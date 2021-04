Le pouvoir de voir dans l’obscurité avec le mode nuit

Capturer de superbes photos la nuit peut être un défi pour tout le monde. La faible luminosité et le bruit de l’appareil photo peuvent conduire à des photos floues et granuleuses, vous faisant manquer la capture de ce moment mémorable. Mais grâce à l’IA qui alimente l’appareil photo de la série Galaxy S21, vous pouvez désormais prendre des images époustouflantes dans des conditions de faible luminosité en un seul clic.

Performances intelligentes en basse lumière

Que vous essayiez de prendre une photo d’un magnifique paysage urbain la nuit ou d’un selfie de groupe dans un restaurant faiblement éclairé, à partir du moment où vous cliquez sur le déclencheur, l’IA de la caméra de la série Galaxy S21 commence un processus en trois phases. Voici comment cela fonctionne:

1. Pendant la phase de capture, l’appareil photo prend plusieurs photos de la scène à différents niveaux d’exposition.

2. Après la capture, l’appareil photo commence le traitement multi-images, combinant les images en une seule et améliorant la luminosité de l’image.

3. Enfin, le processeur de signal d’image AI commence le post-traitement de l’image, réduisant le bruit et affinant les détails. Les résultats sont des images cristallines, avec un bruit et un flou considérablement réduits.

La puissance du traitement multi-images

Les clés pour obtenir cette clarté et ces détails se trouvent dans la superposition multi-images et la restauration de l’IA. Lorsque le traitement multi-images commence, la série Galaxy S21 sélectionne intelligemment le cadre le plus net parmi toutes les images capturées pour l’utiliser comme image de référence. Après avoir sélectionné le cadre de référence, l’IA aligne et enregistre le reste des images avant de livrer la photo finalisée. Une fois finalisée, l’image présente un bruit considérablement réduit et un équilibre des tons supérieur entre le sujet principal et son arrière-plan.

Le même processus multi-images permet au Galaxy S21 de prendre en charge des images claires et haute résolution, même dans de mauvaises conditions, comme lors d’un zoom avant sur une enseigne au néon pour créer une image avec une plage dynamique élevée. Lors d’un zoom avant sur des sujets éloignés, le Galaxy S21 est capable de capturer jusqu’à 20 images à différentes valeurs d’exposition (ev), en fonction des conditions. La capture à différentes valeurs d’exposition permet à l’appareil photo de produire une image finale plus nette avec une plage dynamique élevée avec une exposition réaliste des ombres et des hautes lumières. Ainsi, lorsque vous zoomez sur cette enseigne au néon, vous pourrez distinguer chaque lettre.

Pendant le traitement multi-image, l’IA détermine s’il doit utiliser chaque image capturée ou juste un sous-ensemble. Avec plus de données provenant de plusieurs cadres, l’IA de l’appareil photo de la série Galaxy S21 peut fournir des images lumineuses et nettes, même dans des conditions de faible éclairage ou lorsque vous effectuez un zoom avant de très loin, qu’il s’agisse d’une photo d’une enseigne au néon ou de votre chanteur préféré concert.

