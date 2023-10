On a beaucoup parlé de Firefly AI d’Adobe, le modèle algorithmique de la société de logiciels de création qui alimente des outils tels que la recoloration vectorielle dans Illustrator, les effets de texte en image dans Express et les remplissages génératifs dans Photoshop. Après avoir débuté en version bêta en mai, les outils compatibles Firefly ont été mis à la disposition de la plupart des utilisateurs cet automne.

Nous étions curieux de voir comment les outils, en particulier ceux de Photoshop, pourraient fonctionner et, en prévision des fêtes de fin d’année, nous avons décidé de plonger notre orteil inexpert dans les eaux de la logistique des entrepôts. Avec Amazon qui embauche 67 % de travailleurs en plus pour la ruée vers les vacances de cette année, il est clair que le détaillant en ligne s’attend à une demande énorme dans les entrepôts. Alors, pourrions-nous utiliser l’IA pour transformer l’usine afin d’y répondre ?

Où nous avons commencé. Image : Flair de jus ( Shutterstock )

Premièrement, nous aurons probablement besoin de beaucoup plus de bandes transporteuses.

En mettant en surbrillance des sections de la toile vide, nous pouvons inciter Photoshop à élargir les bords de la photo et à ajouter bien plus d’endroits pour transporter tous ces colis de vacances.

Ajout de ceintures, de ceintures, de ceintures. Gifs : Quartz

Et si la hausse des commandes pour les fêtes est aussi élevée que prévu par Amazon, nous allons assister à une forte accumulation de colis. Ajoutons-les donc aux ceintures que nous avons générées.

Ajoutez quelques boîtes (très hautes). Image : Quartz

Mais certaines de ces boîtes de dépôt deviennent assez bizarres.

Notre premier essai produit des formes qui semblent provenir d’un horizon urbain et non de l’atelier du Père Noël. Pas de soucis : nous allons parcourir les trois options générées par l’IA pour trouver celles qui ressemblent à un emballage plus carré, similaire aux autres dans l’entrepôt. Le troisième a l’air plutôt correct.

Vérifions nos options. Image : Quartz

Cependant, à mesure que nous ajoutons de nouveaux colis aux tronçons de la ceinture, l’IA continue de pomper des boîtes de tailles et de configurations étranges. Certains sont clairement scotchés et scellés après que nous les avons invités à être vides. Certains finissent par terre. Certains deviennent un hybride ceinture-carton hanté quand on précise que les boîtes doivent être sur ceintures. Finalement, nous abandonnons.

Euh, que fait cette ceinture à droite ? Image : Quartz

Notre conclusion

Eh bien, supposons qu’Amazon utilise des systèmes logistiques plus sophistiqués. Mais même si l’IA est assez efficace pour élargir les bords d’un arrière-plan, comme notre entrepôt, et qu’elle est amusante pour parcourir les options générées par l’IA, comme toutes ces boîtes sur boîtes, elle ne remplace toujours pas un véritable directeur artistique humain ( et, nous l’imaginons, n’importe quel véritable responsable logistique d’entrepôt humain).