Comment l’extrême droite allemande a militarisé les pompes à chaleur – POLITICO

Quand ils écrivent le livre sur la chute de la démocratie libérale, est-ce que ça commencera par les pompes à chaleur ?

Immédiatement à l’extérieur de la gare principale de la ville allemande de Wiesbaden, une affiche électorale a été accrochée en haut d’un lampadaire, hors de portée de ceux qui voudraient la démolir, croyant qu’elle est un signe avant-coureur d’un fascisme qui se propage à nouveau à travers le pays. . L’objet? Des représentations pas effrayantes de migrants. Ni la portée excessive de l’Union européenne. Mais les systèmes de chauffage domestique.

La pompe à chaleur, un élément banal de technologie domestique verte, a été au centre de la controverse politique majeure de l’été en Allemagne – une controverse qui a contribué à propulser le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) au bord d’une série de percées électorales, ce qui incite de nombreuses personnes dans un pays marqué par l’héritage du nazisme à s’inquiéter de l’avenir de la démocratie.

Le prochain moment Rubicon pourrait survenir dès dimanche, lors des élections dans le Land allemand de Hesse, où le parti a connu un regain de soutien en partie à cause de la controverse sur les pompes à chaleur. J’ai rencontré l’homme responsable de la pancarte chauffante, Robert Lambrou, le leader local de l’AfD, sur un stand de campagne dans le parking d’un centre commercial dans la banlieue cossue de la ville.

Un homme de grande taille avec un sourire en coin et des yeux de pêcheur grec, le chef du parti était d’humeur joyeuse. Si les choses se passent bien pour l’AfD ce week-end, le parti – un projet politique de plus en plus dominé par une aile radicale d’extrémistes, de négationnistes du changement climatique et d’ethno-nationalistes – pourrait s’imposer au Parlement du Land en tant que deuxième force politique. Une telle performance en Hesse marquerait le succès le plus significatif du parti en dehors de son cœur traditionnel, l’ex-Allemagne de l’Est ; et cela justifierait sa décision d’intégrer la politique sur le changement climatique aux côtés de la migration et de l’euroscepticisme dans son grand récit de décadence, d’élitisme et de rage.

« Ici en Allemagne de l’Ouest, pour la première fois depuis 10 ans, quelque chose bouge », a déclaré Lambrou. Pour certains de ses nouveaux électeurs, a-t-il affirmé, la fureur des pompes à chaleur – survenue après que le gouvernement a présenté une loi interdisant les systèmes de chauffage aux combustibles fossiles – était la dernière goutte qui a fait basculer le seau. Dans tout le pays, l’AfD peut désormais revendiquer le soutien d’un électeur allemand sur cinq.

La capacité de l’extrême droite à transformer le débat sur les systèmes de chauffage en moteur de fusée électorale a des implications qui vont bien au-delà de la Hesse. Partout en Europe, l’extrême droite gagne du terrain et, dans de nombreux endroits, fait de l’opposition aux politiques climatiques une question centrale. C’est une évolution qui a attiré l’attention des politiciens de tout le continent, en particulier des partis conservateurs qui ont abandonné leurs engagements écologiques face à l’assaut populiste.

Au Royaume-Uni le mois dernier, le Premier ministre conservateur Rishi Sunak est revenu sur ses propres interdictions sur les chaudières à gaz ainsi que sur les voitures à essence et diesel, avertissant que « nous risquons de perdre le consentement du peuple britannique ». Lundi, sa nouvelle secrétaire à l’Energie, Claire Coutinho, a explicitement cité la montée de l’AfD comme une mise en garde contre ce que le gouvernement britannique considère désormais comme un programme climatique trop ambitieux. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a averti que les réglementations climatiques doivent être tempérées face au populisme. Son Parti populaire européen de centre-droit, le groupe le plus important au Parlement, a attaqué une série de réformes climatiques à Bruxelles.

À mesure que ce recul s’accélère, la popularité de l’AfD augmente également, et avec elle le sentiment que la démocratie – ou la viabilité de la planète, ou les deux – est menacée. Je suis donc allé en Allemagne pour essayer de comprendre pourquoi et comment la pompe à chaleur, entre toutes, était devenue le nouveau cavalier de l’extrême droite.

Convertisseur catalytique

La tempête politique qui a failli déchirer le gouvernement allemand a commencé en avril, lorsque la coalition fédérale au pouvoir composée des sociaux-démocrates (SPD, des Verts et des libéraux) a proposé la loi sur l’énergie du bâtiment, une loi visant à interdire l’installation de chaudières à gaz à partir de l’année prochaine. Les pompes à chaleur fonctionnent à l’électricité et sont beaucoup moins polluantes, mais elles sont désormais nettement plus coûteuses à installer que les systèmes à combustibles fossiles.

