Comment l’horreur s’est déroulée : le sous-marin a implosé à quelques mètres du Titanic, l’équipage mourant en « millisecondes »

LE submersible Titan a implosé à quelques mètres du Titanic tuant les cinq membres d’équipage en « millisecondes ».

Un porte-parole des garde-côtes américains a déclaré que les débris trouvés lors de la recherche du sous-marin manquant étaient « conformes à la perte catastrophique de la chambre de pression ».

Le submersible Titan a disparu moins de deux maisons dans sa descente vers l’épave du Titanic dimanche Crédit : Reuters

Une vaste opération de sauvetage a été lancée pour secourir le sous-marin et ses passagers Crédit : AFP

Le contre-amiral John Mauger a déclaré que le sous-marin disparu Titan avait subi une « perte catastrophique de la chambre de pression » Crédit : Reuters

Le contre-amiral John Mauger a déclaré lors d’une conférence de presse à Boston plus tôt dans la journée: « Ce matin, un ROV ou un véhicule télécommandé du navire Horizon Arctic a découvert le cône de queue du submersible Titan à environ 1 600 pieds de la proue du Titanic au fond de la mer .

« Le ROV a ensuite trouvé des débris supplémentaires. En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles.

« Au nom des garde-côtes des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux.

« Et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. »

Le pilote et les quatre passagers du submersible Titan disparu seraient morts.

OceanGate Expeditions a déclaré que son pilote et directeur général Stockton Rush – ainsi que le Britannique Hamish Harding, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood et le ressortissant français Paul-Henri Nargeolet « ont malheureusement été perdus ».

Dans un communiqué, OceanGate Expeditions a déclaré: « Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde.

« Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique.

« Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

Le cône de queue du submersible a été retrouvé à environ 1 600 pieds de la proue de l’épave du Titanic.

Le contre-amiral Mauger a ajouté qu’il ne semblait pas y avoir de lien entre les bruits sous-marins détectés lors de la mission de recherche et de sauvetage et l’emplacement des débris sur le fond marin.

« Il s’agissait d’une implosion catastrophique du navire qui aurait généré un son à large bande important là-bas que les bouées sonar auraient capté », a-t-il déclaré.

David Mearns – un copain de deux des passagers du Titan – pensait que les débris contenaient des indices vitaux sur ce qui était arrivé au sous-marin.

Il a déclaré à Sky News: « C’était un cadre d’atterrissage et un capot arrière du submersible.

« Cela signifie que la coque n’a pas encore été retrouvée mais que deux parties très importantes de l’ensemble du système ont été découvertes et qu’elles ne seraient pas retrouvées si elles n’étaient pas fragmentées.

« Encore une fois, c’est un sous-marin non conventionnel, ce capot arrière en est l’extrémité pointue et le cadre d’atterrissage est le petit cadre sur lequel il semble reposer. »

Mearns a également souligné le carénage en queue de poisson du sous-marin.

Il a ajouté: « Si la distance est éteinte et que le cadre est éteint, alors quelque chose de vraiment mauvais est arrivé à toute la structure. »

Le sous-marin OceanGate a disparu moins de deux heures après le début de sa descente vers l’épave du Titanic dimanche et n’a pas été revu depuis jusqu’à la découverte de débris aujourd’hui.

Mearns a ajouté que c’était une tragédie.

Il a déclaré: « Parce que nous savons qu’ils ont perdu la communication avec lui à environ 3 300 m… cela indique vraiment quel est le pire scénario, qui est une panne catastrophique.

« La seule grâce salvatrice est que cela aurait été immédiat, littéralement en millisecondes et les hommes n’auraient aucune idée de ce qui se passait.

« Mes pires craintes de lundi se sont maintenant réalisées.

« Alors oui, deux de mes amis sont partis. »

Stockton Rush, le PDG d’OceanGate pilotait le sous-marin lorsqu’il a disparu Crédit : AP

L’homme d’affaires Shahzada Dawood, à droite, et son fils Suleman étaient à bord du sous-marin Crédit : AFP

Hamish Harding, un homme d’affaires milliardaire, est également mort dans la sous-catastrophe Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo