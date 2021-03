«Je me souviens que Julia a dit pour la première fois, ‘M’aimeras-tu pour le coup?’ », se souvient JP,« et j’ai eu l’impression que mon cœur était tombé de mon corps. Peut-être à cause de Julia, peut-être à cause de la chanson.

Sur le tapis rouge des Grammys 2021, la chanteuse de « Issues » a partagé en exclusivité avec E! Nouvelles comment elle et son petit ami JP Saxe connectés après avoir écrit ensemble leur single « If the World Was Ending », nominé aux Grammy Awards.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy