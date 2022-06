Comment l’horreur réelle et fictive s’est infiltrée dans «The Black Phone»

Après avoir marqué un succès avec le film Marvel « Doctor Strange » en 2016, le réalisateur Scott Derrickson a commencé à travailler sur sa suite, « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». En janvier 2020, cependant, il a brusquement quitté ce film en raison de différences créatives.

Pour son prochain film, il a commencé avec une nouvelle de Joe Hill, qu’il a superposée avec du matériel autobiographique. « J’étais en thérapie depuis quelques années, traitant de nombreux problèmes de traumatismes infantiles », a déclaré Derrickson, 55 ans, dans une interview vidéo.

Le résultat est « Le téléphone noir » vendredi, dans lequel Derrickson et Ethan Hawke se réunissent 10 ans après leur collaboration dans le terrifiant film d’horreur « Sinister ». Hawke joue maintenant le Grabber, un psychopathe masqué qui kidnappe et tue des enfants dans le Colorado de 1978. Jusqu’à ce qu’il jette son dévolu sur le débrouillard Finney (Mason Thames), 13 ans, qui reçoit une aide inattendue des précédentes victimes du Grabber – leurs fantômes communiquent des tâches de survie via une ligne fixe abandonnée – et sa propre sœur, Gwen (Madeleine McGraw).