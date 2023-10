Comment l’IA change les emplois dans le commerce de détail chez Walmart

Au Walmart Supercenter de Secaucus, dans le New Jersey, quelque 750 collaborateurs interagissent quotidiennement avec l’intelligence artificielle depuis quelques années. Les employés du commerce de détail utilisent une application d’IA et de réalité augmentée pour évaluer rapidement et à distance ce qui doit être réapprovisionné, réduisant ainsi les déplacements entre les allées du magasin et l’arrière-boutique. Selon l’entreprise, cela permet de réduire d’un tiers le temps nécessaire aux travailleurs pour gérer les stocks en coulisses.

L’IA suggère également des placements de produits optimaux dans les rayons, tandis qu’un une nouvelle fonctionnalité en cours de développement sera bientôt disponible prioriser les tâches des travailleurs en fonction de l’urgence.

La technologie peut également être directement utile aux acheteurs. Si un client demande où se trouve le jus d’orange, les travailleurs, en utilisant la voix ou le texte, peuvent interroger une application alimentée par traitement du langage naturel, un sous-domaine de l’IA qui permet à l’application de comprendre des questions comme celles des humains. Walmart affirme que ses employés posent en moyenne à l’application plus de 600 000 questions chaque semaine.

Au cours des cinq prochaines années environ, environ 65 % des magasins Walmart seront desservis par l’automatisation, selon l’entreprise, qui a investi des milliards en rendant ses magasins et ses chaînes d’approvisionnement plus efficaces.

Walmart est également le plus grand employeur privé au monde, employant 2,1 millions de détaillants dans le monde. Elle a donc un rôle important à jouer dans la façon dont l’IA change les emplois.

Les métiers du commerce de détail évoluent

Lors d’une tournée de presse consacrée aux fonctionnalités technologiques et aux gadgets utilisés dans l’ensemble du Secaucus Walmart, Ivy Barney, vice-présidente principale des opérations de l’entreprise, n’a pas tardé à déclarer que les 750 employés du magasin n’avaient pas été réduits.

Au lieu de cela, les emplois des employés du commerce de détail ont évolué vers de nouveaux rôles, notamment ceux d’« acheteurs numériques » et d’« hôtes » pour les caisses sans caissier, avec de nouveaux rôles supplémentaires dans la réception et d’autres opérations à l’arrière du magasin, a-t-elle déclaré.

Au milieu de la frénésie de l’IA, de nombreuses prédictions concernant des pertes massives d’emplois sont faites. Même avec les nouvelles technologies qui modifient la nature du travail dans le commerce de détail, l’emploi aux États-Unis dans le secteur est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Bien entendu, la question reste de savoir si la technologie améliore le travail. Plus tôt ce mois-ci, Walmart a déclaré que c’était réduire le salaire de départ pour certaines nouvelles recrues.

Les limites des outils d’IA pour les commerçants

Les nouveaux logiciels ne sont pas toujours bien transférés du laboratoire au monde réel. L’application pour les questions liées au magasin, par exemple, n’est disponible qu’en anglais. Avec plus de 5 000 magasins dans le monde, Walmart dispose d’un personnel et d’une clientèle très diversifiés. Cela soulève des questions sur l’efficacité de ces outils pour les travailleurs et les clients non anglophones, y compris à Secaucus, avec ses population immigrée riche et diversité ethnique.

Pour Walmart, le plus grand défi consiste à faire évoluer les technologies, a déclaré Sanjay Radhakrishnan, vice-président senior de la technologie chez Walmart. Mais le géant de la vente au détail utilise les commentaires des travailleurs et les nouvelles données pour améliorer les modèles d’IA qui alimentent les différents outils.