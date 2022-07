Comment l’haltérophilie peut aider à guérir les traumatismes

“Les pauses donnent à votre système nerveux une chance de se calmer”, a déclaré Mme Khoudari, qui a également suivi des cours de thérapie des traumatismes corporels et est devenue l’un des principaux défenseurs du lifting comme forme de guérison. “Lorsque nous sommes confrontés à un traumatisme, notre système nerveux a généralement moins de capacité de stress, et aussi moins de résilience”, a-t-elle poursuivi. “Et vous pouvez donc utiliser l’entraînement en force pour repousser le stress que vous pouvez supporter.” Au fil du temps, cela peut élargir notre fenêtre de tolérance.

Pour cette raison, le Dr Whitworth et d’autres ont déclaré que l’haltérophilie pourrait être un outil utile pour les personnes suivant une thérapie d’exposition, au cours de laquelle les thérapeutes encouragent les patients à se concentrer sur leurs souvenirs traumatisants pour des incréments courts et contrôlés – un peu comme la nature cyclique de l’entraînement en force. Avec le temps, cette exposition peut désamorcer les souvenirs ainsi que le stress physique qui y est lié.

“L’idée est qu’ils peuvent être très anxieux au début”, a déclaré le Dr Whitworth. Mais “avec le temps, les patients commencent à comprendre que ces souvenirs et ces sentiments ne sont pas dangereux”.

Associer cette thérapie à des exercices de haute intensité tels que l’haltérophilie, a-t-il dit, pourrait être “particulièrement bénéfique”.

Pour de nombreuses personnes traumatisées, l’haltérophilie les aide également à se sentir à l’aise dans leur corps. Comme l’a expliqué Mme Rooney, “les corps sont souvent les précurseurs de traumatismes et les porteurs de traumatismes”, ce qui amène de nombreuses personnes à vivre une sorte de déconnexion corps-esprit. Par exemple, si quelqu’un a subi un traumatisme physique lié à son torse, il peut se sentir détaché de cette partie de son corps en tant que mécanisme d’adaptation. Mais l’haltérophilie peut aider à reconnecter l’esprit et le corps.

Prenez le squat arrière, a déclaré Mme Rooney, dans lequel les haltérophiles s’articulent au niveau des hanches et des genoux tout en reposant un poids sur leurs épaules. “Il y a quelque chose dans le fait d’avoir, par exemple, une barre sur le dos qui se dit:” Whoa, tout à coup, je peux sentir ma colonne vertébrale. Je peux sentir l’arrière de mon corps. Et je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai senti le dos de mon corps », a-t-elle déclaré.

Danielle Friedman est journaliste à New York et auteure de « Let’s Get Physical : How Women Discovered Exercise and Remodeled the World ».