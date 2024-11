Les fans de « General Hospital » pleurent Sam McCall – alertes spoiler ci-dessous !

Le dernier épisode de Kelly Monaco en tant que personnage emblématique s’est terminé le vendredi 1er novembre, après que McCall a fait don de son foie à Lulu Spencer. Nous savons maintenant ce qui a rendu cette décision fatale.

Plus tôt cette semaine, les téléspectateurs ont appris que les médecins avaient réussi à retirer son organe, mais Sam a perdu la vie dans le processus. Avance rapide jusqu’à vendredi, lorsque la mère de McCall, Alexis (Nancy Lee Grahn), a dit à l’amant de longue date de Sam, Dante (Dom Zamprogna), qu’elle avait eu une crise cardiaque après l’opération.

Kelly Monaco était dans le feuilleton pendant 21 ans. ©Fernando Allende / NY Post

Le vendredi 1er novembre, les fans ont appris comment son personnage est mort. ©ABC/Courtesy Everett Collection

Carly (Laura Wright), Sonny (Maurice Benard), Drew (Cameron Mathison) et Laura (Genie Francis) ont tous appris la mort de McCall dans cet épisode, même si Laura soupçonnait sournoisement que quelque chose s’était passé lorsqu’elle a vu Dante en larmes à l’hôpital. .

Kelly avait précédemment déclaré que son départ était une « représailles ». ©ABC/Courtesy Everett Collection

Dante a supplié Alexis de révéler ce qui est arrivé à McCall, la suppliant : « Comment peut-elle partir ? Cela n’a aucun sens ! »

Alexis a expliqué que la crise cardiaque est venue de nulle part.

«Elle me montrait sa bague de fiançailles», dit-elle en pleurant. « Ensuite, elle a dit qu’elle ne pouvait pas respirer, puis elle a fermé les yeux. »

Son personnage a eu une crise cardiaque après avoir subi une intervention chirurgicale. Disney

Kelly aurait été « aveuglée » par son départ. ABC via Getty Images

L’actrice qui incarne Alexis a évoqué le départ de Monaco avant la diffusion du dernier épisode, révélant que dire au revoir était tout aussi difficile dans la vraie vie.

« Même s’il peut être difficile pour les téléspectateurs de #gh de regarder les épisodes d’aujourd’hui et les épisodes à suivre, c’était tout aussi difficile pour moi et mes casemates de jouer. Jouer la mère de Kelly Monaco s’est fait sans effort et l’amour est réel », Grahn écrit via X jeudi.

Les fans ont immédiatement souhaité adieu à la star du feuilleton.

Certaines de ses co-stars lui ont rendu hommage. Instagram / @kelly_m23

«Aujourd’hui, nous disons au revoir à Kelly. Nos cœurs se brisent 💔. Je lui souhaite toute la réussite du monde. Nous vous aimons et vous nous manquerez », a écrit un téléspectateur. «Sam McCall était l’un des rares personnages féminins principaux constants sur #GH au cours des deux dernières décennies. Kelly Monaco était sur l’art clé pendant pratiquement tout son mandat. Son visage est devenu synonyme des mots #GeneralHospital. C’est surréaliste qu’elle ne soit plus dans la série », a partagé un autre.

Monaco a partagé une photo de sa dernière scène « Hôpital général » sur les réseaux sociaux le mois dernier, écrivant que sa sortie « n’a toujours aucun sens pour moi ». Cependant, elle l’a ensuite supprimé.

L’actrice a déclenché une tempête en qualifiant son départ du feuilleton après 21 ans de « représailles ».

La maman de Monaco a même parlé de son dernier jour de travail. PA

Sa mère a remercié les fans de Kelly pour son soutien. Instagram / @kellysmom1

Répondant à un fan de Soap Hub qui affirmait que Monaco était partie parce qu’elle « n’avait pas accepté la réduction de salaire », la star a écrit : « ‘Pas de rôle principal’… faites vos devoirs. Lorsque Billy Miller a été licencié, l’histoire de Sam s’est arrêtée. Dépouiller Sam de toutes les caractéristiques qu’elle avait. Quelque chose que j’ai travaillé pendant des décennies pour construire… La démanteler lentement, en un personnage que je ne reconnaissais pas, encore moins le public. Appelez ça comme vous voulez… représailles [sic] le meilleur. Je ferai une déclaration appropriée. La vérité vous libérera.

Quelques jours avant que Monaco ne fasse exploser sa sortie, sa mère s’est adressée à ses fans.

Kelly a écrit dans un message supprimé depuis que son départ « n’a toujours aucun sens pour moi ». FilmMagie

« Je veux profiter de ce moment pour tendre la main aux incroyables fans de Kelly et exprimer ma plus profonde gratitude pour l’amour, la loyauté et le soutien indéfectibles que vous lui avez témoignés tout au long de son séjour à l’hôpital général », a-t-elle écrit via les réseaux sociaux le 28 septembre. « En ce dernier jour, à seulement quatre jours de l’anniversaire de son premier épisode, le 1er octobre 2003, Kelly fermera la porte de sa loge pour la dernière fois. »

Monaco aurait été « aveuglé » par la décision d’ABC de tuer son personnage alors qu’elle a joué dans plus de 2 000 épisodes de « General Hospital ».

Elle est apparue pour la première fois dans la ville de Port Charles en 2003. La star a été nominée aux Daytime Emmy pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Avant d’être Sam McCall, Monaco a joué Livvie Locke de 2000 à 2003 dans « General Hospital » spin-off «Port Charles».