IA peut s’appuyer sur ces références et créer ce qui est inattendu pour vous et peut-être pour toute l’équipe.

L’inconvénient est que l’IA n’innove pas actuellement de la même manière que les humains. De nombreuses personnes se demandent si Ai peut créer du contenu « original ». Cela crée cependant des combinaisons étranges et excentriques qui, d’une certaine manière, imitent les modèles de conception humains. Mon expérience avec le contenu basé sur l’IA est qu’il peut être systématiquement « aimable » pour le grand public, il crée généralement des designs à résonance émotionnelle. Souvent d’une manière à laquelle un designer moyen ne penserait pas. La plupart des designs futuristes basés sur les années 50 et 60 que j’ai vus dans des programmes comme Midjourney sont assez convaincants et sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux. Cela nous permettra de disposer d’un meilleur ensemble d’outils pour concevoir dans l’intérêt du public.

4- La touche humaine

La simplicité et l’élégance poétique peuvent être créées à l’aide d’une série d’invites linguistiques et d’une variété de raffinements approfondis. Image gracieuseté de John Marx/Form4 Architecture

Cette discussion sur l’IA soulève de nombreuses questions supplémentaires d’une profonde importance. Peut-être que, par rapport à la conception de l’architecture, l’une des questions les plus saillantes est la question de la « Vision ». Actuellement, la « vision » est souvent considérée comme décalée et…