Le coût d’une pompe à chaleur peut varier considérablement : de 9 000 € à 120 000 € selon le type et la difficulté d’installation. L’AfD se concentre sur la partie supérieure de ces estimations. Mais Katja Weinholt, porte-parole de l’association professionnelle allemande des pompes à chaleur BWP, a déclaré qu’un ménage qui dépenserait 10 000 € pour une chaudière à gaz pourrait désormais payer 35 000 € pour une pompe à chaleur standard. Et avec les subventions actuelles, le coût total pour le consommateur se situe entre 17 000 et 18 000 euros.

Robert Lambrou, tête de liste de l’AfD en Hesse, sur un stand de campagne de l’AfD à Wiesbaden | Peter Wilke/POLITIQUE

Le retour de flamme contre la loi a été violent et immédiat. Le terme «marteau-piqueur», le marteau chauffant, est devenu un refrain implacable dans une campagne menée par Image (un tabloïd appartenant à Axel Springer, la société mère de POLITICO), et le tumulte qui l’a accompagné ont précipité une chute embarrassante du ministre vert de l’Economie, Robert Habeck. La loi que le Parlement a finalement adoptée en septembre a repoussé l’élimination progressive de deux à quatre ans et a permis l’installation de nouvelles chaudières à combustibles fossiles au-delà de ces dates, à condition qu’elles puissent être remplacées par l’hydrogène – un combustible dont les perspectives sont douteuses selon certains experts. pour une utilisation généralisée dans le chauffage domestique.

Ce fudge a consterné les experts du climat, et même les responsables du ministère de Habeck, qui dit L’Allemagne ne pourrait pas respecter ses engagements de réduction des gaz à effet de serre sans s’attaquer de manière agressive à la pollution provenant des bâtiments, qui produisent environ un sixième de toutes les émissions du pays.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL EN ALLEMAGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

Avant même l’introduction de la loi sur le chauffage, l’AfD était en hausse dans les sondages. Mais le soutien a augmenté à mesure que le parti a fait de la loi un pilier central de sa campagne. L’AfD atteint désormais 21 % au niveau national, selon le sondage des sondages de POLITICO, soit le double de la part des voix qu’elle a obtenue lors des élections fédérales de 2021 et confortablement le deuxième parti en Allemagne. Dans plusieurs Etats de l’Est, dont certains auront des élections l’année prochaine, le parti détient une avance considérable. En Hesse, le Land qui abrite la place financière européenne de Francfort, cette part est de 16 pour cent.

Le succès de l’AfD ne peut pas être entièrement imputé à la loi sur le chauffage. Mais si la migration reste la principale raison pour laquelle les électeurs soutiennent le parti, les sondages réalisés dans certains États suggèrent que la loi sur le chauffage arrive désormais juste derrière.

La loi sur le chauffage était « une catalyseur» – un catalyseur – a déclaré le chef du parti de Hesse. « C’était peut-être le coup de grâce pour des gens qui étaient très insatisfaits auparavant », a-t-il ajouté, parlant l’anglais qu’il a appris lors d’un échange à San Francisco en 1982.

Depuis que cela a été proposé au printemps, m’a dit Lambrou, le nombre de membres de l’AfD en Hesse a augmenté de près de 50 pour cent.

Un rassemblement de l’AfD le 9 septembre à Gelnhausen, Hesse | Peter Wilke/ POLITIQUE

(Révolution

Lambrou insiste sur le fait qu’il n’a rien à voir avec la partie de l’AfD qui flirte avec l’idéologie nazie. Mais son propre parcours, de social-démocrate mécontent à porteur d’eau pour les démagogues, montre comment une question peut servir de porte d’entrée vers une politique autrefois impensable.

Lambrou n’est pas un tison qui fait rage dans la baignoire. Avant la politique, il était vice-président d’une entreprise qui fabrique des chasse-neige et des balayeuses de rue. Aujourd’hui, ce cadre intermédiaire poli et colérique mène une charge d’extrême droite au cœur de la classe moyenne polie et colérique d’Allemagne.

Lorsqu’il a assisté pour la première fois à une réunion de l’AfD dans une mairie « bondée comme en enfer » en mars 2013, c’était un parti avec une seule cause : l’opposition à l’engagement de la chancelière Angela Merkel de renflouer les économies en difficulté de la zone euro comme la Grèce. L’affirmation de Merkel selon laquelle la politique était « alternatives » – littéralement sans alternative – a donné son nom au nouveau parti. « Cela a déclenché tellement de gens en Allemagne », a déclaré Lambrou.

A ce moment-là, Lambrou était politiquement sans abri. Après avoir été électeur des Verts dans les années 1980 – « la protection de l’environnement était importante pour moi et est importante pour moi », a-t-il expliqué – il a voté pour le SPD de centre-gauche à chaque élection pendant 20 ans. Mais lorsque le SPD, ainsi que le reste du courant politique dominant, ont soutenu le plan de sauvetage des Grecs par Merkel avec de l’argent allemand, il a eu l’impression que tout le monde autour de lui était déconnecté de la réalité. Lambrou, dont le propre père est grec, est convaincu que le pays aurait dû être exclu de la monnaie.

Plusieurs membres de l’AfD avec lesquels j’ai parlé ont décrit leurs premières rencontres avec le parti comme quelque chose qui s’apparentait à l’adhésion à un groupe de thérapie. Soudain, ils ont trouvé un espace où les opinions que leurs familles et leurs amis désapprouvaient étaient acceptées.

Pour Lambrou, sa première rencontre fut une révélation. Il avait été retardé par la neige et était arrivé en retard pour trouver de la place et se tenir tout au fond. Il avait le sentiment que quelque chose à la fois capital et tout à fait normal était en train de se produire. « Il s’agissait de positions politiques très rationnelles, très fiables et très bonnes », a-t-il déclaré. « Les gens qui étaient dans le public étaient absolument courtois. » Il s’est inscrit ce soir-là.

Manifestants anti-extrême droite lors d’un rassemblement de l’AfD le 9 septembre à Gelnhausen, Hesse | Peter Wilke/POLITIQUE

Le programme électoral présenté par l’AfD cette année-là appelait à la dissolution de la zone euro. Mais dans la plupart des autres domaines politiques, les résultats étaient minces. Le seul geste en faveur de la politique climatique a été d’exiger que les subventions aux énergies renouvelables proviennent de la fiscalité plutôt que de factures.

Au cours des années suivantes, le nombre de membres a augmenté « comme une explosion cambrienne », a déclaré Lambrou. Mais de nouveaux membres ont été attirés par, ou ont poussé le parti vers, des positions de plus en plus dures, d’autant plus que la crise migratoire de 2015 – lorsque l’Allemagne a accepté plus d’un demi-million de demandeurs d’asile originaires de pays musulmans pour la plupart pauvres – a envoyé certains du pays dans un conflit. panique.

Les opinions de Lambrou se sont développées parallèlement à celles de l’AfD. « Il faut comprendre que la migration massive est au centre des préoccupations de nombreuses personnes », a-t-il déclaré. « Ils craignent de perdre leur maison telle qu’ils la connaissent. Ils craignent un changement de l’identité culturelle de l’Allemagne. Et cette crainte est bien fondée.

Même si les extrémistes qui adhèrent à une vision du sang et du sol pour l’Allemagne ont gagné du terrain au sein de l’AfD, Lambrou est resté, espérant qu’il deviendra plus modéré avec le temps. « C’est un homme plutôt sympa », a déclaré un ancien dirigeant de l’AfD à propos de Lambrou. « Mais il fait la paix avec tout. »

Obtenir la religion

Ce n’est qu’en 2019 que l’AfD a fait du changement climatique le prochain problème de sa base croissante.

Cet été-là fut l’apogée de la renommée et du pouvoir de Greta Thunberg. Sa campagne menée par des jeunes a obligé les dirigeants de tout le paysage politique à changer de position sur le changement climatique.

Lors d’une réunion de deux jours à Dresde en juillet, un groupe de responsables environnementaux de l’AfD s’est réuni pour élaborer sa réponse. Pour eux, la question s’inscrit dans un récit plus vaste – celui de l’Allemagne comme pays risquant de s’éroder. « Ils l’ont activement identifié comme un site de polarisation politique », a déclaré Bernhard Forchtner, expert en communication d’extrême droite sur le changement climatique à l’Université de Leicester.

Le chancelier allemand Olaf Scholz observe un système de pompe à chaleur lors d’une visite à la Chambre des métiers de Munich | Photo de la piscine par Lukas Barth via AFP/Getty Images

Un huit pages déclaration le groupe de Dresde libéré a mis la fête sur une nouvelle voie. Lors des élections au Parlement européen de cette année-là, l’AfD s’est présentée sur un triple programme : l’opposition à l’immigration, à l’euro et à l’action climatique.

La position adoptée par le parti sur la science du climat était extrême, même comparée à celle d’autres partis européens d’extrême droite. L’AfD a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que l’humanité changeait le climat, du moins pas à un point tel que cela vaille la peine d’agir. En épousant un mensonge qui ignore des décennies de recherche scientifique, l’AfD a plutôt cité une multitude d’excentriques et d’escrocs qui ont semé le doute sur le consensus largement répandu. « L’extrême droite ne rejette généralement pas la science en soi », a déclaré Balša Lubarda, l’auteur du livre « Far Right Ecologism ». « ‘Ce qu’ils font habituellement, c’est essayer de proposer une science alternative. »

Pour cet article, POLITICO a interviewé 12 membres, partisans et responsables de l’AfD. Presque sans exception, ils ont exprimé une certaine version de l’opinion selon laquelle c’est l’AfD qui garde les portes de la raison, tandis que le fanatisme des militants pour le climat menace de déchirer le monde.

Après que Sunak ait fait écho à ce sentiment le mois dernier au Royaume-Uni, affirmant que ceux qui recherchaient des progrès plus rapides étaient aveuglés par le « zèle idéologique », des responsables de l’AfD m’ont dit que le Premier ministre britannique avait bien compris. La politique verte est devenue une « religion », a déclaré Lambrou.

« Je ne connais personne qui ait peur[du[the