Comment l’hydrogène et l’électricité peuvent nettoyer l’industrie lourde

Prenez la production de ciment, par exemple – je n’entrerai pas trop dans la chimie, mais fondamentalement, le ciment commence sa vie sous forme de calcaire, qui est principalement du carbonate de calcium, et il doit être transformé en chaux ou en oxyde de calcium. Ce processus nécessite une chaleur élevée, qui élimine le carbone et l’oxygène du calcaire.libérant du dioxyde de carbonele fameux gaz à effet de serre.

Ainsi, même s’il existe un combustible alternatif pour chauffer le four, la production de ciment génère des émissions.

Et pour certains produits industriels, le pétrole et le gaz naturel sont le point de départ. Les plastiques en sont un exemple classique : la plupart des plastiques à usage unique sont dérivés de combustibles fossiles. C’est également le cas pour d’autres produits chimiques, comme les détergents de votre savon pour les mains ou les parfums de votre parfum.

Cerise sur le gâteau, la taille même des installations industrielles signifie qu’il peut être difficile et très coûteux d’apporter des modifications. Une grande aciérie peut coûter plus d’un milliard de dollars à construire, et elle fonctionne généralement pendant des décennies. Les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions à l’avenir doivent donc investir beaucoup d’argent dans les nouvelles technologies, et rapidement.

Que pouvons-nous y faire?

De nouvelles façons décarbonées de produire de l’acier, du ciment et des produits chimiques en sont encore largement au stade de la recherche ou du projet pilote, et il n’y a pas encore de gagnant clair pour aucune de ces industries. Mais il y a quelques approches qui gagnent du terrain.

Utiliser de l’hydrogène comme carburant alternatif pourrait être l’un des moyens les plus simples de réduire les émissions d’industries comme l’acier. Certains équipements auraient besoin d’être adaptés, mais la combustion de l’hydrogène est la plus proche de l’approche utilisée aujourd’hui, qui repose principalement sur le charbon ou le gaz naturel. Chez ClimateTech, je parlerai avec Maria Persson GuldaCTO de H2 Green Steel, pour discuter du rôle que l’hydrogène peut jouer dans la production d’acier.

