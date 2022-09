Comment l’IA aide à donner naissance à des humains numériques qui nous ressemblent et sonnent comme nous

Jenifer : Et l’équipe a également exploré comment ces jumeaux numériques peuvent être utiles au-delà du monde 2D d’une vidéoconférence.

Greg Croix : Je suppose que le… le grand, vous savez, changement qui s’annonce en ce moment est le passage du monde 2D d’Internet au monde 3D du métaverse. Donc, je veux dire, et ça, et c’est quelque chose auquel nous avons toujours pensé et auquel nous nous sommes toujours préparés, je veux dire, Jack existe en 3D complète, euh, vous savez, Jack existe en tant que corps entier. Donc je veux dire, Jack peut, vous savez, aujourd’hui nous avons, vous savez, nous construisons la réalité augmentée, des prototypes de Jack se promenant sur un terrain de golf. Et, tu sais, on peut aller demander à Jack, comment, comment devrions-nous jouer ce trou ? Euh, donc ce sont certaines des choses que nous commençons à imaginer en termes de la manière dont les gens numériques, la manière dont les célébrités numériques. Interagissez avec nous alors que nous entrons dans le monde 3D.

Jenifer : Et il pense que cette technologie peut aller beaucoup plus loin.

Greg Croix : La santé et l’éducation sont deux applications étonnantes de ce type de technologie. Et c’est incroyable parce que nous n’avons pas assez de vraies personnes pour fournir des soins de santé et de l’éducation dans le monde réel. Donc, je veux dire, pour que vous puissiez, vous savez, vous pouvez imaginer comment vous pouvez utiliser une main-d’œuvre numérique pour augmenter. Et, et étendre les compétences et les capacités, non pas remplacer, mais étendre les compétences et les capacités de vraies personnes.

