Comment l’extrême droite est devenue la plus grande menace extrémiste pour la démocratie allemande | Nouvelles du monde

« Nous ne devons jamais sous-estimer le danger meurtrier que représentent l’extrémisme de droite et le terrorisme de droite. » C’est l’avertissement du ministre allemand de l’Intérieur alors que de nouveaux chiffres montrent une augmentation des extrémistes violents dans le pays.

Un rapport publié aujourd’hui par des responsables du renseignement estime que 14 000 extrémistes de droite violents vivent en Allemagne.

Il qualifie l’extrême droite de plus grand danger extrémiste au sein de la plus grande puissance économique d’Europe.

L’extrémisme de droite continue d’être « la plus grande menace extrémiste pour l’ordre démocratique fondamental », a déclaré la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, aux journalistes alors qu’elle dévoilait le rapport aux côtés du chef des espions nationaux, Thomas Haldenwang, à Berlin.

La violence des extrémistes de droite et de gauche, des terroristes islamistes et des extrémistes étrangers figurait parmi les dangers évalués.

Le rapport a révélé que le nombre d’extrémistes de droite est passé à 38 800 en 2022, contre 33 900 l’année précédente.

Un peu plus d’un tiers d’entre eux sont classés comme « axés sur la violence ».

Les crimes violents commis par ce groupe sont également en hausse de 7,5 % et comprennent deux tentatives d’homicide.

« Les extrémistes utilisent les crises pour s’implanter dans les classes moyennes, partageant les mythes du complot, la désinformation et la propagande », déclare M. Haldenwang, président de l’Office fédéral de protection de la Constitution.

« Il est inquiétant que les acteurs soient de plus en plus tournés vers la violence et, dans certains cas, plus jeunes. »

Les victimes d’intimidation d’extrême droite sont d’accord.

« Je reçois régulièrement des e-mails mettant ma vie en danger »

Suleman Malik, un porte-parole de la communauté islamique Ahmadiyya à Erfurt, en Allemagne de l’Est, me montre la mosquée qu’ils essaient de construire depuis une dizaine d’années.

Il dit avoir reçu des menaces de mort et des entrepreneurs ont été effrayés par des extrémistes qui les ont avertis de ne pas travailler avec des musulmans.

À une occasion, il dit qu’il est arrivé sur le chantier de construction pour trouver une tête de cochon sur un pieu et du porc éparpillé.

« Nous avons été attaqués, je recevais régulièrement des e-mails mettant notre vie en danger… il y avait des lettres. Il y avait des attaques sur le site. Ils voulaient juste nous faire du mal », dit-il.

Alors que les extrémistes de droite proviennent d’un mélange de groupes, il y a un nouvel accent sur le soi-disant « Reichsburger » après que les autorités ont déjoué un complot de coup d’État prévoyant de violemment renverser le gouvernement.

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées lors de raids en décembre, accusées d’avoir comploté pour prendre d’assaut le parlement allemand et en prendre le contrôle.

« Reichsburger », qui se traduit par citoyen du Reich, est défini par les agences d’espionnage comme des théoriciens du complot qui ne reconnaissent pas la légitimité de l’État allemand d’après-guerre.

En 2022, le nombre de crimes extrémistes attribués aux « Reichsburger » et « Selbstverwalter » (« citoyens autonomes ») a augmenté de 34,3 %, avec des infractions violentes en hausse de 55,4 %, dont deux tentatives d’homicide.

Au total, on estime que 23 000 « Reichsburger » vivent en Allemagne dans le cadre de différentes organisations.

Le « Roi » qui veut renverser le gouvernement

A environ deux heures de route de Berlin se trouve le siège du « Royaume d’Allemagne », l’un des groupes surveillés.

Image:

Un signe sur la clôture indiquant ‘Royaume d’Allemagne’





Créé il y a une dizaine d’années, le « Royaume » est un État indépendant autoproclamé avec son propre roi autoproclamé.

Le jour où j’arrive pour interviewer le roi Pierre Ier, on me donne un visa pour me permettre de franchir la frontière invisible.

Personnage charismatique avec une longue queue de cheval brune, le roi Pierre confirme que je devrais l’appeler « Votre Majesté ».

Il explique que le groupe a ses propres cartes d’identité, passeports, système bancaire et monnaie. Il me montre la constitution que les 5 500 membres vivent, reliée dans un joli livre de couleur crème.

Bien que le roi Pierre ne classe pas ses partisans dans la catégorie « Reichsburger », il est clair qu’ils ne reconnaissent pas le gouvernement élu.

« C’est l’objectif, prendre complètement le pouvoir du gouvernement en Allemagne, pour ainsi dire », dit-il.

« Mais seulement si les gens le veulent. S’ils ne le veulent pas, alors laissez-les garder ce dont ils semblent être satisfaits. »

Image:

Le roi Pierre aime être appelé « Votre Majesté »





« Cela aurait pu conduire à un bain de sang »

Au fur et à mesure que le nombre de membres du royaume augmente, leurs efforts pour acheter plus de terres autour de l’Allemagne ont également attiré l’attention des autorités.

