Comment l’heure exacte à laquelle vous vous réveillez peut influencer votre faim toute la journée

Vous êtes-vous déjà levé pour un vol matinal et, au moment où vous arrivez à l’aéroport, vous vous rendez compte que vous êtes absolument affamé ?

Vous ne seriez pas seul, suggère la science.

Selon un ensemble de preuves intrigantes, notre horloge d’appétit finement réglée se détraque avec des démarrages inhabituellement précoces, nous poussant à prendre des collations caloriques.

En fait, certains scientifiques ont suggéré que ce phénomène pourrait expliquer en partie l’obésité chez les personnes ayant des horaires souvent irréguliers, y compris celles qui voyagent souvent.

Un article très influent publié en 2013 a révélé que l’appétit des participants atteignait son plus bas niveau à 8 heures du matin, ce qui suggère que se réveiller même une heure plus tôt pourrait entraîner une légère augmentation de la sensation de faim.

Les chercheurs de Harvard ont déterminé que l’appétit est le plus bas au réveil et atteint son maximum le soir.

Si vous ressentez une faim vorace tout au long de la journée, cela pourrait être de bon augure pour vous de réfléchir à vos habitudes de sommeil et de vous assurer de manger des repas équilibrés.

Dans le étudepar des experts de l’Université Harvard, 12 volontaires ont été soumis à une surveillance stricte pendant 13 jours dans un laboratoire faiblement éclairé et sans horloge, de sorte qu’ils n’avaient aucune notion du temps.

Les chercheurs ont suivi leurs repas, leurs heures de sommeil et de réveil, ainsi que les changements dans leur appétit.

Ils ont trouvé un rythme de faim « robuste » chaque jour – où l’appétit des participants atteignait son point le plus bas au réveil, vers 8 heures du matin, et son point culminant la nuit vers 20 heures.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Cependant, le professeur Steven A Shea, directeur de l’Institut des sciences de la santé au travail de l’Oregon qui a participé à l’étude, a déclaré à DailyMail.com : « L’heure de 8 heures du matin dans notre étude représente le temps d’éveil moyen basé sur les rythmes circadiens internes des volontaires. ‘

En général, d’après leurs conclusions, les gens auront simplement moins faim juste après leur heure normale de réveil. Ainsi, si vous vous réveillez habituellement à 7 heures du matin, vous aurez probablement le moins faim chaque jour à cette heure-là.

On ne sait pas exactement ce qui cause ce cycle de 24 heures, mais cela a probablement quelque chose à voir avec nos hormones.

Les hormones comme la leptine, qui aide à contrôler l’appétit, la ghréline, qui aide à contrôler le stockage des graisses, et l’insuline, qui régule la glycémie, fluctuent toutes dans votre corps au cours d’une journée.

Tous ces éléments forment une sorte de cocktail chimique complexe qui réagit aux aliments que nous mangeons tout au long de la journée pour nous donner de l’énergie et nous indiquer quand manger davantage.

Une étude de 2019 du Brigham & Women’s Hospital du Massachusetts a découvert que les niveaux de ghréline et l’appétit des gens augmentaient la nuit, à l’instar de l’étude de Harvard.

D’autres recherches du Université de Genève suggèrent que les personnes résistantes aux effets de la leptine dans leur corps pourraient avoir plus de problèmes à réguler leur appétit et être plus susceptibles de devenir obèses.

Bien sûr, il existe d’autres facteurs en dehors de votre rythme corporel qui peuvent influencer votre sensation de faim au réveil.

Le nombre d’heures de sommeil que vous dormez est particulièrement important.

Si vous dormez moins de six heures, votre corps risque de ne plus être synchronisé avec ses rythmes naturels de faim et vous pourriez avoir un plus grand appétit tout au long de la journée, selon une étude. de l’Université de Berkeley trouvé.

La recherche a révélé que les personnes privées de sommeil avaient davantage envie d’aliments riches en calories que celles qui dormaient une nuit complète.

Ils ont suggéré que cela était dû au fait que le manque de sommeil rendait moins active la partie du cerveau qui contrôle l’appétit, ce qui donnait envie aux gens de manger plus.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

De fortes fringales peuvent également vous inciter à choisir des repas moins équilibrés, et la qualité des repas que vous mangez est un autre facteur important dans votre appétit, selon Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie préventive et fondatrice d’Entièrement Nourished Routhenstein.

Si, par exemple, vous manquez de sommeil et que vous vous réveillez affamé, vous pourriez prendre quelque chose de rapide avec peu de nutriments, comme un muffin nature, a-t-elle expliqué.

Cela ne contient pas beaucoup de nutriments complexes à traiter par votre corps – ce qui signifie que vous les brûlerez relativement rapidement et aurez probablement plus faim pendant le reste de la journée, a déclaré Mme Routhenstein.

Manger un petit-déjeuner équilibré – comprenant des protéines, des graisses saines et des glucides complexes – vous rassasierait plus longtemps, a-t-elle déclaré.

Faire cela en plus d’un sommeil constant est susceptible de maintenir votre appétit constant.

Pour profiter au maximum de votre journée et éviter de vous sentir trop déséquilibré avec votre appétit, le professeur Shae recommande de garder les choses rythmées.

« La chose la plus importante que les gens devraient faire est de dormir huit heures, selon un horaire régulier et de prendre des repas réguliers », a-t-il déclaré.