Comment l’IA change la science et limite les contacts de la Maison Blanche avec les entreprises technologiques

—par Eric Schmidt, ancien PDG de Google et co-fondateur actuel de l’initiative philanthropique Schmidt Futures

Avec l’avènement de l’IA, la science est sur le point de devenir beaucoup plus passionnante – et à certains égards méconnaissable. Les répercussions de ce changement se feront sentir bien en dehors du laboratoire et nous affecteront tous.

Si nous jouons nos cartes correctement avec une réglementation sensée et un soutien approprié aux utilisations innovantes de l’IA pour résoudre les problèmes les plus urgents de la science, l’IA peut réécrire le processus scientifique.

Nous pouvons construire un avenir où les outils alimentés par l’IA nous épargneront à la fois un travail insensé et chronophage, et proposeront également des inventions et des découvertes créatives, encourageant des percées qui autrement prendraient des décennies. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Un juge a restreint la capacité des responsables de Biden à contacter les entreprises de médias sociaux

La décision est une victoire pour les républicains qui ont accusé la Maison Blanche de censure. (WP $)

+ Les agences ne sont pas autorisées à signaler des publications spécifiques sur les plateformes. (NYT $)

+ Mais ils peuvent entrer en contact pour donner l’alerte sur une activité illégale. (CNN)

2 Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée

Sans surprise, les vagues de chaleur récentes sont susceptibles d’être un facteur contributif. (Nouveau scientifique $)