Alors que certains critiques les accusent d’essayer d’infiltrer la société, ils ne faisaient pas partie du groupe arrêté en décembre et le roi Pierre rejette l’idée que quiconque dans le Royaume soutiendrait l’usage de la violence.

« Êtes-vous une menace? » Je demande. Il dit qu’ils ne le sont pas mais ajoute « Nous sommes peut-être une menace pour le système, parce que nous voulons créer le bien commun, parce que nous voulons créer la liberté… et nous remettons en question les instruments de domination que nous avons aujourd’hui… nous remettons en question cette législation système de la République fédérale parce que c’est un système de domination et non un système de liberté. »

Alors que les groupes du « Reichsburger » ont souvent été rejetés comme des cinglés, le coup d’État raté de décembre montre qu’ils constituent un danger à prendre au sérieux et une préoccupation majeure pour le chef des espions nationaux.

Environ 10% (2300) seraient violents.

« Le complot du Reichsburger en décembre 2022 aurait pu conduire à un bain de sang au Bundestag », estime Nicholas Potter, journaliste et chercheur à la Fondation Amadeu Antonio à Berlin qui surveille l’extrémisme de droite, le racisme et l’antisémitisme.

Image:

La constitution du « Royaume d’Allemagne »





La popularité du parti d’extrême droite monte en flèche

« La réalité montre que l’idéologie du Reichsburger est ultra-nationaliste, antisémite et motivée par des mythes complotistes d’extrême droite – et qu’elle se traduit fréquemment par des violences, des fusillades avec les autorités ou, récemment, des complots pour kidnapper des ministres ou prendre d’assaut le Bundestag. »

Mais ce ne sont pas seulement les groupes marginaux qui sont surveillés.

Le parti d’extrême droite « Alternative pour l’Allemagne » (AfD) compte 78 sièges au parlement et gagne en popularité.

Selon un récent sondage du journal allemand BILD, l’AFD est devenue la deuxième force politique en Allemagne avec les sociaux-démocrates au pouvoir.

Il a révélé que 19,5% des personnes interrogées soutiennent le parti et que 28,5% des Allemands pourraient imaginer voter pour lui.

Selon le chef du renseignement intérieur, Thomas Haldenwang, son bureau se penchera de plus près sur l’AfD en 2023 en raison d’une radicalisation progressive avec plus de 10 000 membres classés comme extrémistes de droite.

Image:

Passeports du Royaume d’Allemagne





Le parti est désormais sous surveillance en tant que « menace présumée » en raison de son idéologie d’extrême droite tandis que son organisation de jeunesse, la « Junge Alternative » (« Jeune alternative »), a été classée fin avril comme groupe d’extrême droite. 2023.

Tous deux rejettent les allégations.

« La montée en flèche du soutien à l’AfD est très alarmante », a déclaré M. Potter. « Depuis son entrée au Bundestag en 2017, le parti a continué à virer vers la droite dure, avec le départ de ses membres relativement plus modérés.

« Les crises des années précédentes, de la pandémie de COVID à la guerre de la Russie en Ukraine et aux crises énergétiques qui ont suivi, ont donné à l’AfD de nouvelles opportunités de jouer sur la peur et de répandre la haine. »

Image:

Monnaie et livret d’épargne du Royaume d’Allemagne





« Nous sommes le contraire de dangereux »

Lors d’un rassemblement à Erfurt, Bjorn Hocke, le chef régional de l’AfD en Thuringe et figure influente de la droite dure du parti, n’est pas d’accord.

M. Hocke a récemment été inculpé pour son utilisation présumée du slogan nazi SA Stormtrooper dans un discours en 2021.

Il nie que lui et son parti représentent un risque pour la sécurité en Allemagne.

« Nous sommes le contraire de dangereux, et nous ne divisons pas la société…. Nous voulons préserver l’Allemagne, c’est notre mission », a déclaré M. Hocke. « Les autres partis veulent plus ou moins vaincre l’Allemagne, l’abolir, et nous ne voulons pas cela. Et c’est une réaction normale d’un peuple qui veut avoir un avenir. »

Mais les opposants s’inquiètent de plus en plus de leur popularité grandissante auprès des classes moyennes.

Au coin du rassemblement de l’AfD, des partisans de gauche ont lancé une contre-manifestation.

Image:

Bjorn Hocke du parti Alternative pour l’Allemagne





Ils brandissent des pancartes et des banderoles indiquant « Contre les néo-nazis » ou « Pas de place pour les fascistes ».

Un groupe de femmes se faisant appeler « Mamies contre la droite » tient des pancartes disant « Bjorn Hocke est un nazi ».

Loki, une militante de gauche, affirme que l’idéologie de droite a divisé sa famille.

Sa relation avec son père est rompue. Elle pense que la montée de la droite divise son pays en deux.

« Il faut agir maintenant, il faut défendre la démocratie ici », lance-t-elle en pleurant.