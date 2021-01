L’histoire bizarre de l’émeutier du Capitole Riley June Williams est un moment de bouclage pour la Russie alors qu’elle cherche de nouvelles façons de consolider sa propre influence en alimentant l’ascendant déstabilisateur de la démocratie d’une droite radicale en réseau mondial.

La grande image: Il y a cinq ans, la Russie a utilisé un réseau de robots et d’opérations stratégiques de piratage et de fuite pour enhardir une extrême droite américaine involontaire. Aujourd’hui, au moins un extrémiste américain est accusé d’avoir volontairement offert un soutien matériel potentiel à Moscou.

Que ce passe-t-il: Williams, selon des documents judiciaires, a aidé à mener la charge des émeutiers à l’étage vers le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, où Williams elle-même a volé un ordinateur portable.

Alors qu’un assistant de Pelosi dit le l’ordinateur n’était «utilisé que pour des présentations», tout appareil électronique appartenant à l’une des personnes les plus puissantes du gouvernement américain est intrinsèquement sensible, même s’il ne contient aucune information classifiée.

L’intrigue: Au moins à un niveau superficiel, Williams l’a également compris. Selon un ancien partenaire romantique de Williams cité dans des documents judiciaires, le jeune homme de 22 ans «avait l’intention d’envoyer l’appareil informatique à un ami en Russie, qui envisageait alors de vendre l’appareil à SVR, le service de renseignement extérieur russe».

Vérification de la réalité: Il s’agissait d’un complot caricatural avec de très faibles chances de succès, même en supposant que le SVR serait intéressé par l’ordinateur portable – ou considérerait l’offre de Williams comme crédible.

Contexte: Sous Vladimir Poutine, la Russie s’est tournée vers un ultranationalisme fragile qui présente souvent Moscou comme le dernier défenseur des valeurs «traditionnelles» contre une Europe effacée et divisée.

La Russie a tissé des liens avec des mouvements politiques d’extrême droite à travers l’Europe, notamment en Italie et en Autriche; une banque russe a même prêté plus de 12 millions de dollars à l’extrémiste française pro-Kremlin Marine Le Pen pour consolider les finances de son parti politique.

Bien avant l’ère Trump, Les nationalistes blancs américains ont commencé à considérer la Russie comme un allié naturel, l’éminent extrémiste Richard Spencer qualifiant même la Russie de «seule puissance blanche au monde».

Des militants américains d’extrême droite se sont rendus en Russie pour rencontrer des politiciens radicaux. Et Rinaldo Nazzaro, un ancien entrepreneur du Pentagone qui était à la tête d’une violente organisation néonazie appelée «The Base», vit maintenant en Russie. Il appelle maintenant au «rétablissement de l’entraînement paramilitaire secret à travers les États-Unis», dans un effort pour cultiver des cellules terroristes potentielles.

Même les propres alliés de Nazzaro aux États-Unis se méfiaient de qui le soutenait et «ont plaisanté sur le fait qu’il faisait partie du FSB … soupçonnant qu’il avait ordre de se mêler du paysage politique américain à travers le groupe terroriste», écrit Vice.

Propagandistes russes – y compris ceux des services de renseignement de Moscou – ont compris depuis longtemps l’attrait du pays pour les radicaux de droite européens et américains et comment cibler ces communautés dans ses campagnes de désinformation en ligne, y compris, récemment, sur Gab et Parler.

Le hic: Il est important de ne pas surestimer la mesure dans laquelle des intérêts étrangers malveillants peuvent influencer la politique intérieure américaine.

L’écrasante majorité des radicaux de droite américains sont entièrement d’origine locale, et il existe une longue et honteuse histoire de violence suprémaciste blanche générée au niveau national qui a chassé ce pays depuis sa fondation.

Oui mais: Les adversaires américains seraient stupides de ne pas tenter de profiter de ces fractures intérieures. La Russie a déjà intériorisé cette leçon.

En Europe, des responsables du renseignement militaire russes actuels et anciens ont participé à la formation de groupes extrémistes en Hongrie et en Slovaquie.

La ligne du bas: Les responsables de l’application de la loi américains cartographiant les réseaux de radicaux violents qui ont aidé à prendre d’assaut le Capitole – et l’infrastructure soutenant ces personnes – pourraient bientôt être confrontés à la perspective que ce qui commence comme une enquête criminelle puisse néanmoins s’infiltrer dans le monde plus flou du contre-espionnage.

